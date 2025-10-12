சூப்பர் ஹிட் லோகா திரைப்படம் ஓடிடி-யில் எப்போது ரிலீஸ்? எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

Lokah Chapter 1: Chandra OTT Release Date: கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நடிப்பில், துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற மலையாள சூப்பர் ஹீரோ திரைப்படம் "லோகா: அத்தியாயம் 1 - சந்திரா". இந்த படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு குறித்து பரவி வந்த வதந்திகளுக்கு தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதியன்று வெளியான படம், லாேகா சேப்டர் 1 சந்திரா. இந்த படத்தில் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ‘யக்ஷி’ அதாவது ரத்தக்காட்டேரியாக நடித்திருக்கிறார். நாட்டுப்புறங்களில் கூறப்படும் “கள்ளிக்காட்டு நீலி” எனும் கதையை வைத்து, இப்படம் சூப்பர் ஹீரோ சப்ஜெக்டாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நஸ்லேன் இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக நடிக்க, வில்லனாக சாண்டி வருகிறார். 30 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட இந்த படம், உலகளவில் இப்போது ரூ.300 கோடி வசூலை தாண்டியிருக்கிறது. அதன்படி மலையாள சினிமா வரலாற்றில் உலகளவில் அதிக வசூலை ஈட்டிய முதல் திரைப்படம் என்ற சாதனையை படைத்தது தற்போ லோகா பெற்றுள்ளது. அதேபோல் லோகா என்பது ஒரு யுனிவர்ஸ் ஆகும். இதில், ஒவ்வொரு யுனிவர்ஸிலும், ஒவ்வொரு சூப்பர் ஹீரோவின் கதை எடுக்கப்பட உள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இந்த திரைப்படம் இன்னுமும் சில திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.
இதனிடையே தற்போது இந்த படத்தை ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி இந்த படத்தை ஓடிடி தளத்தில் வெளியிடும் உரிமத்தை ஜியோஹாட்ஸ்டார் பெற்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதனுடன் திரையரங்குகளில் தொடர்ந்து படம் சீரபாக ஓடிக் கொண்டு இருப்பதால் ஓடிடி வெளியீடு தள்ளிப் போகலாம் என்று சில நாட்களுக்கு முன்பு படத்தின் தயாரிப்பாளர் கூறியிருந்தார்.
இந்த நிலையில் வரும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அதாவது வரும் 20 ஆம் தேதி லோகா திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகலாம் என்று கூறப்படுகிறது. எனினும் இது தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடுத்து அத்தியாயம் எப்போது ரிலீஸ்?
லோகா சேப்டர் 1 சந்திரா படத்தின் முடிவில் இரண்டு எண்ட் கிரெடிட்ஸ் காட்சிகள் காண்பிக்கப்பட்டது. முதலில், துல்கர் சல்மான் சூப்பர் ஹீராேவாக வந்து வில்லன்களை வாள் சண்டையால் துவம்சம் செய்வது போன்ற காட்சி இடம் பெற்றது. இரண்டாவது காட்சியில், சாத்தானாக நடிக்கும் மைக்கில் என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் டொவினோ தாமஸின் கதை காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது. “அடுத்ததாக சாத்தானின் கதையை காண தயாராகுங்கள்” என்றுதான் டேக் லைனும் போட்டனர். ஆனால், தற்போது படக்குழு இரண்டு போஸ்டர்களை வெளியிட்டிருப்பது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அடுத்ததாக, சாத்தானின் கதை வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒடியான் என்கிற சூப்பர் ஹீரோவாக துல்கர் சல்மான் நடிக்கிறார். இதில் அவரது பெயர் சார்லீ.
