/சமந்தாவின் ‘மா இண்டி பங்காரம்’ படம் எப்படியிருக்கு? X தள விமர்சனம்..!

Maa Inti Bangaram X Review : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற நடிகையாக இருப்பவர், சமந்தா. இவர், தென்னிந்திய திரையுலகில் இருந்து சில நாட்கள் பிரேக் எடுத்திருந்ததை தொடர்ந்து, தற்போது அவர் ‘மா இண்டி பங்காரம்’ என்கிற தெலுங்கு திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் என்ன விமர்சனம் கொடுத்திருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
தெலுங்கு மொழியில் உருவாகியிருக்கும் ஆக்ஷன் ட்ராமா மா இண்டி பங்காரம். இந்த படத்தை பி.வி.நந்தினி ரெட்டி இயக்கியிருக்கிறார். சமந்தாவின் கணவரான ராஜ் நிடிமொரு இந்த படத்தை தயாரித்திருக்கிறார். சந்தோஷ் நாராயணன் இந்த படத்திற்கு இசையமைக்க, ஓம் பிரகாஷ் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிறார். இதில் சமந்தா ஸ்வர்ணா என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் குல்ஷன் தேவய்யா, திக்னாத் மான்சாலே, ஸ்ரீமுக்கி, கௌதமி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். மா இண்டி பங்காரம் திரைப்படம் ஜூன் 19ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகியிருக்கிறது.
It is Sam Show throughout— Lohit(Rhea Ripley Stan) (@lohit1308) June 19, 2026
Again seeing her in action it was a treat to watch.
Emotional scenes ,action scenes Sam has done excellent job.
As a fan so happy to watch her in those action scenes.
Few dialogues are so excellent.Bgm worked .
Enjoyed it .#Maaintibangaram https://t.co/C2noUMx6A6
நடிகை சமந்தாதான், மா இண்டி பங்காரம் திரைப்படத்தின் ஹைலைட்டாக இருப்பதாக ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார். மீண்டும் அவரை திரையில் பார்த்தது அற்புதமான அனுபவமாக இருந்ததாகவும், சில டைலாக்குகள் நன்றாக இருந்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், பிஜிஎம் நன்றாக இருந்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
#MaaIntiBangaram — KC Rating 3/5#Samantha delivers a convincing performance with top‑notch action — most stunts done by herself— Kolly Corner (@kollycorner) June 19, 2026
BGM hits hard, songs land well, and the screenplay keeps things engaging
Comedy + action-packed first half, with #Samantha’s friend character… pic.twitter.com/Z2ec5m1Kv7
சமந்தா, டாப் நாட்ச் காட்சிகளுடன் நன்றாக நடித்திருப்பதாகவும், திரைக்கதை விருவிருப்பாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார் ஒரு ரசிகர். காமெடி, ஆக்ஷன் நிறைந்த முதல் பாதி, இரண்டாம் பதியில் வில்லன் கதை மற்றும் குடும்ப கதை நன்றாக இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.
Good Watch. Good work by Nandini Reddy . It will be a Good Hit. Great acting by @Samanthaprabhu2 . Nice fight scene towards the climax . Go watch with family now .— bindukiran (@bindukiran) June 19, 2026
My view from the Athadu point of view still remains. Some similarities from Athadu if you can see #MaaIntiBangaram
ஒரு ரசிகர், இந்த படம் அத்தாடு என்கிற படம் போல இருப்பதாகவும் ஒரு சில க்ளைமேக்ஸ் காட்சிகள் இன்னும் நன்றாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். நந்தினி ரெட்டியை சிறந்த கதாசிரியர் என்றும் அவர் பாராட்டியிருந்தார்.
#MaaIntiBangaram - Watchable!— AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) June 19, 2026
A Passably Entertaining Mass Family Drama with Samantha owning every frame, a solid emotional core, strong punchy moments, and decent crowd appeal.
The film boasts impressive style and energy, though the writing could have been more impactful and… pic.twitter.com/1zg4UFx6v9
மா இண்டி பங்காரம் திரைப்படம், மாஸான ஃபேமிலி எண்டர்டெயினராக இருப்பதாகவும், உணர்ச்சிவசமான படமாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், திரைக்கதை கொஞ்சம் கெஸ் செய்யும் வகையில் இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். படம் பார்க்கும்படி இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.