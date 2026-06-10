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Live : மறைந்தார் 'பாசத்திற்குரிய' பாரதிராஜா : முதலமைச்சர் நேரில் அஞ்சலி; பிரபலங்கள் இரங்கல்

Bharathiraja Death Live Updates : தமிழ் திரையுலகின் மூத்த திரைப்பட இயக்குநர் பாரதிராஜா இன்று (ஜூன் 10, 2026) காலமானார். அவரது மறைவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள், பிரபலங்கள், திரையுலகினர் என பலரும் தங்களின் இரங்கலை பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 10, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:45 AM IST
Live : மறைந்தார் 'பாசத்திற்குரிய' பாரதிராஜா : முதலமைச்சர் நேரில் அஞ்சலி; பிரபலங்கள் இரங்கல்
Image Credit: Image Credits : Bharathiraja Death Live Updates | Image Source : Zee Bureau
10 June 2026 10:43 AM (IST)

Bharathiraja News : வைரமுத்து இரங்கல்

10 June 2026 10:40 AM (IST)

Tamil Director Bharathiraja: ‘K’க்கு சொந்தக்காரர் யார்? 

இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா பல வித பரிமாணங்களையும் எடுத்தவர். திரையில் மடுமல்லாமல் நிஜ வாழ்விலும் அவருக்கு பல பக்கங்கள் உள்ளன. அவற்றில் பலருக்கு தெரியாத, சுவாரசியமான, நெகிழ்ச்சியான ஒரு உண்மை தகவல் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்... (மேலும் படிக்க)

10 June 2026 10:39 AM (IST)

Bharathiraja News : முதல்வர் விஜய் பதிவு

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று (ஜூன் 10) உடல் நலக்குறைவால் காலமான இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாவின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று அவரது உடலுக்கு மலர்மாலை வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

தமிழ்த் திரையுலகின் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா அவர்கள் காலமானார் என்ற செய்தி அறிந்து மிகுந்த மனவேதனையும் துயரமும் அடைந்தேன் என முதலமைச்சர் விஜய் அவரது இரங்கல் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பல தலைமுறைக் கலைஞர்களை உருவாக்கிய அவரது பங்களிப்பு தமிழ்த் திரைப்பட வரலாற்றில் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் என்றும் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா அவர்களின் மறைவு, தமிழ்த் திரையுலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பு என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

10 June 2026 10:36 AM (IST)

Director Bharathiraja Last Wish | பாரதிராஜாவின் கடைசி ஆசை..! 

தமிழ் திரையுலகின் ‘இயக்குநர் இமயம்’ என்று அழைக்கப்பட்ட இயக்குநர் பாரதிராஜா, உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். இதையடுத்து, அவருடைய கடைசி ஆசை குறித்த விவரம், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)

10 June 2026 10:31 AM (IST)

Bharathiraja News : இளையராஜா அஞ்சலி

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினார்.

10 June 2026 10:04 AM (IST)

பாரதிராஜா உடலுக்கு அரசு மரியாதை

இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச்சடங்கு நடைபெறும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.   நீலாங்கரையில் உள்ள வீட்டில் பாரதிராஜாவின் உடல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இவரது உடலுக்கு பலரும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். 

10 June 2026 09:39 AM (IST)

Bharathiraja News : சிவகுமார், சூர்யா அஞ்சலி

சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள மறைந்த பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு நடிகர்கள் சிவக்குமார், சூர்யா, ராதிகா, சுகன்யா, நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், பாடலாசிரியர் வைரமுத்து ஆகியோர் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர். 

10 June 2026 09:24 AM (IST)

Bharathiraja Death Live Updates : முதலமைச்சர் விஜய் அஞ்சலி

சென்னை நீலாங்கரையில் வைக்கப்பட்டுள்ள மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

10 June 2026 09:20 AM (IST)

Bharathiraja Biography, Filmography | பாரதிராஜா திரை வாழ்வு

இயக்குனர் இமயம் என போற்றப்படும் தமிழ் சினிமாவின் முதுபெரும் இயக்குநர் பாரதிராஜா உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இன்று அதிகாலை காலமானார். அவர் இயக்கிய திரைப்படங்கள், நடித்த திரைப்படங்கள் மற்றும் திரைவாழ்வு குறித்து மேலும் படிக்க...

10 June 2026 09:18 AM (IST)

பாரதிராஜா குவித்த விருதுகள்

இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா (84) உடல்நலக் குறைவால் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள தனது வீட்டில் இன்று (ஜூன் 10) காலமானார். இந்த நிலையில், பாரதிராஜா பெற்ற விருதுகள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.  (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Bharathiraja
Tamil Cinema
Chennai
Director Bharathiraja

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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