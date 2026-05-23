/இந்தியாவின் எடிசன் ஜி.டி. நாயுடு பயோபிக்! ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

திரைத்துறையில் எப்போதுமே நிஜ மனிதர்களின் சாதனைகளையும், வரலாற்றின் பக்கங்களில் மறைக்கப்பட்ட ஆளுமைகளின் கதைகளையும் பேசும் திரைப்படங்களுக்கு தனித்துவமான வரவேற்பு உண்டு. அந்த வகையில், இந்திய விண்வெளி அறிவியலாளர் நம்பி நாராயணனின் கதையை 'ராக்கெட்டரி' திரைப்படம் மூலம் உலகறிய செய்து, தேசிய விருதையும் வென்ற நடிகர் மாதவன், தற்போது மீண்டும் ஒரு வரலாற்று நாயகனின் கதையோடு களமிறங்கியுள்ளார். கோவை மண்ணின் பெருமையாகவும், 'இந்தியாவின் எடிசன்' என்றும் போற்றப்படும் புகழ்பெற்ற கண்டுபிடிப்பாளர் ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கையில் நடந்த மிக முக்கியமான உண்மைச் சம்பவத்தை மையமாக கொண்டு உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ரிலீஸ் அப்டேட் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
வர்கீஸ் மூலன் பிக்சர்ஸ் மற்றும் ட்ரைகலர் பிலிம்ஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ள இத்திரைப்படம், வரும் ஜூலை மாதம் உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் மிக பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ளது. படம் வெளியாவதற்கான இறுதிக்கட்டப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வரும் வேளையில், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை கூட்டும் வகையில் இப்படத்தின் புதிய போஸ்டர் ஒன்றை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த போஸ்டரில் நடிகர் மாதவனின் தோற்றம் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஜி.டி. நாயுடுவின் கம்பீரமான அடையாளத்தையும், அவரது தனித்துவமான உடல்மொழியையும் அப்படியே பிரதிபலிக்கும் வகையில் மாதவன் உருமாறியுள்ளார். 'ராக்கெட்டரி' படத்திற்கு பிறகு மாதவனின் திரைப்பயணத்தில் மிக முக்கியமான மைல்கல்லாக இந்த கேரக்டர் இருக்கும் என்று கோலிவுட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இத்திரைப்படத்தை கிருஷ்ணகுமார் ராமகுமார் மிக நேர்த்தியாக எழுதி, இயக்கியுள்ளார். கோயம்புத்தூரின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமிட்ட ‘வெல்த் கிரியேட்டர்’ ஜி.டி. நாயுடு, அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை தொழில்நுட்பங்களில் நிகழ்த்திய புரட்சிகரமான கண்டுபிடிப்புகளையும், அவர் எதிர்கொண்ட சவால்களையும் மையமாகக் கொண்டு இந்தத் திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் பெருமையை உலக அரங்கில் பறைசாற்றும் மற்றுமொரு ஊக்கமளிக்கும் கதையாக இது இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. மெகா பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ள இத்திரைப்படத்தை வர்கீஸ் மூலன் பிக்சர்ஸ் சார்பில் வர்கீஸ் மூலன், விஜய் மூலன் ஆகியோரும், ட்ரைகலர் பிலிம்ஸ் சார்பில் ஆர். மாதவன் மற்றும் சரிதா மாதவன் ஆகியோரும் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.
இப்படத்தில் மாதவனுடன் இணைந்து தமிழ் மற்றும் தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரங்களான சத்யராஜ், பிரியாமணி, ஜெயராம், துஷாரா விஜயன், தம்பி ராமையா, வினய் ராய் மற்றும் கருணாகரன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இவ்வளவு பெரிய நட்சத்திரப் பட்டாளம் இணைந்திருப்பதால், படத்தின் மீதான வர்த்தக மதிப்பும், எதிர்பார்ப்பும் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
விநியோகம்
பல்வேறு மொழிகளில், உலகளாவிய ரசிகர்களை சென்றடையும் நோக்கில், இப்படத்தின் விநியோக உரிமையை இந்தியாவின் முன்னணி நிறுவனங்கள் கைப்பற்றியுள்ளன.
|தமிழ்நாடு
|ஏஜிஎஸ் சினிமாஸ் (AGS Cinemas)
|ஆந்திரா & தெலங்கானா
|ஸ்பிரிட் மீடியா (Spirit Media)
|கேரளா
|ஊர்வசி தியேட்டர்ஸ் (Urvasi Theatres)
|வெளிநாடுகள்
|ஏபி இண்டர்நேஷனல் (AP International)
திரைப்பட குழுவினர் அளித்துள்ள தகவலின்படி, இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுவதும் மிகுந்த சுமுகமாகவும், நேர்மறையான சூழலிலும் திட்டமிட்டபடி நடந்து முடிந்துள்ளது. ஜி.டி. நாயுடுவின் கதாபாத்திரத்திற்காக மாதவன் எடுத்துக்கொண்ட அர்ப்பணிப்பும், கடின உழைப்பும் ஒட்டுமொத்த தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களையும் வியக்க வைத்துள்ளது. தற்போது படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து, கிராபிக்ஸ், பின்னணி இசை மற்றும் டப்பிங் உள்ளிட்ட போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணிகள் அதிவேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. வரும் ஜூலை மாதத்தில் தியேட்டர்களுக்கு வரும் ரசிகர்களுக்கு, ஒரு எமோஷனல் மற்றும் இன்ஸ்பிரேஷனல் திரையனுபவத்தை வழங்கப் போவதாகப் படக்குழுவினர் உறுதியளித்துள்ளனர். படம் குறித்த அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகள் மற்றும் டீசர், ட்ரெய்லர் ஆகியவை விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.