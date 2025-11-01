இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் ஹீரோவாக நடிக்கும் ‘DC' படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானது

Lokesh Kanagaraj and Wamiqa Gabbi DC Movie: தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய இயக்குநராக வலம் வருபவர், லோகேஷ் கனகராஜ். இவர், முதன்முதலாக ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்தின் டைட்டில் டீசர் வெளியாகி உள்ளது.
லோகேஷ் கனகராஜ் நடிக்கும் படம்:
தமிழில், வெகு சில படங்களை மட்டுமே இயக்கியிருந்தாலும் டாப் இயக்குநராக வலம் வருபவர் லோகேஷ் கனகராஜ். ஆனால், இந்த ஆண்டில் வித்தியாசமாக ஹீரோவாகவும் அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார். கூலி படத்தை முடித்த கையோடு, அவர் இணைந்த படம், இதுதான்.
லோகேஷ் கனகராஜ் ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்தை அருண் மாத்தேஸ்வரன் இயக்க இருக்கிறார். ஏற்கனவே சாணி காயிதம், கேப்டன் மில்லர் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கியருக்கும் இவர், லோகி ஹீரோவாக நடிக்கும் முதல் படத்தையும் இயக்குகிறார். கடைசியாக கூலி படத்தை எடுத்த லோகேஷ் கனகராஜ், தற்போது புதிய படத்தின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. சமீபத்தில் பூஜையுடன் படப்பிடிப்பு சென்னையில் தொடங்கியது.
ஹீரோயின் யார்?
லோகேஷ் கனகராஜிற்கு ஜோடியாக இந்த படத்தில் வாமிகா கபி நடிக்கிறார். பாலிவிட்டில் பிரபல நடிகையாக வலம் வரும் இவர், குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானார். கடந்த ஆண்டு தெறி படத்தின் இந்தி ரீ-மேக் ‘பேபி ஜான்’ என்கிற பெயரில் வெளியானது. இதில் இவர் கதாநாயகியாக நடத்திருந்தார். இதைத்தாண்டி மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு படங்கள் சிலவற்றிலும் நடித்திருக்கிறார். வாமிகா, இதற்கு முன்னர் மாலை நேரத்து மயக்கம், இரவாகலாம், ஜீனி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இதில் இரண்டு படங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
டைட்டில் டீசர்
இந்த நிலையில், அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக தற்போது நடிக்கும் படத்திற்கு ‘டிசி’ எனப் பெயரிட்டுள்ளது. இதன் டைட்டில் டீசரை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. இதில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் கனகராஜும் சந்திராவாக வாமிகா கபியும் நடித்துள்ளனர். புரோமோவில் ரத்தகறையுடன் லோகேஷ் கனகராஜ் தோன்றுகிறார். இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இப்படம் அடுத்தாண்டு கோடை விடுமுறையில் வெளியாகும் என அறிவித்துள்ளது.
Sun Pictures proudly presents #DC starring @Dir_Lokesh & #WamiqaGabbi
Directed by @ArunMatheswaran
An @anirudhofficial musical
https://t.co/khNJS6e8UH@mukesh_DOP #PrasannaGK #KannanS @PC_stunts @kabilanchelliah @frankjacobbbb #RamKumar #Heisenberg pic.twitter.com/10AD9dpQhR
— Sun Pictures (@sunpictures) November 1, 2025
மேலும் படிக்க | அஜித் ஏன் கண்கலங்கினார்? மகள், மகன் பற்றிப் பேசும்போது மனம் உருகிய நடிகர்
மேலும் படிக்க | Actor Arav: நடிகராக இருந்தது போதும்..! ஆரவ் எடுத்த அதிரடி முடிவு!
மேலு படிக்க | நடிகை சிம்ரன் வெளியிட்ட 'ரெட் லேபிள் ' திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ