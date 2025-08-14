English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coolie Release : கூலி படம் எப்படியிருக்கு? விமர்சனம், ரசிகர்கள் கருத்து, இன்னும் பல அப்டேட்ஸ் இதோ..

Coolie Release FDFS : ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள கூலி திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ளது. இந்த படத்தின் தற்போதைய லைவ் அப்டேட்ஸை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 14, 2025, 12:03 AM IST
    Coolie Release FDFS Live : ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் கூலி படம் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகி இருக்கிறது. படம் எப்படியிருக்கிறது என்பது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Live Blog

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் படம், கூலி. இதில் ரஜினியுடன் சேர்ந்து சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன், நாகார்ஜுனா, அமிர்கான், சௌபின் சாஹிர், உப்பேந்திரா உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்து நடித்திருக்கின்றனர். ரசிகர்களின் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகும் இந்த படம், எப்படியிருக்கிறது என்பது குறித்த ஆர்வம் பலருக்கும் எழுந்துள்ளது. அது மட்டுமன்றி, ரஜினிகாந்தின் முதல் படமான அபூர்வ ராகங்கள் வெளியான அதே நாளில், 50 வருடங்கள் கழித்து கூலி திரைப்படமும் வெளியாகிறது. இதைத்தாண்டி, படத்தின் பாடல்கள் அனைத்துமே வெளியாகி ஹிட் அடித்துள்ளதால், இது இன்னும் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. இதுவரை ரஜினியின் பிற படங்கள்க்கு இல்லாத அளவிற்கு கூலி படத்திற்கு அதிக எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளது. இதனால், படம் வெளியான 1 வாரத்திற்கு பல தியேட்டர்களில் கூலி படத்தின் காட்சிகள் ஹவுஸ் ஃபுல் ஆக இருக்கின்றனவாம். இது, ரசிகர்களுக்கு இன்னும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதையடுத்து, படம் எப்படி இருக்கிறது? ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறியதா? போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கான அப்டேட்ஸ்களை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம். 

14 August, 2025

  • 05:00 AM

    Coolie First Review | கூலி படத்தின் முதல் விமர்சனம்!

    கூலி படத்தை பார்த்த கலாநிதி மாறன், ரஜினிகாந்த் சொன்ன விமர்சனம். மேலும் தெரிந்துகொள்ள இந்த லிங்கை க்ளிக் செய்யவும். 

  • 03:30 AM

    Coolie Day 1 Advance Booking Record | கூலி படம் முதல் நாளின் அட்வான்ஸ் புக்கிங் வசூல்!

    Coolie

  • 02:30 AM

    Coolie Release | 1000 கோடி அடிக்குமா?

    கூலி படம் குறித்து பதிவிட்டிருக்கும் ரசிகர் ஒருவர், “நிச்சயமாக படம் 1000 கோடி அடிக்கும்” என்று நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார்.

  • 01:45 AM

    Coolie Vs War 2: கூலி vs வார் 2..ஜெயிக்கப்போவது யார்?

    கூலி படமும் வார் 2 படமும் ஒரே நாளில் வெளியாகிறது. இவை இரண்டில் வெல்லப்போவது யார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. 

  • 23:59 PM

    Coolie Pre Booking Collection : புக்கிங்கில் சாதனை படைக்கும் கூலி!

    கூலி படத்தின் முதல் நாள் ப்ரீ புக்கிங் குறித்த தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. 

     

  • 23:06 PM

    Coolie Standalone Movie | கூலி திரைப்படம் குறித்து லோகேஷ் பதிவு!

    கூலி படம் ரிலீஸ் ஆவதையொட்டி, இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இது குறித்த பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். கூலி படம் Standalone கதைதான் என்று கூறியிருக்கிறார்.

  • 23:01 PM

    CM Meets Coolie Cast | கூலி படக்குழுவினருடன் முதல்வர் சந்திப்பு!

    கூலி திரைப்படக்குழுவினரை, தமிழ்நாட்டு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சந்தித்திருக்கிறார். இது குறித்து லோகேஷ் கனகராஜ் பதிவிட்டுள்ளார்.

  • 22:58 PM

    Coolie FDFS Fans Celebration | ரஜினிகாந்திற்கு கட் அவுட்!

    கூலி ரிலீஸை முன்னிட்டு, ரஜினிகாந்திற்கு பெரிய கட் அவுட் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து ட்விட்டர் எக்ஸ் தளத்தில் ஒரு ரசிகர் பதிவிட்டிருக்கிறார் 

  • 22:56 PM

    Why Coolie Is Highly Expected | ஏன் கூலி படத்திற்கு இவ்வளவு எதிர்பார்ப்பு? 

    கூலி படம் வெளியாக இருப்பதை அடுத்து, இதை ரசிகர்கள் பயங்கரமாக எதிர்நோக்கி காத்துக்காெண்டுள்ளனர். இதற்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம். (இந்த லிங்கை க்ளிக் செய்யுங்கள்)

Coolie ReleaseCoolie FDFSCoolie reviewrajinikanthLokesh Kanagaraj

