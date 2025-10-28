மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மனைவி ஸ்ருதிக்கு எதிராக திரும்பிய மக்கள்! காரணம் ‘இந்த’ பதிவுதான்..

Shruthi Rangaraj Post Joy Crizildaa : மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டாவின் பிரச்சனை கொழுந்து விட்டு எரியும் நிலையில், இதில் முதன் முறையாக ஸ்ருதி ரங்கராஜ் வாய் திறந்திருக்கிறார் இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டா பிரச்சனை:
மெகந்தி சர்கஸ் படத்தில் ஹீரோவாக அறிமுகமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், தமிழ்நாட்டின் வெற்றிகரமான கேட்டரிங் செய்யும் சமையல் கலை தொழிலபதிவர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார். இதைத்தாண்டி, இவர் பிரபலமாக காரணம் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியின் 5வது சீசனில் நடுவராக இன்ட்ரோவாகி 6வது சீசனிலும் தொடர்ந்து மூன்று நடுவர்களுள் ஒருவராக இருந்தார்.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜிற்கும் தனக்கும் திருமணம் நடந்ததாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஜாய் கிரிஸில்டா போட்டோக்களை வெளியிட்டார். மேலும், தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் கூறினார். இது, பெரிய பூகம்பமாக வெடித்தது. ஜாய் கிரிஸில்டா ஒரு பக்கம் தான் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் புகைப்படங்களை பதிவிட்டுக்கொண்டே இருக்க, இத்தனைக்கும் ரங்கராஜ் அமைதியாகவே இருந்தார்.
ஜாய் கிரிஸில்டா சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகாரளித்தார். தன்னை ஏமாற்றி மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் திருமணம் செய்து விட்டதாக ஜாய் கிரிஸில்டா அதில் குறிப்பிட்டு இருந்தார். இதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை என்று கூறிய அவர், தொடர்ந்து மகளிர் ஆணையத்தில் புகார் கொடுத்தார். இதற்கான வழக்கு விசாரணை தற்போது நடைப்பெற்று வருகிறது. இதில் ஜாயும் ரங்கராஜும் ஆஜராகி தங்கள் தரப்பு வாதங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர்.
வாய் திறந்த ஸ்ருதி!
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், ஸ்ருதி என்பவரை திருமணம் செய்தவர். இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் இருக்கின்றனர். தாங்கள் இருவரும் பிரிந்து வாழ்வதாக கூறிதான், தன்னை ரங்கராஜ் திருமணம் செய்து கொண்டதாக ஜாய் ஒரு நேர்காணலில் தெரிவித்து இருந்தார். இந்த நிலையில், ஸ்ருதி இது குறித்து எதுவும் பேசாமல் இருந்தார். ஜாய் கிரிஸில்டாவின் விவாகரத்திற்கு பிறகு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கலந்து கொள்ளும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் அவருடன் சென்று வந்தார். சமீபத்தில் ரங்கராஜ் விசாரணைக்கு வந்த போது கூட தனது மனைவி ஸ்ருதியின் கையை பிடித்தவாறு வந்திருந்தார். “இவர் ஏன் வாய் திறக்கவில்லை” என்று பலர் கேட்ட நிலையில், ஸ்ருதி சமீபத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவு ஒன்று வைரலாகி வருகிறது.
“என்னிடம் கணிவாக நடந்து கொண்டவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. நானும் என் குழந்தைகளும் எந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோம் என்று தெரியாமல், உண்மை புரியாமல் சிலர் விமர்சித்தனர். அவர்களிடமும் மரியாதையுடன் நடந்து கொள்ள எனக்கு அனுபவங்கள் கற்றுகொடுத்தது. அனைத்து குடும்பங்களிலும் சண்டைகள் இருக்கும். அதை தாண்டியும் நாங்கள் ஒற்றுமையுடன் இருக்க முயற்சிக்கிறோம். ஒற்றுமையே பலம்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார். கேப்ஷனில், “வெளியில் இருந்து வரும் ஒருவர், கீழ்த்தரமான விஷயங்களை செய்து சட்டப்பூர்வமான மனைவியை துரத்த நினைக்கையில் பின்வாங்க கூடாது. என்னைப்போன்ற அனைத்து சட்டப்பூர்வமான மனைவிகளுக்காகவும் நான் நிற்பேன்” என்று அந்த பதிவில் தெரிவித்திருக்கிறார்.
எதிராக திரும்பிய மக்கள்:
ஜாய் கிரிஸில்டா, தன் தரப்பில் இருப்பதை நேர்காணலில் சொல்வதற்கு முன்பு வரை, பலர் அவருக்கு எதிராக பேசி வந்தனர். தற்போது, அவர் மீது மக்களுக்கு அனுதாபம் எழுந்துள்ளது. இந்த சமயத்தில் ஸ்ருதி இப்படியொரு பதிவை வெளியிட்ட பின்பு, அவருக்கு எதிராக அனைவரும் மாறி இருக்கின்றனர். ஒரு சிலர் நீங்கள் உங்கள் கணவருக்காக போராட வேண்டும் எனவும், தவறு செய்த உங்கள் கணவருக்கு ஆறுதலாக இருப்பது பெருந்தவறு என்றும் கூறி வருகின்றனர்.
