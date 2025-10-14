லோகா படத்தை ‘இந்த’ ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு..

Lokah Chapter 1 OTT Release : டொமினிக் அருண் இயக்கத்தில், கல்யாணி பிரியதர்ஷன், நஸ்லேன் மற்றும் பலர் நடித்து வெளியான படம், லோகா சாப்டர் 1 சந்திரா. இந்த படம், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 28ஆம் தேதி வெளியானது.
மரண ஹிட் அடித்த லோகா:
மலையாளத்தில் வெளியான படம் 'லோகா சாப்டர் 1 சந்திரா', அந்த மொழியை தாண்டி பிற தென்னிந்திய மொழிகளில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ஓடி வருகிறது.
லோகா, படம் மொத்தம் 5 பாகங்களைக் கொண்ட படம் என்கிறார் இயக்குனர் டொமினிக் அருண். ஐந்து பாகங்களுக்குமான ஸ்கிரிப்ட்டை முழுமையாக எழுதிய பின்புதான் முதல் பாகத்தின் படப்பிடிப்பை நடத்தி முடித்து இருக்கிறார்கள். அடுத்த நான்கு பாகங்களுக்குமான ஸ்கிரிப்ட் தயாராகவே உள்ளதாம். அடுத்த இரண்டாவது பாகப் படம் எப்போது வெளியாகும் என்று அவர் சொல்லவில்லை.
லோகா திரைப்படம் குறித்து முன்னதாக துல்கர் சல்மான் பேசுகையில், “நாங்கள் இதை கேரளா அளவில் சின்னதாகத் தான் ஆரம்பித்தோம் இப்போது எல்லா இடத்திலும் பாராட்டுக்கள் கிடைத்து வருகிறது. இதில் உழைத்த எல்லோரும் அவர்கள் படம் போல உழைத்தார்கள் இந்த வெற்றி அவர்களுக்கானது தான். கல்யாணியைத்தவிர இந்தப்படத்திற்கு வேறு யாருமே செட் ஆகமாட்டார்கள் என்ற அளவிற்கு அவர் பொருத்தமாக இருந்தார். கதை சொன்ன மறுநாளே அவர் டிரெய்னிங் எடுக்க ஆரம்பித்துவிட்டார். நாங்கள் நினைத்ததை விட சிறப்பாக செய்துள்ளார். நேரடித்தமிழ்படம் போல இப்படத்தை டப்பிங் செய்து தந்த பாலா சாருக்கு நன்றி. இந்த அளவு வரவேற்பு நாங்களே எதிர்பார்க்கவில்லை. இப்படத்தை ஐந்து பாகமாக எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். நான் எத்தனையோ படங்கள் நடித்துள்ளேன் இந்த அளவு கிரேஸ் பார்க்கவில்லை. அதற்கான மரியாதை உடன் அடுத்தடுத்த பாகங்களை எடுப்போம். லோகா மாதிரி இன்னும் அடுத்தடுத்து படங்கள் தருவோம். என் பேனரில் நான் மட்டுமே நடிக்க வேண்டும் என எப்போதும் நினைத்ததில்லை, எனக்கு சினிமா அவ்வளவு பிடிக்கும், என் பேனரில் மற்றவர்கள் நடிக்கும் படங்களும் தயாரித்து வருகிறோம்” என்று கூறியிருந்தார்.
ஓடிடி குறித்த அறிவிப்பு!
லோகா படம், எப்போது ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் என்று தெரிந்து கொள்ள பலரும் ஆர்வத்துடன் இருந்தனர். கடைசியில் இதன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
இந்த படத்தை, ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் விரைவில் காணலாம் என்று அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
