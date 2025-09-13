லோகா யுனிவர்ஸில் அடுத்து வரப்போகும் படம் எது? ஹீரோ யார்? வெளியான 2 போஸ்டர்கள்..

Lokah Universe Films : கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நடிப்பில், சமீபத்தில் வெளியான படம், லாேகா சேப்டர் 1: சந்திரா. இந்த படத்தை தொடர்ந்து, இன்னும் அடுத்தடுத்த படங்கள் வெளியாக உள்ளது. இதையடுத்து, யாருடைய கதை படமாக வர இருக்கிறது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
லோகா சேப்டர் 1 : சந்திரா
கடந்த ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதியன்று வெளியான படம், லாேகா சேப்டர் 1 சந்திரா. இந்த படத்தில் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ‘யக்ஷி’ அதாவது ரத்தக்காட்டேரியாக நடித்திருக்கிறார். நாட்டுப்புறங்களில் கூறப்படும் “கள்ளிக்காட்டு நீலி” எனும் கதையை வைத்து, இப்படம் சூப்பர் ஹீரோ சப்ஜெக்டாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நஸ்லேன் இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக நடிக்க, வில்லனாக சாண்டி வருகிறார். 30 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட இந்த படம், உலகளவில் இப்போது ரூ.200 கோடி வசூலை தாண்டியிருக்கிறது. இதற்கு மக்கள் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்து வருவதை அடுத்து, ஸ்கிரீன்கள் அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
லோகா என்பது ஒரு யுனிவர்ஸ் ஆகும். இதில், ஒவ்வொரு யுனிவர்ஸிலும், ஒவ்வொரு சூப்பர் ஹீரோவின் கதை எடுக்கப்பட உள்ளது. அந்த வகையில், சமீபத்தில் இரண்டு போஸ்டர்களை படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டது.
அடுத்து யாருடைய படம்?
லோகா சேப்டர் 1 சந்திரா படத்தின் முடிவில் இரண்டு எண்ட் கிரெடிட்ஸ் காட்சிகள் காண்பிக்கப்பட்டது. முதலில், துல்கர் சல்மான் சூப்பர் ஹீராேவாக வந்து வில்லன்களை வாள் சண்டையால் துவம்சம் செய்வது போன்ற காட்சி இடம் பெற்றது. இரண்டாவது காட்சியில், சாத்தானாக நடிக்கும் மைக்கில் என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் டொவினோ தாமஸின் கதை காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது. “அடுத்ததாக சாத்தானின் கதையை காண தயாராகுங்கள்” என்றுதான் டேக் லைனும் போட்டனர். ஆனால், தற்போது படக்குழு இரண்டு போஸ்டர்களை வெளியிட்டிருப்பது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அடுத்ததாக, சாத்தானின் கதை வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒடியான் என்கிற சூப்பர் ஹீரோவாக துல்கர் சல்மான் நடிக்கிறார். இதில் அவரது பெயர் சார்லீ.
படத்திற்கு அதீத வரவேற்பு..
லோகா திரைப்படம், மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்திற்கு பெரிதாக படக்குழு ப்ரமோஷன் செய்யவில்லை. ஆனால், படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் சொன்ன விமர்சனங்களை மட்டுமே வைத்து பலர் படத்திற்கு சென்று வருகின்றனர். கேரளாவை தாண்டி, தமிழ்நாடு மட்டும் ஆந்திராவில் படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
பாக்ஸ் ஆபிஸில் படம் தொடர்ந்து சக்கைப்போடு போட்டு வருவதால், செப்டம்பர் 13 அன்று வெளியாக இருந்த துல்கரின் ‘காந்தா’ படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போயுள்ளது. தொடர்ந்து ஆதரவும் பெருகிய வண்ணம் உள்ளது.
