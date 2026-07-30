Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /ஜாய் கிரிஸில்டாவுடன் சமாதானம்? “ராகா என் மகன்தான்!” மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பதிவு..

ஜாய் கிரிஸில்டாவுடன் சமாதானம்? “ராகா என் மகன்தான்!” மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பதிவு..

Madhampatty Rangaraj : சமையல் கலை நிபுணராக வலம் வரும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், தான் தன்னுடைய குழந்தை ராகாவை வாழ்நாள் முழுவதும் பார்த்துக்கொள்வேன் என உறுதியளித்து பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 30, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:54 PM IST
ஜாய் கிரிஸில்டாவுடன் சமாதானம்? “ராகா என் மகன்தான்!” மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பதிவு..
Image Credit: Madhampatty Rangaraj | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மாதவிடாய் விடுப்பு.. அவசியமா.. அநாவிசயமா? என்ன செய்யப்போகிறது தமிழ்நாடு அரசு?
Menstrual leave19 min ago
2
Monthly Horoscope51 min ago
3
Mars Transit 20261 hr ago
4
Puducherry1 hr ago
5
Karnataka2 hrs ago