கவிஞர் சினேகனின் தந்தை மரணம்! சோகத்தில் குடும்பத்தினர்..வைரலாகும் பதிவு

Lyricist Snehan Father Sivasangu Dies : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய கவிஞராக இருக்கும் சினேகனின் தந்தை, வயது மூப்பு காரணமாக உயிரிழந்துள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 27, 2025, 11:06 AM IST
  • கவிஞர் சினேகன் தந்தை மரணம்!
  • வயது மூப்பால் காலமானார்
  • நாளை இறுதி ஊர்வலம்

கவிஞர் சினேகனின் தந்தை மரணம்! சோகத்தில் குடும்பத்தினர்..வைரலாகும் பதிவு

Lyricist Snehan Father Sivasangu Dies : சினிமாவில், கவனிக்க கூடிய கவிஞர்கள் மற்றும் பாடலாசிரியர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர் சினேகன். பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான இவர், தற்போது சீரியலிலும் நடித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், இவரது தந்தையின் இறப்பு செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது.

கவிஞர் சினேகனின் தந்தை இறப்பு!

கவிஞர் சினேகனின் தந்தை பெயர், சிவசங்கு. இவருக்கு, 101 வயதாகிறது. நூறு வயதை கடந்து, பேரப்பிள்ளைகளை பார்த்து வாழ்ந்து வந்த இவர், தற்போது உயிரிழந்ததாக அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. அவர், வயது மூப்பு காரணமாக அக்டோபர் 27ஆம் தேதியான இன்று, அதிகாலை 4.30 மணியளவில் காலமானதாக சினேகன் பதிவிட்டிருக்கிறார். 

சினேகன், இது குறித்து வெளியிட்டுள்ள இன்ஸ்டா பதிவில் “திரையுலக நண்பர்களுக்கும், ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கும் / அனைத்து கட்சி அரசியல் தோழர்களுக்கும் வணக்கம் .

எனது தந்தையார் இன்று அதிகாலை 4.30 மணிக்கு காலமாகி விட்டார். என்ற துயர தகவலை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.

நாளை காலை 11 மணிக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள எனது சொந்த
கிராமம் புதுக்கரியப்பட்டியில் நல்லடக்கம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது” என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். சினேகனுக்கு நெருக்கமானவர்களும், உறவினர்களும், நண்பர்களும் இதில் கலந்து கொள்வர் என்று கூறப்படுகிறது.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Snekan S (@kavingarsnekan)

ரசிகர்கள்-நண்பர்கள் இரங்கல்!

சினேகனின் இந்த பதிவிற்கு, அவரது ரசிகர்களும் நண்பர்களும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். ஒரு சிலர், “100 வயது வரை வாழ்ந்த மனிதர்..தன் பேரப்பிள்ளைகளை பார்த்து, அவர்களுடன் நேரம் செலவழித்துவிட்டு மகிழ்ச்சியாக சென்றிருக்கிறார். அவரது ஆன்மா சாந்தியடைய வேண்டுகிறோம்.” என்று கூறி வருகின்றனர். 

இப்போது என்ன செய்கிறார் சினேகன்?

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் முதலாவது சீசன் மூலம் பிரபலமடைந்தவர், கவிஞர் சினேகன். அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு, கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியில் சேர்ந்து அரசியலிலும் இறங்கினார். மக்கள் சேவையிலும் ஈடுபட்டார். 2,500க்கும் அதிகமான பாடல்களை எழுதியிருக்கும் இவர், பல ஆண்டுகளாக திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருந்தார். இவர், 2021ஆம் ஆண்டு துணை நடிகை கனிகாவை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு, திருமணம் முடித்த சில ஆண்டுகள் கழித்து இரட்டை பெண் குழந்தைகளை பிறந்தன. இந்த குழந்தைகளுக்கு ‘காதல்’ ‘கவிதை’ என்று நடிகர் கமல்ஹாசன் பெயர் சூட்டினார்.

சில மாதங்களுக்கு முன்னர், தனியார் தொலைக்காட்சியில், ‘பவித்ரா’ என்கிற சீரியல் ஒளிபரப்பானது. இதில், அனிதா சம்பத் நாயகியாக நடித்திருந்தார். இதில், அவருக்கு ஜோடியாக சினேகன் நடித்தார். சினிமாவில் ஆக்டிவாக இருந்த சினேகன், அதன் பின்னர் சீரியலிலும் எண்ட்ரி கொடுத்தது பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.

