English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
'லவ் ஓ லவ்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு – பின்னணி பணிகள் முழு வேகத்தில்!

“பவிஷ் நாராயண், நாக துர்கா, இயக்குநர் செல்வராகவன், இயக்குநர் கே.எஸ். ரவிக்குமார், வனிதா விஜயகுமார், ரம்யா, ஆதித்யா கதிர் ஆகியோர் நடிப்பில் ரொமான்டிக் எண்டர்டெய்னராக உருவாகும் Love Oh Love திரைப்படத்தின் முழு படப்பிடிப்பும், உற்சாகமும் நேரத்தியும் நிறைந்த அட்டவணைக்குப் பிறகு வெற்றிகரமாக இன்று நிறைவு பெற்றுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 29, 2026, 11:33 AM IST
  • காதல் மணம் கமழும் Love Oh Love
  • செல்வராகவன் - கே.எஸ். ரவிக்குமார் கூட்டணியில் படப்பிடிப்பு நிறைவு

Trending Photos

இன்றைய நவீன கால இளைஞர்களின் காதல் மற்றும் உறவுகளை மையமாக வைத்து உருவாகி வரும் திரைப்படம் 'Love Oh Love'. பவிஷ் நாராயண் மற்றும் நாக துர்கா முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கும் இந்தப் படத்தின் ஒட்டுமொத்த படப்பிடிப்பும், திட்டமிட்டபடி மிகவும் உற்சாகத்துடனும் நேர்த்தியாகவும் இன்றுடன் நிறைவு பெற்றுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

இயக்குநர் மகேஷ் ராஜேந்திரன் எழுதி இயக்கியுள்ள இத்திரைப்படத்தில், தமிழ் சினிமாவின் இரு பெரும் ஆளுமைகளான இயக்குநர் செல்வராகவன் மற்றும் இயக்குநர் கே.எஸ். ரவிக்குமார் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் இணைந்து நடித்துள்ளனர். இவர்களுடன் வனிதா விஜயகுமார், ரம்யா மற்றும் ஆதித்யா கதிர் என ஒரு பெரிய நட்சத்திரப் பட்டாளமே இணைந்துள்ளது படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளது.

'நிலவுக்கு என்மேல் என்னடி கோபம்' படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த பவிஷ் நாராயண் கதாநாயகனாக நடிக்க, தெலுங்கு யூடியூப் தளத்தில் மிகவும் பிரபலமான நாக துர்கா இந்தப் படத்தின் மூலம் தமிழில் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகிறார். தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களைப் பொறுத்தவரை:

ஒளிப்பதிவு: பி.ஜி. முத்தையா
படத்தொகுப்பு: தேசிய விருது பெற்ற என்.பி. ஸ்ரீகாந்த்
இசை: FOXn (பிரதீப் PJ மற்றும் வேன் பாவி)
கலை இயக்கம்: பி. மகேந்திரன்

இந்தப் படத்தின் பெரும்பகுதி சென்னையின் பரபரப்பான நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. நகரத்தின் தனித்துவமான நவீன அழகையும், இன்றைய காதலுக்கான பின்னணியையும் இயக்குநர் மகேஷ் ராஜேந்திரன் மிக அழகாகத் திரையில் கொண்டு வந்துள்ளார். சென்னையைத் தவிர, படத்தின் சில முக்கியமான மற்றும் உணர்ச்சிகரமான காட்சிகள் ஊட்டியில் உள்ள எழில் கொஞ்சும் மலைப் பிரதேசங்களில் படமாக்கப்பட்டுள்ளன.

சமீபத்தில், மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்தப் படத்தின் 'ஃபர்ஸ்ட் லுக்' (First Look) போஸ்டரை வெளியிட்டார். சமூக வலைதளங்களில் வைரலான இந்த போஸ்டர், படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பை ரசிகர்கள் மத்தியில் வெகுவாக உயர்த்தியுள்ளது. விஜய் சேதுபதியின் வாழ்த்துகளும் ஆதரவும் படக்குழுவினருக்குப் பெரும் உத்வேகத்தை அளித்துள்ளது.

Zinema Media and Entertainment Ltd தயாரிப்பில், தினேஷ் ராஜ் மற்றும் Creative Entertainers & Distributors நிறுவனத்தின் சார்பாக ஜி. தனஞ்ஜெயன் ஆகியோர் இணைந்து இந்தப் படத்தை மிகப்பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கியுள்ளனர். தயாரிப்பாளர்கள் இருவரும் படப்பிடிப்புத் தளத்தில் நேரடியாகக் கலந்துகொண்டு, இயக்குநரின் தொலைநோக்குப் பார்வைக்கு உயிர் கொடுத்துள்ளனர்.

"இயக்குநரின் கற்பனைக்கு ஏற்ப படம் மிகவும் சிறப்பாக வந்திருக்கிறது. தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும், கதை ரீதியாகவும் 'Love Oh Love' ஒரு தரமான படைப்பாக இருக்கும் என்பதில் எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி," எனத் தயாரிப்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தற்போது படப்பிடிப்பு முழுமையாக முடிவடைந்துள்ள நிலையில், படக்குழுவினர் மிகத் தீவிரமாகப் பின்னணிப் பணிகளில் (Post-Production) ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நவீன காலக் காதலை எதார்த்தமாகவும், மனதைத் தொடும் வகையிலும் சொல்லும் இத்திரைப்படம் 2026 கோடை காலத்தில் (Summer 2026) திரையரங்குகளில் வெளியாகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இளைஞர்களைக் கவரும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் படம், அனைத்து தரப்பு குடும்ப ரசிகர்களையும் ஈர்க்கும் ஒரு முழுமையான 'ரொமான்டிக் எண்டர்டெய்னராக' அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Love Oh LoveRomantic FilmLOLNaga DurgaPavish

Trending News