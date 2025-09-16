கமல்-ஸ்ரீதேவி-ரஜினியின் முக்கோண காதல் கதை! யாருக்கு யார் மீது விருப்பம்? பிரபலம் சொன்ன உண்மை..

Love Triangle Of Kamal Sridevi Rajini : தமிழ் திரையுலகில், கமல்-ரஜினி-ஸ்ரீதேவி கூட்டணியை போல, இன்னொரு கூட்டணி அமைவது ரொம்பவும் கடினம். தங்களின் சினிமாவின் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒன்றாக நடித்து வந்த இவர்கள், பெரிய இடத்திற்கு சென்ற பின் தனித்தனி படங்களில் நடித்து வந்தனர். இப்போது கமலும் ரஜினியும் தமிழில் லெஜண்டரி நடிகர்களாக இருக்க, ஸ்ரீதேவி பாலிவுட்டில் ஜொலித்தார், 2018ஆம் ஆண்டு எதிர்பாராத விதமாக உயிரிழந்தார். இவர்கள் குறித்து, பிரபல நடிகை குட்டி பத்மினி சமீபத்தில் ஒரு வீடியோவில் பேசியிருக்கிறார்.
ஸ்ரீதேவி-கமல் கெமிஸ்ட்ரி:
ஸ்ரீதேவியும் கமலும் பல படங்களில் சேர்ந்து நடித்திருக்கின்றனர். இவர்கள் இருவருக்குள்ளும் காதல் இருந்ததாக ரசிகர்கள் பலர் இப்போது வரை நம்புவதுண்டு. அவர்களுக்கு இடையேயான கெமிஸ்ட்ரி பலமாக இருந்தது. ஆனால், ஒரு நேர்காணலில் கமலே தனக்கு ஸ்ரீதேவி மீது காதல் இல்லை என்று சொல்லி விட்டார். சில பேர் இதை நம்ப மறுத்தாலும், காதல் குறித்து வெளியான வதந்திகளுக்கு அப்போது முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது.
இது குறித்து பேசிய குட்டி பத்மினி, தானும் ஸ்ரீதேவியும் ஒரு படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்ததாகவும் அதில் கமல் ஹீரோவாக இருந்ததாகவும் தெரிவித்தார். ஐதராபாத்தில் ஷூட்டிங் நடந்த சமயத்தில், ஸ்ரீதேவிக்கு கமல் மீது ரொம்ப அன்பும் ஆசையும் இருந்ததாக குட்டி பத்மினி கூறியிருக்கிறார். அது சிறுவயதில் அனைவருக்கும் வரும் ஒரு ஈர்ப்பு போல என்று கூறியிருக்கிறார்.
அந்த சமயத்தில் ரேகாவிற்கும் கமலுக்கும் கெமிஸ்ட்ரி நன்றாக இருந்ததால், இவர்கள் குறித்த கிசுகிசுக்களும் எழுதப்பட்டதாம். அப்போது ஸ்ரீதேவிக்கு ஒரே மனவருத்தமாக இருந்ததாம். அவரிடம், ”சும்மா இரு-டி அவர் வாணி கணபதியைதான் திருமணம் செய்யப்போகிறார். எனக்கு நல்லா தெரியும். எல்லாருக்கும் டேக்கா கொடுத்துருவாருன்னு நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன்” என்று குட்டி பத்மினி கூறியிருக்கிறார். அந்த டைமில் கமலை காதலிக்காத ஹீரோயின்களே இல்லை என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.
ஸ்ரீதேவி-ரஜினி:
தொடர்ந்து பேசிய குட்டி பத்மினி, ஸ்ரீதேவிக்கு ரஜினியுடன் சேர்ந்து நடிக்க நிறைய படங்கள் கிடைத்ததாகவும், ரஜினி சாருக்கு ஸ்ரீதேவி மீது ரொம்ப பிரியம் இருந்ததாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார். ஸ்ரீதேவி ரொம்ப க்யூட்டான ஆள் என்றும், அதிர்ந்து பேசாதவர் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
ரஜினிக்கு ஸ்ரீதேவி மீது ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது, வெளியில் சொல்லப்படாத ஒரு காதல்கதைதான் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஸ்ரீதேவியை பெண் கேட்க அவரது வீட்டிற்கு, கே.பாலச்சந்தருடன் சென்ற போது, வீட்டில் பவர்கட் ஆகி இருளடைந்துள்ளது. ரஜினி, இதையெல்லாம் ரொம்ப நம்புபவர் என்பதால் சகுணமே சரியில்லை என்று கூறி பெண் கேட்காமல் திரும்பு வந்து விட்டாராம். இதை பற்றி அவர் எங்கும் தெரிவித்ததில்லை என்றாலும், இது குறித்து அனைவருக்குமே தெரியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஸ்ரீதேவி-ரஜினி உறவுக்கு என்ன ஆனது?
ஸ்ரீதேவி, போனி கபூரை திருமணம் செய்துகொண்ட சமயம் ரஜினி அவரிடம் பேச்சு வார்த்தை வைத்துக்கொள்ளவில்லை என்று பலர் கூறுவதுண்டு. காரணம், போனி கபூர் ஏற்கனவே வேறு ஒருவரை திருமணம் செய்து குழந்தைகளுடன் குடும்பமாக இருந்தார். அந்த வீட்டில் 2வது மனைவியாக ஸ்ரீதேவி சென்றது பிடிக்கவில்லையாம். இதனால்தான், இருவரும் சில ஆண்டுகள் பேசிக்கொள்வதில்லை என்று கூறப்பட்டது. இருப்பினும் இவர்களின் நட்பு, ஸ்ரீதேவியின் இறப்பு வரை தொடர்ந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
