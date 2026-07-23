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ஜனநாயகன் ரிலீஸ்! களைகட்டும் FDFS திருவிழா..விஜய் கட் அவுட்டுக்கு பாலாபிஷேகம்! LIVE அப்டேட்ஸ்

Jana Nayagan FDFS LIVE : முதல்வர் விஜய் நடித்த கடைசி படமான ஜனநாயகன் ஜூலை 23ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சியை பல ஆயிரக்கணக்காணோர் தியேட்டர்களுக்கு சென்று திருவிழா போல கொண்டாடி வருகின்றனர்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 23, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:05 PM IST
ஜனநாயகன் ரிலீஸ்! களைகட்டும் FDFS திருவிழா..விஜய் கட் அவுட்டுக்கு பாலாபிஷேகம்! LIVE அப்டேட்ஸ்
Image Credit: Jana Nayagan FDFS Celebration | Page Source X
23 July 2026 01:04 PM (IST)

Jana Nayagan Trisha | ஜனநாயகன் படத்தை பார்க்க..ஓடோடி வந்த த்ரிஷா! 

ஜனநாயகன் திரைப்படம், ஜூலை 23ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தை, நடிகை த்ரிஷா முதல் நாளில் பார்க்க ரோகிணி திரையரங்கில் பார்த்திருக்கிறார். இது குறித்த போட்டோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)

23 July 2026 11:54 AM (IST)

Jana Nayagan FDFS | தேம்பி அழுத தவெக அமைச்சர்! 

முதலமைச்சர் விஜய் கடைசியாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படம், பல்வேறு போராட்டங்களை கடந்த ஜூலை 23ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த படத்தை தியேட்டரில் பார்த்த அமைச்சர் தேம்பி தேம்பி அழுத வீடியாே இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. (ஜனநாயகன்)

23 July 2026 09:41 AM (IST)

தமிழ்நாட்டில் ஜனநாயகன் ரிலீஸ்!

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் முதல் காட்சி தமிழ்நாட்டில் தொடங்கி விட்டது. பிற மாநிலங்களான ஆந்திரா, கேரளாவில் படம் முதலில் ரிலீஸ் ஆகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது

23 July 2026 09:30 AM (IST)

ஜனநாயகன் : விஜய் - திரிஷா சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் என்ன பேசுவார்கள்? 

Vijay - Trisha : ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகியிருக்கும் நிலையில் லியோ சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் விஜய் - திரிஷா என்ன பேசுவார்கள்? என பிக்பாஸ் ஜனனி சீக்ரெட்டை கூறியுள்ளார் (மேலும் படிக்க)

23 July 2026 09:16 AM (IST)

தமிழகத்தில் ஜனநாயகன் வெளியீடு

தமிழகத்தில்  உள்ள 1000க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்கில் முதலமைச்சர் விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் படம் வெளியானது. ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடி வருகின்றனர். 

23 July 2026 08:59 AM (IST)

ரோகிணி திரையரங்கில் அமைச்சர் ஆனந்த்

முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படத்தை பார்க்க சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள ரோகிணி திரையரங்கிற்கு அமைச்சர் ஆனந்த் வருகை தந்துள்ளார். அவருக்கு ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

23 July 2026 08:29 AM (IST)

வெற்றி தியேட்டரில் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ்

ஜனநாயகன் FDFS-க்காக சென்னையில்  உள்ள வெற்றி திரையரங்கத்திற்கு நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் வருகை தந்துள்ளார்.  வெற்றி தியேட்டரில் ஏராளமான ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

23 July 2026 08:07 AM (IST)

Jana Nayagan X Review Tamil : முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி படம் எப்படி?

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில்முதல்வர் விஜய் நடித்திருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம், ஜூலை 23ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தின் X தள விமர்சனத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

23 July 2026 07:40 AM (IST)

Jana Nayagan FDFS | கேரளாவில் ஜனநாயகன்..

ஜனநாயகன் திரைப்படம் கேரளாவில் 300க்கும் அதிகமான திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து, அங்கு மட்டும் முதல் நாளிலேயே ரூ.14 கோடி வசூலித்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

 

23 July 2026 07:40 AM (IST)

Jana Nayagan FDFS | ஜனநாயகன் FDFS..கவனம் ஈர்த்த ரசிகர்..!

தளபதி விஜயின் 69 படங்களின் பெயர்களும் ஒரே டீசர்ட்டில் பொதிக்கப்பட்டு ஒரு இளைஞர் அவரை சந்திக்க வந்தார். மக்களுக்காக 38 மாவட்டங்களும் பயணம் சென்ற விஜய் ரசிகரான அவர், மொத்த டேட்டாவுடன் விஜயை சந்திப்பதற்காக காத்திருக்கிறார்.

 

23 July 2026 07:35 AM (IST)

Jana Nayagan Title Card : ஜனநாயகன் டைட்டில் கார்டில் முதல்வர் பெயர்! 

ஜனநாயகன் திரைப்படம், முதலில் அண்டை மாநிலமான கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட இடங்களில் முதலில் வெளியானது. இதில் டைட்டில் கார்டில் ’மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய்’ என்கிற டைட்டில் கார்டு இடம் பெற்றுள்ளது.

23 July 2026 07:24 AM (IST)

விஜய் கட்-அவுட்டிற்கு பாலாபிஷேகம்!

ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாவதையொட்டி, முதல்வர் விஜய்யின் கட்-அவுட்டிற்கு மதுரையில் ரசிகர்கள் பலரும் பாலாபிஷேகம் செய்துள்ளனர். 

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TAGS:
Jana Nayagan
FDFS
CM Vijay

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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