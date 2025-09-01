கூலி FlashBack-ல் நடித்தது யார்? லோகேஷ் கனகராஜ் சொன்ன சீக்ரட்!

Lokesh Kanagaraj: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி கடந்த ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி வெளியான திரைப்படம் கூலி. இப்படத்தில் ரஜினிகாந்த்துடன் சத்யராஜ், நாகார்ஜூனா, ஸ்ருதிஹாசன், ஷோபின் ஷாஹிர், உபேந்திரா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். சிறப்பு தோற்றத்தில் அமீர் கான் நடித்திருந்தார்.
பிரபலங்கள் பலர் நடித்திருந்ததால், இப்படத்தின் மீது ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. இதனால் படத்திற்கு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் கிடைத்தது. ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு படம் பலரைதிருப்தி அடைய செய்யவில்லை. இருப்பினும் படம் வசூல் ரீதியாக நல்ல வெற்றியையே பெற்றிருக்கிறது. இதுவரை ரூ. 600 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், கூலி படத்தில் வரும் FlashBack-ல் நடித்தது யார் என்றும் அதில் வரும் குரல் யார் கொடுத்தது என்பதையும் அப்படத்தின் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் பகிர்ந்துள்ளார். கோவை தனியார் பள்ளி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் இது தொடர்பாக பேசி இருக்கிறார்.
கோயம்புத்தூரில் உள்ள வெள்ளலூர் பகுதியில் உள்ள ஒரு எஸ்எஸ்விஎம் (SSVM) பள்ளியில், The Future Is Here என்ற தலைப்பில் ரோபோடிக்ஸ் மற்றும் ஏஐ தொழில்நுட்பம் குறித்த கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துக்கொண்ட லோகேஷ் கனகராஜ் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தொகுப்பாளர் ஒருவர், அவரிடம், நீங்கள் இதுவரை இயக்கிய படங்களில் எங்காவது AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இருக்கிறீர்களா? என கேள்வி கேட்டார். அதற்கு பதில் அளித்த லோகேஷ் கனகராஜ், நீங்க கூலி படம் பார்த்தீர்களா என தெரியவில்லை. அப்படத்தில் FlashBack காட்சி ஒன்று வரும் அதில் நடித்தது ரஜினிசார் தான். அதில் வரும் வாய்ஸ்(Voice) நாங்கள் AI செய்தோம் என அவர் கூறினார்.
இதையடுத்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது திரைத்துறையில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு குறித்த கேள்விக்கு, “ஏஐ, திரைத்துறை முழுமையாக ஆதிக்கம் செலுத்தாது, ஆனால் அதன் உதவி நிச்சயமாக இருக்கும். ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்திக்கொள்வது அவசியம்” என்றார்.
மேலும் படிக்க: பிக் பாஸ் புதிய லோகோ! விஜய் டிவி வெளியிட்ட டீசர் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது...
மேலும் படிக்க: இந்த படம் அதிக பேருக்கு பிடிக்காது... Bad Girl படத்திற்கு மிஷ்கின் கொடுத்த 'ரிவ்யூ'
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ