  • ஜாய் கிரிஸில்டா வழக்கில் புதிய திருப்பம்! ரங்கராஜின் மனுவை தள்ளுபடி செய்த நீதிமன்றம்..

Madras HC Dismisses Case Against Joy Crizildaa : ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டாவிற்கு எதிராக கொடுக்கப்பட்டிருந்த மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 25, 2025, 01:19 PM IST
  • ஜாய் கிரிஸில்டாவிற்கு எதிரான வழக்கு
  • தள்ளுபடி செய்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம்..
  • இதோ விவரம்..

Madras HC Dismisses Case Against Joy Crizildaa : சினிமா பிரபலங்களுக்கு ஆடை வடிவமைப்பாளராக இருப்பவர் ஜாய் கிரிஸில்டா. இவர், தன்னை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஏமாற்றி திருமணம் செய்ததாக சில மாதங்களுக்கு முன்னர் புகார் அளித்திருந்தார். இந்த நிலையில், அவர் மீது மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் நிறுவனமும் ஒரு புகார் அளித்திருந்தது. அதற்குரிய விசாரணைதான், இன்று நடைப்பெற்றது.

ஜாய் கிரிஸில்டாவிற்கு எதிரான வழக்கு:

ஜாய் கிரிஸில்டா, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் குறித்த பதிவுகளை வெளியிடுகையில், ஹேஷ்டேக்கில் ‘மாதம்பட்டி பாகசாலா’ என்கிற ஹேஷ்டேக்கை போட்டிருந்தார். பிற பதிவுகளிலும் அதையே செய்திருந்தார். இதனால், தங்களின் நிறுவனத்தின் பெயர் கெட்டு விட்டதாகவும், இவரது ஒரு பதிவால் தங்களுக்கு ரூ.12 கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டதாகவும் மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனம் பதிவிட்டிருந்தது. இதற்குரிய ஆவணங்களை சமர்பிக்குமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.

தள்ளுபடி!

ஜாய் கிரிஸில்டாவின் வலைதள பதிவால், ரூ.12 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டதாக மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனம் தொடர்ந்திருந்த வழக்கின் விசாரணை இன்று நடந்து. இதனை, நீதிபட்தி என்.செந்தில் குமார் விசாரித்தார். இதையடுத்து, இந்த வழக்கின் இறுதி விசாரணையில் இதனை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு பிறப்பித்தார். இதையடுத்து ஜாய் கிரிஸில்டா, நீதி வென்றதாக மகிழ்ச்சியுடன் இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகிறார்.

ஜாய்-ரங்கராஜ் பிரச்சனை:

ஜாய் கிரிஸில்டா, தன்னை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் திருமணம் செய்து கொண்டதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு இணையத்தில் பதிவிட்டார். இதையடுத்து, தங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கப்போவதாகவும் கூறினார். அதுவரை அமைதியாக இருந்த ரங்கராஜ், ஜாய் கோர்ட் வாசலை தட்டிய பின்பு அவரும் இது குறித்து பேச வேண்டியதாயிற்று. மகளிர் ஆணையத்திற்கு விசாரணைக்காக தன் மனைவி ஸ்ருதியுடன் வந்த அவர், அந்த குழந்தை தன்னுடையதுதான் என்று ஒப்புக்கொண்டதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், அவரது சமூக வலைதள பதிவோ, வேறு எதையோக கூறியது.

தனக்கும் ஜாய்க்குமான திருமணம், மிரட்டலின் பெயரில் நடந்ததாகவும், அவரை தான் தன்னிச்சையாக திருமணம் செய்துகொள்ளவில்லை என்றும் கூறினார். அந்த குழந்தை தன்னுடையதுதான் என்று டிஎன்ஏவில் உறுதி செய்யப்பட்டால், தான் அதன் வாழ்நாள் முழுவதற்குமான செலவை ஏற்றுக்கொள்வதாக கூறினார். இதையடுத்து வீடியோ வெளியிட்ட ஜாய் கிரிஸில்டா, விசாரணையில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் வேறு ஒன்றை கூறுவதாகவும், இப்போது வேறு எதையோ பேசுவதாகவும் தெரிவித்தார். இருப்பினும், எது உண்மை என்பது இப்போது வரை யாருக்கும் புலப்படாமல் இருக்கிறது. 

சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட, “டிஎன்ஏ டெஸ்டுக்கு ஓகே சொன்ன மாதம்பட்டி ரங்கராஜை காணவில்லை. அவர் எங்கிருக்கிறார் என்று கண்டுபிடித்து கொடுங்கள் மக்களே..” என்று பதிவிட்டிருந்தார். இவர்கள் இருவரின் பஞ்சாயத்தில், ஸ்ருதி பதிவிட்ட விஷயங்களும் பெரிதாக பேசப்பட்டது. இதன் முடிவு என்ன என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | ஜாய் கிரிஸில்டாவை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கொஞ்சும் புது வீடியோ! இது மிரட்டலின் பெயரில் அனுப்பியதா?

மேலும் படிக்க | குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழை பதிவிட்ட ஜாய்! தந்தை பெயர் இடத்தில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்..

