லோகா படம் எந்த ஓடிடி தளத்தில், எப்போது வெளியாகும்? வைரலாகும் தகவல்!

Lokah Chapter 1 Chandra OTT Release : 2025 ஆம் ஆண்டு, சர்ப்ரைஸ் ஆக ஹெட் கொடுத்த படங்களில் ஒன்று லோகா சாப்டர் 1 : சந்திரா. இந்த படத்தில் கல்யாண பிரியதர்ஷன் நாயகியாக நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த விவரம், வைரலாகி வருகிறது.
லோகா சாப்டர் 1 : சந்திரா
மலையாளத்தில் வெளியாகும் படங்களை பொண்டாடி தீர்க்கவும், அதை மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கவும் தமிழ்நாட்டில் பல லட்சம் பேர் இருக்கின்றனர். வாழ்வியலை அழகாக எடுத்துக்காட்டும் அந்த திரையுலகில் வெளிவரும் படங்களுக்கு உலக மார்க்கெட்டிலும் மவுசு ஜாஸ்தி. ஒரு சில படங்கள் சந்ததியில்லாமல் வெளியில் வந்து, பெரிய ஹிட் அடித்துவிட்டு போய்விடும். அப்படி சமீபத்தில் சைலன்டாக வெளியாக பெரிய ஹிட் அடித்த படம், லோகா சாப்டர் 1 : சந்திரா.
இந்த படத்தின் கதை கிராமப்புறங்களில் சொல்லப்படும் யக்ஷி எனும் கதாபாத்திரத்தை மையமாக வைத்து எழுதப்பட்டிருந்தது. கல்யாணி பிரியதர்ஷனுடன் சேர்ந்து, நஸ்லேன், அருண் குரியன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தனர்.
பெரிய ஹிட்!
லோகா திரைப்படம், 40 நாட்களைக் கடந்து இன்னும் ஒரு சில திரையரங்குகளில் திரையிடப்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையே எத்தனையோ படங்கள் வெளியாகிவிட்டாலும், ரசிகர்கள் தொடர்ந்து இந்த படத்தை தியேட்டரில் வந்து பார்த்த வண்ணம் இருக்கின்றனர். படம் கடந்த, ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி வெளியானது. இதனை டாமினிக் அருண் இயக்கியிருந்தார். நடிகர் துல்கர் சல்மான் தயாரித்திருந்தார்.
வெகு சில நாட்களிலேயே கோடிக்கணக்கில் வசூலை அல்ல ஆரம்பித்த இந்த படம், தற்போது வரை சுமார் ரூ.300 கொடி பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலெக்ஷனை எட்டி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மலையாள திரையுலகில், அதிக வசூல் பெற்ற படம் என்ற சாதனையை இப்படம் புரிந்திருக்கிறது.
ஓடிடி ரிலீஸ் :
ஓடிடி தளங்களின் வருகை அதிகரித்ததை தொடர்ந்து, புதுப்படங்கள் பல வெளியான புதிதில், ஓடிடி தளங்களில் வெளியாவது வழக்கமாகி வருகிறது. அப்படி, லோகா படம் எப்போது ஓடிடியில் வெளியாகும் என்பது குறித்தும் தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் இருக்கின்றனர். சமீபத்தில், படத்தின் தயாரிப்பாளர் துல்கர் சல்மான், ஒரு பதிவை வெளியிட்டார். அதில், ‘லோகா படம் அவ்வளவு சீக்கிரமாக ஓடிடியில் வெளியாகாது’ என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால், அவர் அந்த பதிவை வெளியிட்டே சில நாட்கள் ஆகிவிட்டது என்பதால், இப்போது ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்து வெளியாகியிருக்கும் தகவல் உண்மையாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில், லோகா படம், வரும் 23ஆம் தேதி வெளியாகலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
