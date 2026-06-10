/Live : மறைந்தார் 'பாசத்திற்குரிய' பாரதிராஜா : முதலமைச்சர் நேரில் அஞ்சலி; பிரபலங்கள் இரங்கல்

முதல் மரியாதைக்கு
இறுதி மரியாதை#பாரதிராஜா #Bharathiraja pic.twitter.com/bzyZ1YXcJX
— வைரமுத்து (@Vairamuthu) June 10, 2026
இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா பல வித பரிமாணங்களையும் எடுத்தவர். திரையில் மடுமல்லாமல் நிஜ வாழ்விலும் அவருக்கு பல பக்கங்கள் உள்ளன. அவற்றில் பலருக்கு தெரியாத, சுவாரசியமான, நெகிழ்ச்சியான ஒரு உண்மை தகவல் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்... (மேலும் படிக்க)
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று (ஜூன் 10) உடல் நலக்குறைவால் காலமான இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாவின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று அவரது உடலுக்கு மலர்மாலை வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று (10.06.2026) உடல் நலக்குறைவால் காலமான இயக்குநர் இமயம் திரு. பாரதிராஜா அவர்களின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று அவரது உடலுக்கு மலர்மாலை வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார். pic.twitter.com/Nyzr0Z4c4H
— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) June 10, 2026
தமிழ்த் திரையுலகின் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா அவர்கள் காலமானார் என்ற செய்தி அறிந்து மிகுந்த மனவேதனையும் துயரமும் அடைந்தேன் என முதலமைச்சர் விஜய் அவரது இரங்கல் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தமிழ்த் திரையுலகின் இயக்குநர் இமயம் திரு. பாரதிராஜா அவர்கள் காலமானார் என்ற செய்தி அறிந்து மிகுந்த மனவேதனையும் துயரமும் அடைந்தேன்.
கிராமியப் பின்னணியில் வாழ்வியல் உயிரோட்டத்துடன் பல வெற்றிப் படங்களை உருவாக்கி, தமிழ்த் திரைப்பட உலகில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்தவர் இயக்குநர்…
— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) June 10, 2026
பல தலைமுறைக் கலைஞர்களை உருவாக்கிய அவரது பங்களிப்பு தமிழ்த் திரைப்பட வரலாற்றில் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் என்றும் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா அவர்களின் மறைவு, தமிழ்த் திரையுலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பு என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தமிழ் திரையுலகின் ‘இயக்குநர் இமயம்’ என்று அழைக்கப்பட்ட இயக்குநர் பாரதிராஜா, உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். இதையடுத்து, அவருடைய கடைசி ஆசை குறித்த விவரம், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)
இசையமைப்பாளர் இளையராஜா பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினார்.
இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச்சடங்கு நடைபெறும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. நீலாங்கரையில் உள்ள வீட்டில் பாரதிராஜாவின் உடல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இவரது உடலுக்கு பலரும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள மறைந்த பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு நடிகர்கள் சிவக்குமார், சூர்யா, ராதிகா, சுகன்யா, நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், பாடலாசிரியர் வைரமுத்து ஆகியோர் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
சென்னை நீலாங்கரையில் வைக்கப்பட்டுள்ள மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
இயக்குனர் இமயம் என போற்றப்படும் தமிழ் சினிமாவின் முதுபெரும் இயக்குநர் பாரதிராஜா உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இன்று அதிகாலை காலமானார். அவர் இயக்கிய திரைப்படங்கள், நடித்த திரைப்படங்கள் மற்றும் திரைவாழ்வு குறித்து மேலும் படிக்க...
இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா (84) உடல்நலக் குறைவால் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள தனது வீட்டில் இன்று (ஜூன் 10) காலமானார். இந்த நிலையில், பாரதிராஜா பெற்ற விருதுகள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)
'இயக்குநர் இமயம்' பாரதிராஜா இன்று அதிகாலை சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது வீட்டிலேயே உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார். அவர் தேனி மாவட்டம் அல்லிநகரம் என்ற ஊராட்சியில் பெரியமாத்தேவர் - மீனாட்சியம்மாள் (எ) கருத்தம்மாள் தம்பதிகளுக்கு 1941ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 17ஆம் தேதி பிறந்தவர் இயக்குநர் பாரதிராஜா. இவரது இயற்பெயர் சின்னச்சாமி.
1977ஆம் ஆண்டு வெளியான '16 வயதினிலே' திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநராகத் தனது திரைப்பயணத்தைத் தொடங்கினார் பாரதிராஜா. தமிழ் மட்டுமின்றி இந்தி, தெலுங்கு உள்ளிட்ட திரைப்படங்களையும் இயக்கி உள்ளார். தமிழ் திரையுலகின் திரைப்பட இலக்கணத்தை மாற்றியமைத்தவர், பாரதிராஜா. இவரது மறைவு பெரும் திரையுலகினருக்கும், பொதுமக்களுக்கும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.