English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஜாய் கிரிஸில்டாவுக்கு எதிராக வழக்கு! மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் நிறுவனம் அதிரடி முடிவு..

Joy Crizildaa Madhampatty Rangaraj Defamation Case : ஜாய் கிரிஸில்டா-மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு இடையேயான பிரச்சனை வலுத்து வரும் நிலையில், மாதம்பட்டி தங்கவேலு ஹாஸ்பிடாலிட்டி நிறுவனம் அவருக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 9, 2025, 07:44 PM IST
  • ஜாய் கிரிஸில்டா மீது மான நஷ்ட வழக்கு பதிவு!
  • மாதம்பட்டி பாகாசாலா எடுத்த முடிவு
  • என்ன விவரம்? முழு தகவல்!

Trending Photos

மனதை நொருக்கும் காதல் படங்கள்! கடைசில இப்படி ஆயிடுச்சே!
camera icon10
Heartbreak Movies
மனதை நொருக்கும் காதல் படங்கள்! கடைசில இப்படி ஆயிடுச்சே!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்
ரஜினி - கமல் கூட்டணியில் உருவான படங்கள்...எந்த படம் ஃப்ளாப், ஹிட் என்று தெரிஞ்சுகோங்க!
camera icon8
Rajini Kamal
ரஜினி - கமல் கூட்டணியில் உருவான படங்கள்...எந்த படம் ஃப்ளாப், ஹிட் என்று தெரிஞ்சுகோங்க!
குழந்தை ஸ்கேன், கருக்கலைப்பு - தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட முக்கிய எச்சரிக்கை
camera icon10
Tamil Nadu government
குழந்தை ஸ்கேன், கருக்கலைப்பு - தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட முக்கிய எச்சரிக்கை
ஜாய் கிரிஸில்டாவுக்கு எதிராக வழக்கு! மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் நிறுவனம் அதிரடி முடிவு..

Joy Crizildaa Madhampatty Rangaraj Defamation Case : ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா மற்றும் சமையல் கலை நிபுணர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் இடையேயான பிரச்சனை தற்போது நீதிமன்ற வாசல் வரை வந்து விட்டது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

கடந்த சில நாட்களாகவே, இணையத்தில் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும் இரண்டு பெயர்கள் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டா. ஏற்கனவே திருமணமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், தன்னை திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் தான் இப்போது கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் ஜாய் கிரிஸில்டா அறிவித்தார். இது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது. இதையடுத்து, ஜாய் கிரிஸில்டா மீது வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஜாய் கிரிசில்டா - மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சர்ச்சை: 

கடந்த ஜூலை மாத இறுதியில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் திருமணமான புகைப்படத்தை ஜாய் கிரிசில்டா தனது இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் பகிர்ந்து இருந்தார். ஏற்கனவே ஸ்ருதி என்பவருடன் திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தந்தையான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் எப்படி விவாகரத்து பெறாமல், இன்னொரு பெண்ணை திருமணம் செய்தார் என்பது பெரும் கேள்வியாக இருந்தது. 

சமீபத்தில் கமிஷனர் அலுவலகத்திற்கு சென்ற ஜாய், தனக்கும் தன் குழந்தைக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றும், கடந்த சில நாட்களாக அவர் தன்னுடன் டச்சிலேயே இல்லை என்றும் கூறியிருந்தார். சமீபத்தில், தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு இருந்த ஜாய், முதல்வர் ஸ்டாலினை குறிப்பிட்டு தனக்கும் தனது பிறக்காத குழந்தைக்கு நீதி வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார். சமீபத்தில் அவர் கொடுத்த நேர்காணலும் மக்கள் மத்தியில் வைரலாகி அவருக்கு ஆதரவு பெருகி வருகிறது.

ஜாய் மீது வழக்கு! 

மாதம்பட்டி தங்கவேலு ஹாஸ்பிடல் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஜாய் கிரிஸில்டா மீது வழக்கு தொடுத்திருக்கிறது. அந்த நிறுவனத்தின் இயக்குனர்களுள் ஒருவராக இருக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜை திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறும் ஜாய், Madhampatty Pakashala-வின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கற்று நிறுவனம் தாக்கல் செய்திருக்கும் எந்த வழக்கில்,ஜாய் கிரிஸில்டா செப்டம்பர் 16ஆம் தேதிக்குள் திருப்பி அனுப்பக்கூடிய நோட்டீசை நீதிபதி என். செந்தில்குமார் உத்தரவிட்டார். இதைத்தொடர்ந்து இந்த வழக்கு இன்னும் ஒரு வாரத்தில் விசாரிக்கப்பட உள்ளது.

நிறுவனத்தின் தரப்பில் வாதிட்ட வழக்கறிஞர் பி. எஸ்.ராமன், 2010ல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மாதம்பட்டி பகாசாலா என்ற பிராண்டின் பெயரில் கேட்டரிங் மற்றும் உணவு சேவைகளில் வழங்கி வணிகத்தின் முத்திரை பதித்துள்ளதாக வாதாடினார். இது பல ஆண்டுகளில் மிகவும் பிரபலமாகி விட்டது என்றும் கூறினார். 

பலரது கடும் உழைப்பின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தொழில், பல செலிப்ரிட்டி வீட்டு விசேஷங்களுக்கு பெயர் போனதாக இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். ஜாய் கிரிஸில்டா, ஜூலை மாதம் மாதம்பட்டி ரங்கராஜை திருமணம் செய்ததாக பதிவிட்ட புகைப்படங்களில் #MadhampattyPakashala எனும் ஹேஷ்டேக்கை உபயோகித்திருக்கிறார். அவர்களின் கேட்டரிங் தொழிலுக்கு பிராண்டாக இருக்கும் இந்த பெயரை ஹேஸ்டேக்கில் போட்டது, அந்நிறுவனத்தின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாக அவர் மீது மான நஷ்ட வழக்கு (Defamation Lawsuit) தொடரப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் போட்ட புது போஸ்ட்..கேப்ஷன்ல ‘இதை’ நோட் பண்ணீங்களா?

மேலும் படிக்க | கடனில் சிக்கியிருக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்? ஜாய் கிரிஸில்டா சொன்ன விஷயங்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Madhampatty RangarajMadhampatty PakashalaJoy CrizildaaDefamation Case

Trending News