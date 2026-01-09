ஜனநாயகன் திரைப்படத்துக்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

Madras High Court Orders Censor Certificate To Jana Nayagan : ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு உடனடியாக சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க உத்தரவு:
ஜனவரி 9ஆம் தேதியான இன்று ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாக இருந்தது. இருப்பினும் படத்தில் மத உணர்வுகளை புண்படுத்தும் வசனங்கள் இருப்பதாக தணிக்கை குழு படத்தை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்பியிருந்தது இதையடுத்து இது குறித்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. இதை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி படத்திற்கு இன்றே உடனடியாக யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஒரு உறுப்பினரின் புகாரரை கொண்டு எப்படி மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப முடிவும்? என நீதிபதி கேள்வி கேட்டுள்லார். மேலும் படத்திற்கு UA சான்றிதழ் அளித்த பிறகு தலைவருக்கான அதிகாரம் முடிந்தது.- நீதிபதிமீண்டும் மறு ஆய்வுக்கு அனுப்பியது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனக்கூரிய நீதிபதி மறு ஆய்வுக்கு அனுப்பிய உத்தரவு ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
