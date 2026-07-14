/‘மா இண்டி பங்காரம்’ ஓடிடி ரிலீஸ்! சமந்தாவின் ஹிட் படத்தை எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

Maa Inti Bangaram OTT : 2 ஆண்டுகளாக சினிமா பக்கம் வரவே இல்லை என்றாலும், தென்னிந்தியாவின் முக்கிய நடிகையாக விளங்கி வருகிறார், சமந்தா. இவர் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியாகியிருந்த திரைப்படம், ‘மா இண்டி பங்காரம்’. இந்த படத்தை நந்தினி ரெட்டி இயக்கியிருந்தார். இப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த செய்தி தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
தெலுங்கு மொழியில் எடுக்கப்பட்ட இந்த ‘மா இண்டி பங்காரம்’ திரைப்படம் தமிழில் ‘எங்கள் தங்கம்’ என்கிற பெயரில் வெளியாகி இருந்தது. தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழியில் அதிக அளவிலான படங்களில் நடித்த நடிகைகளுள் ஒருவர், சமந்தா. விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா படத்தில் ஆரம்பித்து ஓ பேபி வரை இவர் நடித்த ஹிட் படங்களின் வரிசை மட்டும் நீண்டு கொண்டே போகும்.
சமந்தா சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து ஹீரோயின் சப்ஜெக்ட் என சொல்லப்படும், பெண்களை மையமாக வைத்து எடுக்கப்படும் கதைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நடித்து வந்தார். குறிப்பாக, யசோதா, சாகுந்தலம் என அவர் நடித்த படங்கள் யாவும் விமர்சன ரீதியாக பாசிடிவ் சிக்னலை பெற்றாலும், வசூலை பெறவில்லை. சமந்தா, 2023ல் ‘குஷி’ திரைப்படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்திருந்தார். அதன் பிறகு வேறு எந்த படத்திலும் நடிக்கவில்லை.
சமந்தா, 2025ஆம் ஆண்டில் தயாரிப்பாளர் அவதாரம் எடுத்தார். ‘சுபம்’ எனும் சிறிய பட்ஜெட் படத்தை அவர் தயாரித்த பிறகு, நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ‘மா இண்டி பங்காரம்’ திரைப்படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்திருந்தார். சமந்தாவிற்கு தன்னுடைய உடல் நலன் மற்றும் மனநலன் காரணமாக இந்த பிரேக் தேவைப்படுவதாக இருந்தது.
மா இண்டி பங்காரம் திரைப்படம், ஜூன் 19ஆம் தேதி தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆனது. இப்படம், சமந்தா ராஜ் நிடிமொருவை திருமணம் செய்த பின்பு நடித்திருக்கும் முதல் திரைப்படமாகும். இப்படம் தற்போது வரை சுமார் ரூ.100 கோடி வரை உலகளவில் வசூலித்திருக்கிறது. இது, தெலுங்கில் அதிக வசூல் செய்த கதாநாயகியை மையமாகக் கொண்ட தெலுங்குத் திரைப்படம் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது. இந்த படத்தை சமந்தா தயாரித்திருக்கிறார். இப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
மா இண்டி பங்காரம் திரைப்படம், வரும் ஜூலை 17ஆம் தேதி முதல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் ஸ்ட்ரீம் செய்யப்பட இருக்கிறது. இந்த படத்தை தெலுங்கு மட்டுமின்றி தமிழ், கன்னடம் உள்ளிட்ட பிற மொழிகளிலும் பார்க்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தை தியேட்டரில் பார்க்க தவறியவர்கள், இதனை ஓடிடியில் பார்க்க ஆவலுடன் காத்துக்காெண்டிருக்கின்றனர்.
நடிகை சமந்தா, கடந்த டிசம்பர் மாதம் ராஜ் நிடிமொருவை திருமணம் செய்திருந்தார். இவர்கள் வீட்டில் விரைவில் குவா குவா சத்தம் கேட்க இருக்கிறது. சமந்தா தற்போது கர்ப்பமாக இருக்கிறார். நீண்ட பிரேக் எடுத்துவிட்டு சினிமாவிற்கு வந்ததாக சொன்ன சமந்தா, கர்ப்ப காலத்திற்காக மீண்டும் ஒரு குட்டி பிரேக்கை எடுத்து விட்டு மீண்டும் நடிக்க இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். இவர் தாய்மை அடைந்திருப்பதை அடுத்து, பல பேர் அவருக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். குழந்தை பிறந்த பிறகும் சமந்தா தொடர்ந்து சினிமாவில் நடித்துக்கொண்டே இருப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.