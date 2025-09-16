English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மதராஸி பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல்: எவ்வளவு தெரியுமா? தமிழகத்தில் மட்டும் இத்தனை கோடியா?

Madharaasi Box Office Collection Day 11 : சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் வெளியான படம், மதராஸி. இந்த படத்தின் மொத்த வசூல் எவ்வளவு என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 16, 2025, 03:47 PM IST
  • மதராஸி படத்தின் மொத்த வசூல்!
  • தமிழகத்தில் மட்டும் இத்தனை கோடி?
  • முழு வசூல் விவரம், இதோ!

மதராஸி பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல்: எவ்வளவு தெரியுமா? தமிழகத்தில் மட்டும் இத்தனை கோடியா?

Madharaasi Box Office Collection Day 11 : சமீபத்தில் வெளியாகி, மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கும் படம், மதராஸி. இந்த படத்தை ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கியிருந்தார். இப்படம், இதுவரை செய்திருக்கும் வசூல் எவ்வளவு என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

2025ஆம் ஆண்டை பொருத்தவரை, தமிழ் சினிமா ரசிகர்களை பெரிதாக சர்ப்ரைஸ் செய்துள்ளது. 12 வருடங்களுக்கு முன்னர் எடுக்கப்பட்ட படங்கள், இப்போது ரிலீஸாகி ஹிட் ஆனதும், அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்கள், பெரிதாக சொதப்பியதும் இந்த வருடத்தில்தான் நடந்தது. அப்படி, 2025ல் வந்த இன்னொரு சர்ப்ரைஸான நல்ல படம், என்கிற பெயரை பெற்றுள்ளது ‘மதராஸி’.

மதராஸி திரைப்படம்:

சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், கடந்த செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி வெளியான படம், மதராஸி. இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக ருக்மிணி வசந்த் நடித்திருக்கிறார். மனநோயால் தவிக்கும் ஒரு இளைஞன் தனது காதலியை வில்லன்களிடம் இருந்து மீட்கும் போராட்டம்தான் மதராஸி படத்தின் கதை.

படம் வெளியான போதே, இதற்கு எட்டுத்திக்கிலும் இருந்து நல்ல விமர்சனங்கள் வந்தது. சினிமா ரசிகர்கள், ‘படம் ஒருமுறை பார்க்கலாம்’ என்று கூறினாலும், பொதுவாக சினிமா பார்ப்பவர்களுக்கு படத்தை ரொம்பவே பிடித்திருந்தது.

மொத்த வசூல்…

சிவகார்த்திகேயன் கடைசியாக நடித்திருந்த மதராஸி திரைப்படம், சூப்பர் ஹிட் அடித்தது. அவரது கெரியரிலேயே அதிகமாக நல்ல விமர்சனங்களையும், வசூலையும் பெற்ற படம் ‘அமரன்’ என்கிற கருத்தும் எழுந்தது. இதற்கடுத்து வெளியான படம்தான், மதராஸி. இந்த படம், அமரன் அளவிற்கு பெரிய பட்ஜெட் இல்லை என்று அனைவருக்கும் முன்கூட்டியே தெரிந்து விட்டது. இருப்பினும், அமரன் படம் மூலம் ஹிட் நடிகராக மாறிய சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி படமும் நல்ல வெற்றியை பெற வேண்டும் என்பது ஒரு அழுத்தமாக இருந்தது.

மதராஸி படம் வெளியாகி 11 நாட்கள் ஆகியிருக்கிறது. இப்படம், உலகளவில் ரூ.90 கோடி வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதே போல, தமிழ் நாட்டில் மட்டும் படம் சுமார் ரூ.55 கோடி வசூலித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது குறித்து, பட தயாரிப்பு நிறுவனமான ஸ்ரீ லக்ஷமி மூவிஸ் எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலையும் வெளியிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சிவகார்த்திகேயனின் அடுத்த படம்..

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், அடுத்ததாக ‘பராசக்தி’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். பீரியட் டிராமாவாக உருவாகும் இந்த படத்தை சுதா கொங்கரா இயக்கி வருகிறார். இது, சூர்யாவை வைத்து அவர் இயக்க இருந்த ‘புறநானூறு’ படத்தின் கதைதான் என்று கூறப்படுகிறது. 

பராசக்தி படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுடன் சேர்ந்து ஸ்ரீலீலா, அதர்வா உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகின்றனர். ரவி மோகன், இப்படத்தில் வில்லனாக நடிக்கிறார். இப்படம், அடுத்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி 14ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

பராசக்தி படம், இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக, தமிழ்நாட்டில் நடந்த போராட்டத்தை மையமாக கொண்ட கதை என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், படம் வெளிவரும் போதுதான் இது குறித்த முழு விவரம் தெரிய வரும்.

மேலும் படிக்க | மதராஸி படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு முன் நடிக்க இருந்த ஹீரோ! யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | ‘மதராஸி’ படத்திற்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் கொடுத்த ரிவ்யூ!

