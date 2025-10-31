English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ஜாய் கிரிசில்டாவுக்கு மகன் பிறந்தாச்சு... மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு இந்த முறையும் ஆண் குழந்தை!

Madhampatti Rangaraj - Joy Crizildaa: மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் இரண்டாவது மனைவி ஜாய் கிரிஸில்டாவுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 31, 2025, 12:33 PM IST

ஜாய் கிரிசில்டாவுக்கு மகன் பிறந்தாச்சு... மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு இந்த முறையும் ஆண் குழந்தை!

பிரபல சமையல் கலைஞரும் நடிகருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், அவரை திருமணம் செய்து எமாற்றிவிட்டதாக குற்றம்சாட்டியிருந்த ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டாவிற்கு, சமீபத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இந்த மகிழ்ச்சியை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார் ஜாய் கிரிஸில்டா. பலரும் அவருக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இது தொடர்பான வழக்கு கடந்த சில மாதங்களாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் குடும்ப நல நீதிமன்றங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. ஜாய் கிரிஸில்டா, கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னுடன் கோவிலில் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும், தொடர்ந்து திருமண வாழ்க்கையில் இருந்து வந்ததாகவும், நீதிமன்றத்தில் தொடர்ச்சியாக புகார் அளித்துள்ளார். மேலும், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் முன்னிலையிலேயே தன்னைக் கர்ப்பமாக்கி, வற்புறுத்தலால் பலமுறை கருக்கலைப்பும் செய்யப்பட்டதாகவும் சட்டமன்றத்தில் முறையிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், ஜாய் கிரிசில்டா, தான் நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருப்பதால் தொழிலில் ஈடுபட முடியவில்லை என்றும், தன்னுடைய குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தான் தந்தை என்றும், குழந்தை வளர்ப்புச் செலவுகள், மருத்துவச்செலவுகள் மற்றும் வீட்டு வாடகை உள்ளிட்ட பராமரிப்பு செலவாக மாதம் ரூ.6.5 லட்சம் வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும் என புதிய மனுவையும் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

கடந்த வாரம் சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் இருவரும் ஆஜராகி விசாரணை நடந்து வந்தது. மேலும், இந்த நீதிமன்ற விசாரணை பரபரப்பை ஏற்படுத்தி, சமூக ஊடகங்களில் பெரிய விவாதமாகும் நிலையில் குழந்தை பிறந்த செய்தி வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் வெவ்வேறு சமையல் நிகழ்ச்சிகள், திரைப்படங்களில் தனது சாதனைகளைக் கொண்டுள்ளார். இவருக்கு ஸ்ருதி என்ற பெண்மணியுடன் திருமணம் செய்து இரண்டு குழந்தைகளும் இருக்கின்றனர். இதிலேயே விவாகரத்து இல்லாமல் இரண்டாவது திருமணம் குறித்தும் சமூக வலைதளங்களில் விவாதம் நடந்து வருகிறது.

தற்போதைய சூழலில், குழந்தை பிறந்தது ஒரு மகிழ்ச்சி செய்தியாக இருந்தாலும், நீதிமன்ற விசாரணை முடிவுகள் மற்றும் இருதரப்பினரின் அதிகாரபூர்வ தடுப்புகள் எதிர்பார்ப்புடன் தொடர்கின்றன.

