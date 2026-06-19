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சமந்தாவின் ‘மா இண்டி பங்காரம்’ படம் எப்படியிருக்கு? X தள விமர்சனம்..!

Maa Inti Bangaram X Review : சமந்தா, பெரிய பிரேக்கிற்கு பிறகு, நடித்திருக்கும் திரைப்படம், மா இண்டி பங்காரம். இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் என்ன விமர்சனம் கொடுத்துள்ளனர் என்பது குறித்த விமர்சனத்தை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 19, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:07 PM IST
சமந்தாவின் ‘மா இண்டி பங்காரம்’ படம் எப்படியிருக்கு? X தள விமர்சனம்..!
Image Credit: Maa Inti Bangaram | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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