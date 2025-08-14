Coolie Release : கூலி படம் எப்படியிருக்கு? விமர்சனம், ரசிகர்கள் கருத்து, இன்னும் பல அப்டேட்ஸ் இதோ..

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் படம், கூலி. இதில் ரஜினியுடன் சேர்ந்து சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன், நாகார்ஜுனா, அமிர்கான், சௌபின் சாஹிர், உப்பேந்திரா உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்து நடித்திருக்கின்றனர். ரசிகர்களின் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகும் இந்த படம், எப்படியிருக்கிறது என்பது குறித்த ஆர்வம் பலருக்கும் எழுந்துள்ளது. அது மட்டுமன்றி, ரஜினிகாந்தின் முதல் படமான அபூர்வ ராகங்கள் வெளியான அதே நாளில், 50 வருடங்கள் கழித்து கூலி திரைப்படமும் வெளியாகிறது. இதைத்தாண்டி, படத்தின் பாடல்கள் அனைத்துமே வெளியாகி ஹிட் அடித்துள்ளதால், இது இன்னும் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. இதுவரை ரஜினியின் பிற படங்கள்க்கு இல்லாத அளவிற்கு கூலி படத்திற்கு அதிக எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளது. இதனால், படம் வெளியான 1 வாரத்திற்கு பல தியேட்டர்களில் கூலி படத்தின் காட்சிகள் ஹவுஸ் ஃபுல் ஆக இருக்கின்றனவாம். இது, ரசிகர்களுக்கு இன்னும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதையடுத்து, படம் எப்படி இருக்கிறது? ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறியதா? போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கான அப்டேட்ஸ்களை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.