பாக்ஸ் ஆபிஸில் சக்கை போடு போடும் லோகா! இதுவரை செய்த வசூல்..

Lokah Box Office Collection Day 14 : மலையாள மொழியில் உருவான படம், லோகா. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நடித்திருக்கும் இந்த படம், பாக்ஸ் ஆபிஸில் சக்கை போடு போட்டு வருகிறது. இதையடுத்து, சமீபத்தில் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
தமிழ் நாட்டில் அதிக வசூல் பெறும் மலையாள படங்கள்!
தமிழ் மக்கள் பலர், மலையாள படங்களின் பெரும் ரசிகர்களாக இருக்கின்றனர். கடந்த ஆண்டு மஞ்சுமெல் பாய்ஸ், ஆடு ஜீவிதம், பிரேமலு, ஆவேஷம் உள்ளிட்ட படங்கள் பெரிய வெற்றி பெற்றன. அதற்கு முன்னரும் 2018, ஹ்ரிதயம் உள்ளிட்ட படங்களுக்கு தமிழ் மக்கள் நல்ல ஆதரவு கொடுத்தனர். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு வெளியான லோகா சேப்டர் 1: சந்திரா திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
வசூல் விவரம்:
துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில், சமீபத்தில் வெளியான படம், லோகா சேப்டர் 1 : சந்திரா. இது, சூப்பர் ஹீரோ கதையாகும். முதல் நாளில் 2 கோடி வரை வசூலித்த இந்த படம், நாளாக நாளாக பாக்ஸ் ஆபிஸில் கோடிகளை குவிக்க ஆரம்பித்தது. படம் வெளியாகி 14 நாட்கள் கடந்துள்ள நிலையில், உலகளவில் படம் சுமார் ரூ.202 கோடி வசூலை தாண்டியிருக்கிறது. இந்தியாவில் மட்டும், இப்படம் சுமார் ரூ.93.88 கோடியை வசூலாக பெற்றிருக்கிறதாம்.
இவ்வளவு பெரிய வெற்றிக்கு காரணம்..
லோகா திரைப்படத்தின் ஸ்டோரி லைன் யாரும் எதிர்பார்க்காத, அதே சமயத்தில் சிம்பிளான ஸ்டோரி லைனாக இருந்தது, படத்தின் மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. சூப்பர் ஹீரோ கதையாக இருக்கும் இந்த படத்தில், ஆக்ஷன் காட்சிகளும் அதிகமாக நிறைந்துள்ளது. இது, படத்தின் ப்ளஸ் பாய்ண்ட்களுள் பெரிதானதாக இருக்கிறது.
தமிழகத்தில் வசூல்..
லோகா படம், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் ரூ.33.75 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில், அமரன் படத்திற்கு பின் இப்படி இரண்டாம் வாரத்திலும் அதிக ஆடியன்ஸ் வருவதால் தியேட்டர் ஸ்கிரீன்கள் அதிகரிக்கப்பட்ட படம் இதுவாகும்.
வில்லனாக மிரட்டிய சாண்டி..
நடன இயக்குநராக தமிழ் சினிமாவிற்குள் நுழைந்தவர், சாண்டி. இவருக்கு லியோ படத்தில் சில நிமிடங்களுக்கு வில்லனாக நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதனால், தற்போது அவருக்கு லோகா படத்திலும் வில்லனாக நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. இவரது கதாப்பாத்திரம், இதன் அடுத்தடுத்த பாகங்களிலும் வர வாய்ப்புள்ளதாக அவரே ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார். இவரது கதாப்பாத்திரத்தின் பெயர், நாச்சியப்பா.
லோகா படத்தை, டோமினிக் அருண் இயக்கியிருக்கிறார். இவர் இதற்கு பின்னர் தாராங்கம், சாராஸ் உள்ளிட்ட படங்களில் வேலை பார்த்திருக்கிறார். இன்னும் சில நாட்களுக்கு லோகா படத்தின் வசூல் வேட்டை தமிழகத்தில் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாட்டில் அதிக வசூல் பெற்ற டாப் 5 தமிழ் படங்கள்! முதல் இடத்தில் யார் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | கூலி படத்தின் இறுதி வசூல் இதுதான்.. எதிர்பார்த்த அளவு இல்லை!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ