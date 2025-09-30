English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சர்ச்சைகளுக்கு பின்..மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மனைவி ஸ்ருதியின் முதல் பதிவு! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

Shruthi Rangaraj Post After Joy Crizildaa Controversy : கடும் சர்ச்சையில் சிக்கியிருக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் மனைவி ஸ்ருதி, இப்போது புதிதாக ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 30, 2025, 06:47 PM IST
  • மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சர்ச்சைக்கு பின்..
  • முதல்முறையாக பதிவிட்ட ஸ்ருதி ரங்கராஜ்..
  • என்ன கூறியிருக்கிறார்?

Shruthi Rangaraj Post After Joy Crizildaa Controversy : நடிகரும் சமையல் கலைஞருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், தற்போது இரண்டாவது திருமண சர்ச்சையில் சிக்கியிருக்கிறார். இவருக்கு ஏற்கனவே ஸ்ருதி என்பவருடன் திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கும் நிலையில், ஜாய் கிரிஸில்டா என்பவர், தன்னை இவர் திருமணம் செய்து கர்ப்பமாக்கி ஏமாற்றி விட்டதாக புகார் கொடுத்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜாய் கிரிஸில்டா-மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சர்ச்சை!

பிரபல நடிகரும் சமையல் கலைஞருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், தனது உறவு முறை பெண்ணான ஸ்ருதி ரங்கராஜை சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் செய்தார். இவர்களுக்கு இரண்டு ஆண் பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில்தான், பிரபல ஆடை வடிவமைப்பாளரான ஜாய் கிரிஸில்டா தன்னை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் திருமணம் செய்து விட்டு கர்ப்பமாக்கி விட்டு ஏமாற்றியதாக புகார் கொடுத்தார். இதற்கான வழக்கு விசாரணை தற்போது நடந்து வருகிறது.

மெளனம் காத்த ஸ்ருதி ரங்கராஜ்!

மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் மனைவி ஸ்ருதி, தனது கணவர் குறித்த சர்ச்சை விஷயத்தில், இதுவரை எதுவும் பேசாமல் மெளனம் காத்து வந்தார். சில மாதங்களுக்கு முன்பாக இப்படி பேச்சு எழுந்த போது, தான் தனது கணவருடனும் குழந்தைகளுடனும் இருக்கும் போட்டோக்களை இன்ஸ்டாவில் Pin செய்த அவர், அதில், “நான்தான் மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் மனைவி” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த பிரச்சனைகளுக்கு பின்பு கூட, தன் கணவருடன் ஒரு குடும்ப நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அவர், தொலைக்காட்சி விருது நிகழ்ச்சி ஒன்றிற்கும் அவருடன் வந்திருந்தார்.

ஜாய் கிரிஸில்டா ஒரு பக்கம் “நான்தான் மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் மனைவி” என்று கூறி வர, ஸ்ருதியும் அதையே தனது பயோவில் பேட்டிருந்தார். இவ்வளவு பெரிய சர்ச்சைக்கு பின்னும் அவர் எதுவும் கூறாமலும் இருந்தார். இதையடுத்து, தற்போது பல மாதங்களுக்கு பின்பு இன்ஸ்டாவில் ஒரு ஸ்டோரியை ஷேர் செய்திருக்கிறார்.

Shruthi Rangaraj

என்ன கூறியிருக்கிறார்?

ஸ்ருதி இன்ஸ்டாவில் ஒரு போஸ்டை ஷேர் செய்திருக்கிறார். அதில், “நாம் அனைவருமே பாவிகள்தான். நாம், நமக்கு ஏற்ற பாவங்களை தேர்ந்தெடுத்து செய்கின்றோம். நமக்கு ஒப்பாத பாவங்களை பிறர் செய்யும் போது, நியாயவாதி ஆகிவிடுகிறோம்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். ("All of us are selective sinners. We choose the sins we are comfortable with, and judge others that commit the ones we’re not comfortable with.)

அதிர்ச்சி குற்றச்சாட்டுகள்!

கடந்த ஜூலை மாதம், தனக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கும் திருமணம் செய்த விஷயத்தை பதிவிட்டு தெரிவித்த ஜாய் கிரிஸில்டா, கர்ப்பமாக இருப்பதையும் தெரிவித்தார். முதல் சில நாட்கள் அவரும் எதுவும் சொல்லவில்லை. பின்பு, அவர் கமிஷனர் அலுவலகம் சென்ற பின்புதான் என்ன பிரச்சனை என்பது தெரிய வந்தது. தான் மனைவியை விட்டு பிரிந்து வாழ்வதாக கூறி, தன்னை திருமணம் செய்ததாக ஜாய் கிரிஸில்டா கூறியிருக்கிறார். மேலும், மாதம்பட்டி ரங்கராஜால் தனக்கு கருக்கலைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தனது குழந்தைக்கு அவர் உரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்.

ஒரு நேர்காணலில், தன்னை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தாக்கியிருப்பதாகவும், இதனால் தனக்கு சில நாட்கள் காது கேட்காமல் இருந்ததாகவும் கூறினார். இதையடுத்து, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஜாய் கிரிஸில்டாவின் பதிவுகளால் மாதம்பட்டி பகாஷாலா நிறுவனத்திற்கு பல கோடி இழப்பு ஏற்பட்டதாக கூறினார். இதற்கான உரிய சான்றுகளை அளிக்க, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

