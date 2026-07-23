/ஜனநாயகன் ரிலீஸ்! களைகட்டும் FDFS திருவிழா..விஜய் கட் அவுட்டுக்கு பாலாபிஷேகம்! LIVE அப்டேட்ஸ்

ஜனநாயகன் திரைப்படம், ஜூலை 23ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தை, நடிகை த்ரிஷா முதல் நாளில் பார்க்க ரோகிணி திரையரங்கில் பார்த்திருக்கிறார். இது குறித்த போட்டோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)
முதலமைச்சர் விஜய் கடைசியாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படம், பல்வேறு போராட்டங்களை கடந்த ஜூலை 23ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த படத்தை தியேட்டரில் பார்த்த அமைச்சர் தேம்பி தேம்பி அழுத வீடியாே இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. (ஜனநாயகன்)
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் முதல் காட்சி தமிழ்நாட்டில் தொடங்கி விட்டது. பிற மாநிலங்களான ஆந்திரா, கேரளாவில் படம் முதலில் ரிலீஸ் ஆகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது
Vijay - Trisha : ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகியிருக்கும் நிலையில் லியோ சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் விஜய் - திரிஷா என்ன பேசுவார்கள்? என பிக்பாஸ் ஜனனி சீக்ரெட்டை கூறியுள்ளார் (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் உள்ள 1000க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்கில் முதலமைச்சர் விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் படம் வெளியானது. ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படத்தை பார்க்க சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள ரோகிணி திரையரங்கிற்கு அமைச்சர் ஆனந்த் வருகை தந்துள்ளார். அவருக்கு ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில்முதல்வர் விஜய் நடித்திருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம், ஜூலை 23ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தின் X தள விமர்சனத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)
ஜனநாயகன் திரைப்படம் கேரளாவில் 300க்கும் அதிகமான திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து, அங்கு மட்டும் முதல் நாளிலேயே ரூ.14 கோடி வசூலித்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
தளபதி விஜயின் 69 படங்களின் பெயர்களும் ஒரே டீசர்ட்டில் பொதிக்கப்பட்டு ஒரு இளைஞர் அவரை சந்திக்க வந்தார். மக்களுக்காக 38 மாவட்டங்களும் பயணம் சென்ற விஜய் ரசிகரான அவர், மொத்த டேட்டாவுடன் விஜயை சந்திப்பதற்காக காத்திருக்கிறார்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், முதலில் அண்டை மாநிலமான கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட இடங்களில் முதலில் வெளியானது. இதில் டைட்டில் கார்டில் ’மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய்’ என்கிற டைட்டில் கார்டு இடம் பெற்றுள்ளது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாவதையொட்டி, முதல்வர் விஜய்யின் கட்-அவுட்டிற்கு மதுரையில் ரசிகர்கள் பலரும் பாலாபிஷேகம் செய்துள்ளனர்.
Jana Nayagan FDFS LIVE : முதல்வர் விஜய், One Last Time-ஆக நடித்திருக்கும் திரைப்படம்தான், ஜனநாயகன். இந்த படம், ஜனவரியிலேயே வெளியாக இருந்தது. ஆனால், சென்சார் சான்றிதழ் விவகாரத்தால் இதன் ரிலீஸ், இத்தனை மாதங்கள் தள்ளிப்போடப்பட்டு விட்டது. முதல்வராக விஜய் பதவியில் அமர்ந்தவுடன் இந்த படம் வெளியாகி இருப்பதால் ரசிகர்களுக்கு இந்த படத்தை கொண்டாட இன்னொரு காரணமும் கிடைத்து விட்டது. அதையும் தாண்டி, 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ரசிகர்களை திரையில் மகிழ்வித்த விஜய், தற்போது ஒரே அடியாக சினிமாவிற்கு முழுக்கு போட்டிருப்பது அனைவருக்கும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மக்கள், முதல்வரின் கடைசி படத்தை எப்படி கொண்டாடுகின்றனர், படத்திற்கு கிடைத்திருக்கும் விமர்சனம் என்ன உள்ளிட்ட அனைத்து லைவ் அப்டேட்ஸையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.