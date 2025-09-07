English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கூலி படத்தை வாஷ்-அவுட் செய்த மதராஸி? மொத்த வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

Madharaasi Box Office Collection Day 3 : மதராஸி படம் வெளியாகி 2 நாட்கள் ஆகியிருக்கும் நிலையில் இப்போது வரை அப்படம் செய்திருக்கும் வசூல் என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 7, 2025, 03:51 PM IST
  • மதராஸி திரைப்படத்தின் வசூல்
  • 2 நாட்களில் எவ்வளவு?
  • இதோ, முழு விவரம்!

Madharaasi Box Office Collection Day 3 : சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் படம் மதராஸி. இந்த படத்தை, ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கியிருக்கிறார். எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் வந்த இந்த படம், தற்போது ப்ரீ-புக்கிங்களில் மாஸ் காட்டி வருகிறது. இதையடுத்து, வெளியான 2 நாட்களில் படம் பெற்ற வசூல் என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

மதராஸி திரைப்படம்:

வேகமாக டாப் நடிகராக உயர்ந்து வருபவர், சிவகார்த்திகேயன். இவர், ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் மதராஸி படத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். வில்லனாக வித்யூத் ஜாம்வால் நடித்திருக்கிறார். இப்படம் வெளியாகும் போது, இதை சுற்றி பெரிதாக எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை. சிவகார்த்திகேயனின் கடைசி படமான, அமரன் படம் ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட் என்பதால், இதற்கும் பெரிய அளவில் ப்ரமோஷன் செய்யப்பட்டது. ஆனால், சில காரணங்களால் எவ்வளவு ப்ரமோட் செய்தும், படத்தை முதல்நாள் முதல் காட்சி தியேட்டரில் சென்று பார்க்க ரசிகர்கள் பலர் தயாராக இல்லை.

2 நாட்கள் வசூல்..

மதராஸி படம், முதல் நாளிலேயே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் ரூ.11 கோடி வசூலித்திருந்ததாக தகவல் வெளியானது. இப்படம், இரண்டே நாட்களில் அரைசதம் அதாவது, ரூ.50 கோடி அடித்திருப்பதாக படத்தின் தயாரிப்பாளர் அறிவித்திருக்கிறார். இப்படத்தை என்.வி.பிரசாத்தின் ஸ்ரீ லட்சுமி மூவிஸ் தயாரித்திருந்தது. 

கூலி வாஷ் அவுட்டா?

கூலி திரைப்படம், கடந்த 14ஆம் தேதியன்று வெளியானது. முதல் இரண்டு வாரங்களில் இப்படத்தின் வசூல் நன்றாகவே இருந்தது. அதிலும் முதல் வாரத்தில் ஹவுஸ் புல்லாக இருந்தது. இருப்பினும், நெகடிவ் விமர்சனங்கள் அதிகமான பிறகு படத்தின் விமர்சனமும் குறைந்தது. இப்போது மதராஸி படத்திற்கு முதல் நாளுக்கு பிறகு ஸ்கிரீன்கள் அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதையடுத்து, கூலி படத்திற்கு சில தியேட்டர்களில் ஒன்று அல்லது இரண்டு காட்சிகள் மட்டும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, மதராஸி படம் கூலி படத்தை வாஷ் அவுட் செய்து விடும் என்று கூறப்படுகிறது.

மதராஸி படத்தில் நடித்தவர்கள்..

மதராஸி திரைப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக ருக்மிணி வசந்த் நடித்திருக்கிறார். அனிருத் படத்திற்கு இசையமைத்திருக்கிறார். மதராஸி படத்துடன் பேட் கேர்ள், காந்தி கண்ணாடி, கான்ஜூரிங் உள்ளிட்ட படங்கள் வெளியானது. இதைத்தாண்டி, மதராஸி படம் நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது.

மேலும் படிக்க | சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி படம் எப்படி இருக்கு? திரைவிமர்சனம்!

மேலும் படிக்க | மதராஸி திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல்! எவ்வளவு தெரியுமா?

About the Author
MadharaasiMadharaasi CollectionSivakarthikeyanAR MurugadossTamil movie

