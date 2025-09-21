English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விரைவில் ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் லோகா? துல்கர் சல்மான் வெளியிட்ட பதிவு!

Lokah Chapter 1 Chandra OTT Release : லோகா திரைப்படம் ஓடிடி-யில் வெளியாவதாக தகவல் வெளியானதை அடுத்து, துல்கர் சல்மான் இதற்கு விளக்கம் கொடுத்து இணையத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 21, 2025, 05:33 PM IST
  • லோகா படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ்!
  • பரவும் பொய் செய்தி
  • துல்கர் சல்மான் வெளியிட்ட பதிவு

Trending Photos

இன்று தொடங்கும் சிறப்பு யோகம்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்குது ஜாக்பாட்!
camera icon6
Special Yoga
இன்று தொடங்கும் சிறப்பு யோகம்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்குது ஜாக்பாட்!
ரேஷன் கார்டு வகையை ஆன்லைனில் மாற்ற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon12
Ration Card
ரேஷன் கார்டு வகையை ஆன்லைனில் மாற்ற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இன்று மாலை 5 மணிக்கு... நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றும் பிரதமர் மோடி - என்ன காரணம்?
camera icon8
PM Modi
இன்று மாலை 5 மணிக்கு... நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றும் பிரதமர் மோடி - என்ன காரணம்?
ரோபோ சங்கரின் வாழ்க்கை பயணம்! திரைக்கு பின்னால் இருந்தவர்-முன்னாள் வந்தது எப்படி?
camera icon10
Robo Shankar
ரோபோ சங்கரின் வாழ்க்கை பயணம்! திரைக்கு பின்னால் இருந்தவர்-முன்னாள் வந்தது எப்படி?
விரைவில் ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் லோகா? துல்கர் சல்மான் வெளியிட்ட பதிவு!

Lokah Chapter 1 Chandra OTT Release : மலையாளத்தில் சமீபத்தில் வெளியாகி பெரிய ஹிட் அடித்த படம், லோகா. இந்த படத்தில் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ஹீரோயினாக நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல், சமீப காலமாக இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதற்கு விளக்கமளித்து துல்கர் சல்மான் பதிவிட்டுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

லோகா திரைப்படம்:

இந்திய சினிமாவில், வெகு சில சூப்பர் ஹீரோ படங்கள் மட்டுமே வந்துள்ளன. அதிலும், ஒரு சில படங்கள் மட்டும்தான் ஹிட் அடித்துள்ளன. இந்தியில் வரும் படங்களுக்கு மார்கெட் பெரிதாக உள்ளது. ஆனால், தமிழ் அல்லது பிற தென்னிந்திய மொழி படங்களுக்கு அதே மார்கெட் இல்லை. ஆனால், அதை லோகா திரைப்படம் உடைத்திருக்கிறது. அதுவும், பெண் சூப்பர் ஹீரோவை வைத்து எடுத்த கதையாக இருக்கிறது, லோகா படம்.

லோகா யுனிவர்ஸில், ‘லோகா பாகம் 1 : சந்திரா’ படம்தான் முதலாவதாக வெளியாகி இருக்கிறது. இதில், கல்யாணி பிரியதர்ஷன் கதாநாயகியாக நடித்திருக்கிறார். இவருடன் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நஸ்லேன், டொவினோ தாமஸ் உள்ளிட்ட சிலர் நடித்தனர். வில்லனாக சாண்டி ‘நாச்சியப்ப கவுடா’ எனும் கேரக்டரில் வந்தார்.

லோகா படம், துல்கர் சல்மானின் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் கீழ் வெளியான படமாகும். இப்படம், யக்ஷி அதாவது ரத்தக்காட்டேரி என்று கிராமப்புரங்களில் சொல்லப்படும் கதைகளில் இருக்கும் கதாப்பாத்திரத்தை வைத்து உருவாக்கப்பட்ட படமாகும். இப்படத்தின் கான்செப்ட் புதிதாக இருந்ததால், இது இந்திய அளவில் பெரிய ஹிட் அடித்துள்ளது.

ஓடிடி ரிலீஸ்:

ஓடிடி தளங்களின் வருகை பெரிதானதை தொடர்ந்து, இப்போது எந்த படங்கள் வெளியானாலும் அவை டிஜிட்டல் உரிமம் பெறாமல் வெளியிடப்படுவதில்லை. லோக படத்தின் ஓடிடி உரிமையை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனம் வாங்கியிருக்கிறது. இதையடுத்து, இப்படத்தை விரைவில் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம் என்று சமீப நாட்களாக இணையத்தில் ஒரு தகவல் வைரலாகி வருகிறது. இதற்கான தேதி குறித்தும் அப்படி வெளியாகியிருக்கும் செய்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பொய் செய்தி..!

லோகா ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்து சமீபத்தில் வெளியாகி வரும் தகவல்கள் குறித்து, தயாரிப்பாளர் மற்றும் நடிகர் துல்கர் சல்மானே, தனது X தளத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், “லோகா படம் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகப்போவது இல்லை. பொய் செய்திகளை நம்பாதீர்கள். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பிற்காக காத்திருங்கள்” என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். தொடர்ந்து ஹேஷ்டேக்கில் “அப்படி என்ன அவசரம்?” என்று குறிப்பிட்டு பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

இதையடுத்து, லோகா படத்தின் ஓடிடி குறித்த செய்தி பாெய் என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. லோகா படத்தை தொடர்ந்து, அந்த யுனிவர்ஸில் மைக்கிலின் கதை உருவாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக சார்லியின் கதை வரவுள்ளது.

மேலும் படிக்க | கூலி to மீஷா-இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

மேலும் படிக்க | இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! அடேங்கப்பா..இத்தனை படங்களா? எதை, எதில் பார்ப்பது?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
LokahLokah OTT ReleaseDulquer SalmaanFake News

Trending News