English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • லோகா படத்தை ‘இந்த’ ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு..

லோகா படத்தை ‘இந்த’ ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு..

Lokah Chapter 1 OTT Release : கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நடிப்பில் வெளியான லாேகா படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 14, 2025, 08:52 PM IST
  • லோகா ஓடிடி ரிலீஸ்!
  • எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
  • அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

Trending Photos

நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
புரட்டாசி 27 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 27 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
புரட்டாசி 28 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 28 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon9
Tamil Nadu government
11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
லோகா படத்தை ‘இந்த’ ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு..

Lokah Chapter 1 OTT Release : டொமினிக் அருண் இயக்கத்தில், கல்யாணி பிரியதர்ஷன், நஸ்லேன் மற்றும் பலர் நடித்து வெளியான படம், லோகா சாப்டர் 1 சந்திரா.  இந்த படம், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 28ஆம் தேதி வெளியானது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மரண ஹிட் அடித்த லோகா: 

மலையாளத்தில் வெளியான படம் 'லோகா சாப்டர் 1 சந்திரா', அந்த மொழியை தாண்டி பிற தென்னிந்திய மொழிகளில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.  இப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ஓடி வருகிறது.

லோகா, படம் மொத்தம் 5 பாகங்களைக் கொண்ட படம் என்கிறார் இயக்குனர் டொமினிக் அருண். ஐந்து பாகங்களுக்குமான ஸ்கிரிப்ட்டை முழுமையாக எழுதிய பின்புதான் முதல் பாகத்தின் படப்பிடிப்பை நடத்தி முடித்து இருக்கிறார்கள். அடுத்த நான்கு பாகங்களுக்குமான ஸ்கிரிப்ட் தயாராகவே உள்ளதாம். அடுத்த இரண்டாவது பாகப் படம் எப்போது வெளியாகும் என்று அவர் சொல்லவில்லை.

லோகா திரைப்படம் குறித்து முன்னதாக துல்கர் சல்மான் பேசுகையில், “நாங்கள் இதை கேரளா அளவில் சின்னதாகத் தான் ஆரம்பித்தோம் இப்போது எல்லா இடத்திலும் பாராட்டுக்கள் கிடைத்து வருகிறது. இதில் உழைத்த எல்லோரும் அவர்கள் படம் போல உழைத்தார்கள் இந்த வெற்றி அவர்களுக்கானது தான். கல்யாணியைத்தவிர  இந்தப்படத்திற்கு வேறு யாருமே செட் ஆகமாட்டார்கள் என்ற அளவிற்கு அவர் பொருத்தமாக இருந்தார். கதை சொன்ன மறுநாளே அவர் டிரெய்னிங் எடுக்க ஆரம்பித்துவிட்டார். நாங்கள் நினைத்ததை விட சிறப்பாக செய்துள்ளார்.  நேரடித்தமிழ்படம் போல இப்படத்தை டப்பிங் செய்து தந்த பாலா சாருக்கு நன்றி. இந்த அளவு வரவேற்பு நாங்களே  எதிர்பார்க்கவில்லை. இப்படத்தை ஐந்து பாகமாக எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். நான் எத்தனையோ படங்கள் நடித்துள்ளேன் இந்த அளவு கிரேஸ் பார்க்கவில்லை. அதற்கான மரியாதை உடன் அடுத்தடுத்த பாகங்களை எடுப்போம். லோகா மாதிரி இன்னும் அடுத்தடுத்து படங்கள் தருவோம். என் பேனரில் நான் மட்டுமே நடிக்க வேண்டும் என எப்போதும் நினைத்ததில்லை, எனக்கு சினிமா அவ்வளவு பிடிக்கும், என் பேனரில் மற்றவர்கள் நடிக்கும் படங்களும் தயாரித்து வருகிறோம்” என்று கூறியிருந்தார்.

ஓடிடி குறித்த அறிவிப்பு!

லோகா படம், எப்போது ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் என்று தெரிந்து கொள்ள பலரும் ஆர்வத்துடன் இருந்தனர். கடைசியில் இதன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

இந்த படத்தை, ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் விரைவில் காணலாம் என்று அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

மேலும் படிக்க | ரஜினிகாந்துக்கு அமிதாப் பச்சன் கொடுத்த 3 அட்வைஸ்! கேட்காததால் வந்த பிரச்சனை..

மேலும் படிக்க | 2025ல் தமிழ்நாட்டில் ஹிட் ஆன பிறமொழி படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Lokah OTT ReleaseJioHotstarkalyani priyadarshanOTT Movie

Trending News