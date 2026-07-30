/ஜாய் கிரிஸில்டாவுடன் சமாதானம்? “ராகா என் மகன்தான்!” மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பதிவு..

Madhampatty Rangaraj : சில மாதங்களுக்கு முன்பு, “ஜாய் கிரிஸில்டாவிற்கு பிறந்தது தன் குழந்தை என்று உறுதியானால் நான் அந்த குழந்தையை பார்த்துக்கொள்கிறேன்” என்று பதிவிட்ட மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், தற்போது தன் குழந்தை ராகா ரங்கராஜை வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு தந்தையாக பத்திரமாக பார்த்துக்கொள்வேன் என்று கூறி பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ் திரையுலகில் வெளியான பல படங்களுக்கு, ஆடை வடிவமைப்பாளராக இருக்கிறார் ஜாய் கிரிஸில்டா. இவர், மாதம்பட்டி ரங்கராஜை திருமணம் செய்ததாகவம், கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் பரபரப்பு தகவல் ஒன்றை வெளியிட்டார். ஆனால், இதனை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தரப்பில் இருந்து மறுத்ததால் இதன் பிறகு காவல் நிலையம், வழக்கு விசாரணை என அலைய வேண்டியதாக இருந்தது.
சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது பல்வேறு வழக்குகளை தொடுத்தார், ஜாய் கிரிஸில்டா. அவர் தன்னை ஏமாற்றியதாகவும், தன்னை பல கருகலைப்பு செய்ய வைத்ததாகவும் கூறியிருந்தார். இதற்கு ரங்கராஜ் தரப்பில் இருந்து மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தனக்கு அனுப்பிய வீடியோக்களை ஜாய் கிரிஸில்டா இணையத்தில் பகிர்ந்தார். மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், குழந்தைக்கும் தனக்கும் பராமரிப்பு செலவை பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும், கார் வாங்கியதற்கு EMI கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஜாய் கிரிஸில்டாவின் கோரிக்கையாக இருந்தது. டிஎன்ஏ பரிசோதனையில், அந்த குழந்தை தன்னுடையது என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் தான் இதையெல்லாம் செய்கிறேன் என்று மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தெரிவித்தார்.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், ஜாய் கிரிஸில்டாவிற்கு பிறந்த ஆண் குழந்தை ராகாவை தன்னுடைய மகன் என்று குறிப்பிட்டு பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், “எனது மகன் ராகாவிற்கு ஒரு தந்தையாக செய்ய வேண்டிய அனைத்து கடமைகளையும் கடந்த ஆறு மாதங்களாக முழு பொறுப்புடனும் அன்புடனும் செய்து வருகிறேன். இனி என் வாழ்நாள் முழுவதும் ராகா ரங்கராஜின் நலன், மகிழ்ச்சி மற்றும் எதிர்காலத்திற்காக முழு பொறுப்புடனும், அன்புடனும் துணை நிற்பேன் என்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதனால், இரு தரப்பிலும் சமாதானம் ஆகியிருப்பார்கள் என்று கூறப்படுகிறது.
நடிகர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜிற்கு ஏற்கனவே ஸ்ருதி என்கிற மனைவி இருக்கிறார். இவர்கள் இருவருக்கும் எப்போதோ திருமணம் ஆகி விட்டது. வளர்ந்த இரு மகன்களும் இருக்கின்றனர். ஜாய் கிரிஸில்டாவுடனான பிரச்சனையின் போது மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன் மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் டூர் செல்வது, வெளி நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்வது போன்ற விஷயங்களை செய்து வந்தார். தன் கணவர்தான் தனக்கு எல்லாம் என்பது போல ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசினார். தற்போது, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் இப்படி ஒரு பதிவை வெளியிட்டதற்கு இவர் சைடில் இருந்து என்ன ரியாக்ஷன் வரும் என்பது தெரியவில்லை.