English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் Vs ஜாய் கிரிஸில்டா : விசாரணையில் நடந்தது என்ன? விவரம்!

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் Vs ஜாய் கிரிஸில்டா : விசாரணையில் நடந்தது என்ன? விவரம்!

Madhampatty Rangaraj Vs Joy Crizildaa : ஜாய் கிரிஸல்டா  மகளிர் ஆணையத்தில் ஆஜரான நிலையில் தனது முதல் மனைவி ஸ்ருதியுடன் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கூலாக மகளிர் ஆணைய அலுவலகத்திற்கு வந்திரங்கிய காட்சிகள் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளன.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 16, 2025, 04:13 PM IST
  • மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் vs ஜாய் கிரிஸில்டா
  • இன்று நடந்த வழக்கு விசாரணை
  • இதில் என்ன நடந்தது?

Trending Photos

மூக்கில் ட்யூப்புடன் காஜல் அகர்வால்! எதற்காக சிகிச்சை? வைரலாகும் போட்டோ..
camera icon7
Kajal Aggarwal
மூக்கில் ட்யூப்புடன் காஜல் அகர்வால்! எதற்காக சிகிச்சை? வைரலாகும் போட்டோ..
வரும் சனிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon7
Shutdown
வரும் சனிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் 2 மடங்கு அதிகரிக்கிறதா? குஷியான அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் 2 மடங்கு அதிகரிக்கிறதா? குஷியான அப்டேட்
அனிருத்துக்கு ரொம்ப பிடித்த ரஜினிகாந்த் படம்! இதப்பத்தி பேசிக்கிட்டே இருப்பாராம்..
camera icon7
Anirudh Ravichander
அனிருத்துக்கு ரொம்ப பிடித்த ரஜினிகாந்த் படம்! இதப்பத்தி பேசிக்கிட்டே இருப்பாராம்..
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் Vs ஜாய் கிரிஸில்டா : விசாரணையில் நடந்தது என்ன? விவரம்!

Madhampatty Rangaraj Vs Joy Crizildaa : நிறைமாத கர்ப்பிணியாக கவலையுடன் ஜாய் கிரிஸல்டா  மகளிர் ஆணையத்தில் ஆஜரான நிலையில் தனது முதல் மனைவி ஸ்ருதியுடன் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கூலாக மகளிர் ஆணைய அலுவலகத்திற்கு வந்திரங்கிய காட்சிகள் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளன.  இரண்டு மணி நேரம் நடைபெற்ற விசாரணையில் என்ன சொல்லப்பட்டது பார்க்கலாம்

Add Zee News as a Preferred Source

நடிகரும் பிரபல சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா கடந்த மாதம் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார். 

அதில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னை திருமணம் செய்து கொண்டு,  ஏமாற்றி சென்றுவிட்டதாக கூறியிருந்தார். எனினும், இந்த புகார் மீது எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனத் தெரிகிறது.

இதனைத்தொடர்ந்து காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் அளித்த புகார் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என தொடர்ந்து ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா சமூக வலைதளத்தில் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து வந்தார். மேலும், இதுதொடர்பாக முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கும் ஆன்லைன் மூலமாக புகார் அளித்தார்.

இதனிடையே, கடந்த மாதம் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்பு பிரிவு துணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் ஜாய் கிரிசில்டா ஆஜராகி, விசாரணை அதிகாரிகளிடம் ஆதாரங்களை சமர்பித்து விளக்கம் அளித்தார். அதேபோல், மாதம்பட்டி ரங்கராஜிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.

இந்நிலையில், ஜாய் கிரிசில்டா கொடுத்த புகாரின் மீது எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லாததால் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் ஜாய் கிரிசல்டா புகார் அளித்தார். 

அதில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீதும், தனது புகாரை விசாரிக்காத போலீசார் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர் தெரிவித்திருந்தார். இதையடுத்து, தனது வழக்கறிஞரும், காங்கிரஸ் எம்.பி.யுமான சுதா உடன் மாநில மகளிர் ஆணையத்துக்கு சென்ற ஜாய் கிரிசல்டா, தனது தரப்பு விளக்கங்களை தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், புகார் தொடர்பாக  நேரில் விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், ஜாய் கிரிசல்டா இருவருக்கும் தமிழ்நாடு மாநில மகளிர் ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.

அதன்படி, சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் இன்று, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தனது மனைவி ஸ்ருதியுடன் ஆஜராகி உள்ளார். ரங்கராஜின் மனைவி ஸ்ருதி, வழக்கறிஞர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதேபோல், ஜாய் கிரிசல்டாவும் காலை 10.00 மணி அளவில் ஆஜரானார். இருவரிடம் தனித்தனியாக

மாநில மகளிர் ஆணையத்தின் தலைவி குமரி விசாரணை நடத்தினார். அப்போது, விசாரணை அதிகாரிகளிடம் ஆதாரங்களை சமர்பித்து இருவரும் விளக்கம் அளித்தனர். விசாரணைக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு அளித்ததாகவும் மீண்டும் வருகின்ற 29ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராக இரு தரப்பினர் அழைத்துள்ளதாக வழக்கறிஞர்கள் தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது...

முன்னதாக மகளிர் ஆணையத்தில் ஆஜராக வந்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தனது மனைவி சுருதயின் கையைப் பிடித்தவாறு கூலிங் கிளாஸ் உடன் நடந்து சென்றார் மறுபக்கம் கவலையான முகத்துடன் ஜாய் கிறிஸ்டில்டா நிறைமாத கர்ப்பிணியாக கலந்து கொண்ட காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி பல்வேறு விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன

முன்னதாக திருமணம் செய்து ஏமாற்றியதாக ஜாய் கிரிசில்டா தொடர்ந்துள்ள வழக்கில், அவர் எதிர்பார்ப்பது போன்று நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே தீர்வு காண ஒப்புக்கொள்ளமாட்டேன் என சமையல் கலைஞரும் நடிகருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | ஜாய் கிரிஸில்டா எதிர்பார்ப்பதை செய்ய மாட்டேன் - மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்!

மேலும் படிக்க | மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டா மகளிர் ஆணையத்தில் ஆஜர்! கூடவே முதல் மனைவியும்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Madhampatty RangarajJoy CrizildaaInvestigationWomens Welfare Commissioncontroversy

Trending News