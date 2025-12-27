ஆயிரம் விமர்சனம்.. ஆறாயிரம் ட்ரோல்கள்.. ஆனால் 500 கோடி வசூல்! கூலி ட்ரோல்களுக்கு லோகேஷ் கொடுத்த பதிலடி

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Lokesh Kanagaraj Opens up on Coolie Criticism: நீண்ட நாட்களாக எந்தவொரு கருத்தும் தெரிவிக்காமல் மௌனம் காத்து வந்த இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ், தனக்குத் தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் ரசிகர்கள், மீம் கிரியேட்டர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்களுக்கு தனது மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொண்டார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 27, 2025, 09:44 AM IST
  • விமர்சனங்களை தலைவணங்கி ஏற்கிறேன்: லோகேஷ் கனகராஜ்
  • 500 கோடி வசூல் சாதனை
  • மீம் கிரியேட்டர்களுக்கு நன்றி

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் மற்றும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் கூட்டணியில் உருவான 'கூலி' திரைப்படம் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியானது, இந்த படம் வெளியான நாள் முதல் இன்று வரை சமூக வலைதளங்களில் விவாதப் பொருளாகவே இருந்து வருகிறது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியான இப்படம், தற்போது ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. ஏனெனில் பல காலங்களாக இந்த படம் குறித்த விமர்சனங்களுக்கு இதுவரை மௌனம் காத்து வந்த இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ், முதன்முறையாக தனது மனதைக் திறந்து சில நெகிழ்ச்சியான மற்றும் நேர்மையான கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

விமர்சனங்களை தலைவணங்கி ஏற்கிறேன்: லோகேஷ் கனகராஜ்

இந்நிலையில் சென்னையில் நடைபெற்ற 'மார்கழியில் மக்களிசை' நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ், 'கூலி' (Coolie) படத்தின் மீதான எதிர்மறை விமர்சனங்கள் குறித்து மனம் திறந்தார். "கூலி படத்தின் மீது ஆயிரம் விமர்சனங்கள் இருக்கலாம். அவை அனைத்தையும் நான் முழுமனதாக ஏற்றுக் கொள்கிறேன். ஒரு படைப்பாளியாக விமர்சனங்கள் தான் என்னை செதுக்கும், விமர்சனங்களில் உள்ள நியாயமான கருத்துக்களைக் கருத்தில் கொண்டு, தனது அடுத்தடுத்த திரைப்படங்களில் அந்தத் தவறுகள் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்வேன். விமர்சனங்களைத் தாண்டி இந்தப் படம் இவ்வளவு பெரிய வெற்றியைப் பெற்றதற்கு ரஜினிகாந்த் என்ற ஒற்றை மனிதனின் ஆளுமைதான் காரணம். ரஜினி சாருக்காகவே மக்கள் திரையரங்குகளுக்கு அலைகடலெனத் திரண்டு வந்தனர்" என்றார்.

500 கோடி வசூல் சாதனை

கூலி படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும், பாக்ஸ் ஆபிஸில் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது. இது தொடர்பாக லோகேஷ் கூறுகையில், தயாரிப்பு தரப்பிடம் நான் கேட்டபோது, படம் உலகளவில் 500 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூல் செய்துள்ளதாகத் தெரிவித்தனர். மக்கள் ஆதரவு இல்லாமல் இந்த மைல்கல்லை எட்டியிருக்க முடியாது. இந்த ஆண்டு வெளியான படங்களில் இது மிக முக்கியமான வசூல் சாதனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது என்றார்.

மீம் கிரியேட்டர்களுக்கு நன்றி

படத்தின் நிறைகுறைகளைச் சுட்டிக்காட்டிய ஊடகங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார். "கூலி படத்தின் காட்சிகளை வைத்து மீம்ஸ்கள் உருவாக்கியவர்களுக்கும் நன்றி. அவர்களின் பங்களிப்பும் படம் மக்களைச் சென்றடைய ஒரு காரணமாக இருந்தது" என நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார்.

ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?

இந்த வெளிப்படையான பேட்டிக்குப் பிறகு, லோகேஷ் கனகராஜ் தனது அடுத்த படமான 'கைதி 2' அல்லது எல்.சி.யு (LCU) தொடர்பான பணிகளில் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விமர்சனங்களை நேர்மறையாக எடுத்துக்கொள்ளும் அவரது குணம் சினிமா வட்டாரத்தில் பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகிறது.

