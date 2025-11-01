English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் ஹீரோவாக நடிக்கும் ‘DC' படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானது

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் ஹீரோவாக நடிக்கும் ‘DC' படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானது

அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் DC திரைப்படத்தின் Glimpse Video வெளியானது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 1, 2025, 07:05 PM IST
  • லோகேஷ் கனகராஜிற்கு ஜோடியாக இந்த படத்தில் வாமிகா கபி நடிக்கிறார்.
  • படத்தை அருண் மாத்தேஸ்வரன் இயக்க இருக்கிறார்.
  • சமீபத்தில் பூஜையுடன் படப்பிடிப்பு சென்னையில் தொடங்கியது.

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் ஹீரோவாக நடிக்கும் ‘DC' படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானது

Lokesh Kanagaraj and Wamiqa Gabbi DC Movie: தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய இயக்குநராக வலம் வருபவர், லோகேஷ் கனகராஜ். இவர், முதன்முதலாக ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்தின் டைட்டில் டீசர் வெளியாகி உள்ளது.

லோகேஷ் கனகராஜ் நடிக்கும் படம்:

தமிழில், வெகு சில படங்களை மட்டுமே இயக்கியிருந்தாலும் டாப் இயக்குநராக வலம் வருபவர் லோகேஷ் கனகராஜ். ஆனால், இந்த ஆண்டில் வித்தியாசமாக ஹீரோவாகவும் அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார். கூலி படத்தை முடித்த கையோடு, அவர் இணைந்த படம், இதுதான்.

லோகேஷ் கனகராஜ் ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்தை அருண் மாத்தேஸ்வரன் இயக்க இருக்கிறார். ஏற்கனவே சாணி காயிதம், கேப்டன் மில்லர் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கியருக்கும் இவர், லோகி ஹீரோவாக நடிக்கும் முதல் படத்தையும் இயக்குகிறார். கடைசியாக கூலி படத்தை எடுத்த லோகேஷ் கனகராஜ், தற்போது புதிய படத்தின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. சமீபத்தில் பூஜையுடன் படப்பிடிப்பு சென்னையில் தொடங்கியது.

ஹீரோயின் யார்?

லோகேஷ் கனகராஜிற்கு ஜோடியாக இந்த படத்தில் வாமிகா கபி நடிக்கிறார். பாலிவிட்டில் பிரபல நடிகையாக வலம் வரும் இவர், குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானார். கடந்த ஆண்டு தெறி படத்தின் இந்தி ரீ-மேக்பேபி ஜான்’ என்கிற பெயரில் வெளியானது. இதில் இவர் கதாநாயகியாக நடத்திருந்தார். இதைத்தாண்டி மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு படங்கள் சிலவற்றிலும் நடித்திருக்கிறார். வாமிகா, இதற்கு முன்னர் மாலை நேரத்து மயக்கம், இரவாகலாம், ஜீனி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இதில் இரண்டு படங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

டைட்டில் டீசர்

இந்த நிலையில், அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக தற்போது நடிக்கும் படத்திற்குடிசிஎனப் பெயரிட்டுள்ளது. இதன் டைட்டில் டீசரை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. இதில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் கனகராஜும் சந்திராவாக வாமிகா கபியும் நடித்துள்ளனர். புரோமோவில் ரத்தகறையுடன் லோகேஷ் கனகராஜ் தோன்றுகிறார். இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இப்படம் அடுத்தாண்டு கோடை விடுமுறையில் வெளியாகும் என அறிவித்துள்ளது.

