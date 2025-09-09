ஜாய் கிரிஸில்டாவுக்கு எதிராக வழக்கு! மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் நிறுவனம் அதிரடி முடிவு..

Joy Crizildaa Madhampatty Rangaraj Defamation Case : ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா மற்றும் சமையல் கலை நிபுணர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் இடையேயான பிரச்சனை தற்போது நீதிமன்ற வாசல் வரை வந்து விட்டது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
கடந்த சில நாட்களாகவே, இணையத்தில் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும் இரண்டு பெயர்கள் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டா. ஏற்கனவே திருமணமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், தன்னை திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் தான் இப்போது கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் ஜாய் கிரிஸில்டா அறிவித்தார். இது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது. இதையடுத்து, ஜாய் கிரிஸில்டா மீது வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
ஜாய் கிரிசில்டா - மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சர்ச்சை:
கடந்த ஜூலை மாத இறுதியில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் திருமணமான புகைப்படத்தை ஜாய் கிரிசில்டா தனது இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் பகிர்ந்து இருந்தார். ஏற்கனவே ஸ்ருதி என்பவருடன் திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தந்தையான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் எப்படி விவாகரத்து பெறாமல், இன்னொரு பெண்ணை திருமணம் செய்தார் என்பது பெரும் கேள்வியாக இருந்தது.
சமீபத்தில் கமிஷனர் அலுவலகத்திற்கு சென்ற ஜாய், தனக்கும் தன் குழந்தைக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றும், கடந்த சில நாட்களாக அவர் தன்னுடன் டச்சிலேயே இல்லை என்றும் கூறியிருந்தார். சமீபத்தில், தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு இருந்த ஜாய், முதல்வர் ஸ்டாலினை குறிப்பிட்டு தனக்கும் தனது பிறக்காத குழந்தைக்கு நீதி வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார். சமீபத்தில் அவர் கொடுத்த நேர்காணலும் மக்கள் மத்தியில் வைரலாகி அவருக்கு ஆதரவு பெருகி வருகிறது.
ஜாய் மீது வழக்கு!
மாதம்பட்டி தங்கவேலு ஹாஸ்பிடல் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஜாய் கிரிஸில்டா மீது வழக்கு தொடுத்திருக்கிறது. அந்த நிறுவனத்தின் இயக்குனர்களுள் ஒருவராக இருக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜை திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறும் ஜாய், Madhampatty Pakashala-வின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கற்று நிறுவனம் தாக்கல் செய்திருக்கும் எந்த வழக்கில்,ஜாய் கிரிஸில்டா செப்டம்பர் 16ஆம் தேதிக்குள் திருப்பி அனுப்பக்கூடிய நோட்டீசை நீதிபதி என். செந்தில்குமார் உத்தரவிட்டார். இதைத்தொடர்ந்து இந்த வழக்கு இன்னும் ஒரு வாரத்தில் விசாரிக்கப்பட உள்ளது.
நிறுவனத்தின் தரப்பில் வாதிட்ட வழக்கறிஞர் பி. எஸ்.ராமன், 2010ல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மாதம்பட்டி பகாசாலா என்ற பிராண்டின் பெயரில் கேட்டரிங் மற்றும் உணவு சேவைகளில் வழங்கி வணிகத்தின் முத்திரை பதித்துள்ளதாக வாதாடினார். இது பல ஆண்டுகளில் மிகவும் பிரபலமாகி விட்டது என்றும் கூறினார்.
பலரது கடும் உழைப்பின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தொழில், பல செலிப்ரிட்டி வீட்டு விசேஷங்களுக்கு பெயர் போனதாக இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். ஜாய் கிரிஸில்டா, ஜூலை மாதம் மாதம்பட்டி ரங்கராஜை திருமணம் செய்ததாக பதிவிட்ட புகைப்படங்களில் #MadhampattyPakashala எனும் ஹேஷ்டேக்கை உபயோகித்திருக்கிறார். அவர்களின் கேட்டரிங் தொழிலுக்கு பிராண்டாக இருக்கும் இந்த பெயரை ஹேஸ்டேக்கில் போட்டது, அந்நிறுவனத்தின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாக அவர் மீது மான நஷ்ட வழக்கு (Defamation Lawsuit) தொடரப்பட்டுள்ளது.
