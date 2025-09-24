மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஆஜராக உத்தரவு! ஜாய் கிரிஸில்டா கொடுத்த புகாரில் முன்னேற்றம்..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Madhampatty Rangaraj Joy Crizildaa Police Compliant : கடந்த சில நாட்களாகவே ஓயாத பிரச்சனையாக இருக்கிறது. ஏற்கனவே ஸ்ருதி என்பவருடன் திருமணமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தந்தையாகவும் இருக்கிறார். இவர், தன்னை திருமணம் செய்து, கர்ப்பமாக்கி விட்டு, இப்போது ஏமாற்றி விட்டதாக பிரபல ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா சமீபத்தில் சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் கொடுத்திருந்தார். இதையடுத்து, ஜாய் கிரிஸில்டாவால் மாதம்பட்டி இயக்குநராக இருக்கும் மாதம்பட்டி பகஷாலா நிறுவனத்திற்கு ரூ.11 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டதாக வழக்கு தொடரப்பட்டது.

மாதம்பட்டி பகஷாலா நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கு!

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் விவகாரத்தில் தங்களை தொடர்புபடுத்தி பேச ஜாய் கிரிசில்டாவுக்கு தடை விதிக்கக்கோரி மாதம்பட்டி பகஷாலா நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கு, இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. முன்னர நடந்த விசாரணையில், ஜாய் கிரிஸில்டா, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் குறித்து வெளியிட்டுள்ள அவதூறு பதிவுகளில், மாதம்பட்டி பகஷாலா நிறுவனத்தின் ஹேஷ்டேக்கை சேர்த்திருப்பதால், தங்களின் நிறுவனத்திற்கு வந்திருந்த பல கேட்ரிங் ஆர்டர்கள் கேன்சல் செய்யப்பட்டதாகவும், இதனால் நஷ்டம் ஏற்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், இதற்கான விசாரணைக்கு, ஜாய் கிரிஸில்டாவும் நேரில் அழைக்கப்பட்டார்.

தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தது சென்னை உயர் நீதிமன்றம்

மாதம்பட்டி பகஷாலா நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று விசாரித்தது. “மாதம்பட்டி பாகஷாலா நிறுவனத்திற்கு தன் சமூக வலைத்தள பதிவுகளால் தான் 11 கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை” என்று நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.

ஜாய் கிரிஸில்டா தரப்பில், “மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் என்னையும் பிறக்க போகும் குழந்தையும் ஏமாற்றியதை குறித்து தான் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டேன்.. மாதம்பட்டி பாகஷாலா நிறுவனத்துக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக கூறுவதற்கு எந்த வகையிலும் நான் பொறுப்பேற்க  முடியாது” சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வாதம் செய்யப்பட்டது.

நேரில் ஆஜராக வேண்டும்!

திருமணம் செய்து  கொள்வதாக கூறி, ஜாய் கிரிஸில்டா சில வாரங்களுக்கு முன்பு அளித்திருந்த புகாரின் நீதிமன்ற விசாரணையும் நடைபெற இருக்கிறது.  இதற்கு, நடிகரும் சமையல் கலை நிபுணருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் நேரில் வந்து ஆஜராக வேண்டும் என்று நீலாங்கர போலீசார் சம்மன் அனுப்பியிருக்கின்றனர். இதன் அடுத்தக்கட்ட விசாரணைகளில்தான் பலவித உண்மை என்ன என்பது தெரியவரும்.

என்ன பிரச்சனை?

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டா இடையே உறவு இருப்பதாக சில மாதங்ளகளுக்கு முன்பே தகவல்கள் பரவியது. அந்த சமயத்தில் இது குறித்து யாரும் எதுவும் வாய் திறக்கவில்லை. கடந்த ஜூலை மாதம் ஜாய் கிரிஸில்டா தனக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கும் திருமணமான புகைப்படங்களையும், தான் கர்ப்பமாக இருக்கும் விஷயத்தையும் வெளியிட்டார். இதிலிருந்து இவர்கள் உறவில் இருந்த பிரச்சனைகள் குறித்து அனைவருக்கும் தெரிய வந்தது. நேர்காணல் ஒன்றில் கலந்து கொண்ட ஜாய் கிரிஸில்டா, இதே போல மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பல பெண்களை ஏமாற்றியதாக தன்னிடம் பலர் மெசஜ் செய்ததாக பேசினார். மேலும், தன்னை அவர் சில மாதங்களுக்கு முன்பு அடித்து துன்புருத்திய தகவல்களையும் தெரிவித்தார்.

Movies
madhampatty rangaraj to appear before police in joy crizildaa police compliant regarding cheating her
Bureau
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஆஜராக உத்தரவு! ஜாய் கிரிஸில்டா கொடுத்த புகாரில் முன்னேற்றம்..

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஆஜராக உத்தரவு! ஜாய் கிரிஸில்டா கொடுத்த புகாரில் முன்னேற்றம்..
Madhampatty Rangaraj Joy Crizildaa Police Compliant | X
Yes
No
Madhampatty Rangaraj
Joy Crizildaa
Police Compliant
Marriage Scandal
Yes
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது ஜாய் கிரிஸில்டா கொடுத்த வழக்கு!

நேரில் ஆஜராக சம்மன்

முழு விவரம், இதோ!

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஆஜராக உத்தரவு! ஜாய் கிரிஸில்டா கொடுத்த புகாரில் முன்னேற்றம்..
Yuvashree
No
Wednesday, September 24, 2025 - 15:46
1
No
346