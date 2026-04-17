English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
DNA பரிசோதனைக்கு பின் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சொன்னது என்ன? ஜாய் கிரிஸில்டா பதிவு..

சமீபத்தில், டிஎன்ஏ சோதனையில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்தான் ஜாய் கிரிஸில்டாவின் குழந்தைக்கு தந்தை என்று நிரூபிக்கப்பட்டதை அடுத்து, அவர் இப்போது என்ன செய்கிறார் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 17, 2026, 06:41 PM IST
  • ஜாய் கிரிஸில்டாவின் குழந்தைக்கு நடந்த டிஎன்ஏ பரிசோதனை!
  • குழந்தையை ஏற்றுக்கொண்ட மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்..
  • ஜாய் கிரிஸில்டா பதிவு

சமையல் உலகில் முக்கிய நபராக இருப்பவர், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். இவருக்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆகியிருந்த நிலையில், ஜாய் கிரிஸில்டா என்கிற ஆடை வடிவமைப்பாளர், தன்னை இவர் ஏமாற்றி திருமணம் செய்து விட்டதாக புகார் அளித்திருந்தது, பகீர் கிளப்பியது.  இந்த நிலையில், அவருக்கு சமீபத்தில் குழந்தை பிறந்தது. இந்த குழந்தை, மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடையதுதான் என்று டிஎன்ஏ பரிசோதனையில் நிரூபணம் ஆகியிருப்பதை தொடர்ந்து, இப்போது அவர் ஜாய் கிரிஸில்டாவிற்கு கொடுத்திருக்கும் அங்கீகாரம் குறித்த விஷயம் வைரலாகி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டா பிரச்சனை!

திரையுலகிலும், கேட்டரிங் துறையிலும் முக்கிய பிரபலமாக இருப்பவர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். இவர், திரைத்துறையில் இருக்கும் பல்வேறு நபர்களின் வீட்டு விசேஷங்களுக்கு சமையல் செய்து கொடுத்து பிரபலமானவர் இவர். மெகந்தி சர்கஸ் மற்றும் பென்குயின் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இவரை குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலமாகத்தான் அனைவரும் அறிந்து கொண்டனர். 

மாதம்பட்டி ரங்கராஜிற்கு ஏற்கனவே ஸ்ருதி என்பவருடன் திருமணமாகி இருந்தது. இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்களும் உள்ளனர். இந்த நிலையில்தான், தனக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜிற்கும் திருமணமாகி விட்டதாக ஜாய் கிரிஸில்டா திடீரென ஒரு பதிவை வெளியிட்டார். அடுத்தடுத்து தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும், அந்த குழந்தைக்கு தந்தை ரங்கராஜ்தான் என்றும் பல நேர்காணல்களில் தெரிவித்து வந்தார். தான் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும், தன்னிடம் அவர் பேச மறுப்பதாகவும், அவரது குடும்பத்தினர் அவரை கன்ட்ரோல் செய்வதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். 

இதையடுத்து, தன்னை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஏமாற்றி விட்டதாக புகாரளித்த அவர், கடைசியில் குழந்தையை டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். இதற்கு ஒப்புக்கொண்ட மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், அந்த குழந்தை தன்னுடையது என்று நிரூபனமாகிவிட்டால் அக்குழந்தை வளரும் வரையிலான செலவுகள் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வதாக கூறினார்.

Joy

டிஎன்ஏ பரிசோதனை:

சில நாட்களுக்கு முன்பு, ஜாய் கிரிஸில்டாவின் குழந்தை ரஹா ரங்கராஜ், மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் குழந்தைதான் என்பது டிஎன்ஏ பரிசோதனையில் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் அந்த குழந்தையை தன் குழந்தையாக ஏற்றுக்கொண்டதாக ஜாய் கிரிஸில்டா ஒரு பதிவினை வெளியிட்டிருக்கிறார். அந்த குழந்தைக்கு என்ன பிரச்சனை என்றாலும் நான் துண நிற்பேன் என்றும், அவனை எப்போதும் நிற்கதியாக விட மாட்டேன் என்றும் அவர் தெரிவித்து இருப்பதாக ஜாய் கிரிஸில்டா கூறியிருக்கிறார்.

இரண்டு பொண்டாட்டி இருக்கு..

மாதம்பட்டி ரங்கராஜே, தனக்கு இரண்டு மனைவிகள் இருப்பதை ஒப்புக்கொண்டதாக ஜாய் கிரிஸில்டா பதிவிட்டிருக்கிறார். மேலும், தனது குழந்தையின் வீடியோ ஒன்றையும் வெளியிட்டிருக்கிறார். மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், சமீபத்தில் தனது மனைவி ஸ்ருதியுடன் திருப்பதிக்கு சென்றிருந்தார். அங்கு, குடும்பத்தினருடன் அவர் எடுத்த போட்டோவை பதிவிட்டிருந்தார். அந்த போட்டோ வெளியான பிறகு, ஜாய் கிரிஸில்டா தரப்பில் இருந்து இந்த பதிவுகள் வந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

About the Author
Madhampatty RangarajRaha RangarajDNA testJoy Crizildaa

Trending News