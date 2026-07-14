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‘மா இண்டி பங்காரம்’ ஓடிடி ரிலீஸ்! சமந்தாவின் ஹிட் படத்தை எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

Maa Inti Bangaram OTT : சமந்தா, கடைசியாக நடித்திருந்த ஹிட் திரைப்படம் ‘மா இண்டி பங்காரம்’. இந்த திரைப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரம், இதோ.

Written ByYuvashree
Published: Jul 14, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:22 PM IST
‘மா இண்டி பங்காரம்’ ஓடிடி ரிலீஸ்! சமந்தாவின் ஹிட் படத்தை எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
Image Credit: Maa Inti Bangaram OTT | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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