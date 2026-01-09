English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜனநாயகன் ரிலீஸுக்கு தடை! நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..சென்சார் சான்றிதழ் இப்போ இல்லை

ஜனநாயகன் ரிலீஸுக்கு தடை! நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..சென்சார் சான்றிதழ் இப்போ இல்லை

Madras High Court Directs On Jana Nayagan : ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 9, 2026, 05:01 PM IST

ஜனநாயகன் ரிலீஸுக்கு தடை! நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..சென்சார் சான்றிதழ் இப்போ இல்லை

Madras High Court Directs On Jana Nayagan : விஜய்யின் கடைசி படம் என்று கூறப்பட்ட ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கும் உத்தரவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஜனநாயகன் பட விவகாரம்-சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!

ஜனநாயகன் படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கும் வழக்கை ஜனவரி 21ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு; நீதிபதி பி.டி.ஆஷா அளித்த உத்தரவுக்கு தலைமை நீதிபதி அமர்வு தடை விதித்து உத்தரவு. இதனால், படம் வரும் பொங்கலுக்கு வெளியாகாது என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

Jana NayaganCensor CertificateMadras High CourtPongal Release

