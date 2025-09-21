விரைவில் ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் லோகா? துல்கர் சல்மான் வெளியிட்ட பதிவு!

Lokah Chapter 1 Chandra OTT Release : மலையாளத்தில் சமீபத்தில் வெளியாகி பெரிய ஹிட் அடித்த படம், லோகா. இந்த படத்தில் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ஹீரோயினாக நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல், சமீப காலமாக இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதற்கு விளக்கமளித்து துல்கர் சல்மான் பதிவிட்டுள்ளார்.
லோகா திரைப்படம்:
இந்திய சினிமாவில், வெகு சில சூப்பர் ஹீரோ படங்கள் மட்டுமே வந்துள்ளன. அதிலும், ஒரு சில படங்கள் மட்டும்தான் ஹிட் அடித்துள்ளன. இந்தியில் வரும் படங்களுக்கு மார்கெட் பெரிதாக உள்ளது. ஆனால், தமிழ் அல்லது பிற தென்னிந்திய மொழி படங்களுக்கு அதே மார்கெட் இல்லை. ஆனால், அதை லோகா திரைப்படம் உடைத்திருக்கிறது. அதுவும், பெண் சூப்பர் ஹீரோவை வைத்து எடுத்த கதையாக இருக்கிறது, லோகா படம்.
லோகா யுனிவர்ஸில், ‘லோகா பாகம் 1 : சந்திரா’ படம்தான் முதலாவதாக வெளியாகி இருக்கிறது. இதில், கல்யாணி பிரியதர்ஷன் கதாநாயகியாக நடித்திருக்கிறார். இவருடன் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நஸ்லேன், டொவினோ தாமஸ் உள்ளிட்ட சிலர் நடித்தனர். வில்லனாக சாண்டி ‘நாச்சியப்ப கவுடா’ எனும் கேரக்டரில் வந்தார்.
லோகா படம், துல்கர் சல்மானின் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் கீழ் வெளியான படமாகும். இப்படம், யக்ஷி அதாவது ரத்தக்காட்டேரி என்று கிராமப்புரங்களில் சொல்லப்படும் கதைகளில் இருக்கும் கதாப்பாத்திரத்தை வைத்து உருவாக்கப்பட்ட படமாகும். இப்படத்தின் கான்செப்ட் புதிதாக இருந்ததால், இது இந்திய அளவில் பெரிய ஹிட் அடித்துள்ளது.
ஓடிடி ரிலீஸ்:
ஓடிடி தளங்களின் வருகை பெரிதானதை தொடர்ந்து, இப்போது எந்த படங்கள் வெளியானாலும் அவை டிஜிட்டல் உரிமம் பெறாமல் வெளியிடப்படுவதில்லை. லோக படத்தின் ஓடிடி உரிமையை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனம் வாங்கியிருக்கிறது. இதையடுத்து, இப்படத்தை விரைவில் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம் என்று சமீப நாட்களாக இணையத்தில் ஒரு தகவல் வைரலாகி வருகிறது. இதற்கான தேதி குறித்தும் அப்படி வெளியாகியிருக்கும் செய்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பொய் செய்தி..!
லோகா ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்து சமீபத்தில் வெளியாகி வரும் தகவல்கள் குறித்து, தயாரிப்பாளர் மற்றும் நடிகர் துல்கர் சல்மானே, தனது X தளத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், “லோகா படம் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகப்போவது இல்லை. பொய் செய்திகளை நம்பாதீர்கள். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பிற்காக காத்திருங்கள்” என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். தொடர்ந்து ஹேஷ்டேக்கில் “அப்படி என்ன அவசரம்?” என்று குறிப்பிட்டு பதிவிட்டு இருக்கிறார்.
Lokah isn't coming to OTT anytime soon. Ignore the fake news and stay tuned for official announcements! #Lokah #WhatstheHurry
— Dulquer Salmaan (@dulQuer) September 21, 2025
இதையடுத்து, லோகா படத்தின் ஓடிடி குறித்த செய்தி பாெய் என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. லோகா படத்தை தொடர்ந்து, அந்த யுனிவர்ஸில் மைக்கிலின் கதை உருவாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக சார்லியின் கதை வரவுள்ளது.
