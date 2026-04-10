மைனரை மனைவியாக்கியதால் வந்த பிரச்சனை..கும்பமேளா மோனலிசா கணவர் மீது போக்ஸோ வழக்கு!

Monalisa Husband POCSO : கடந்த ஆண்டு நடந்த மஹா கும்பமேளாவில் பல முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்கள் நடந்தது. அதில் மிக முக்கியமான விஷயமாக பார்க்கப்பட்டது, மோனலிசாவின் எழுச்சி. அங்கு, தனது தந்தையின் கடையில் ஒத்தாசையாக இருந்த இவரை பார்த்து ஒருவர் வீடியோ போட, பின்னர் இவரை பார்ப்பதற்காகவே பல ஆண்கள் வரிசைக்கட்டி நிற்க ஆரம்பித்தனர்.
மஹா கும்பமேளா அழகி!
உத்தர பிரதேசத்தின் பிராக்யராஜில், மஹா கும்பமேளா நடந்தது. அப்போது பல வித்தியாசமான விஷயங்கள் நடந்தது. அங்கு, தனது தந்தையின் கடையில் மோனலிசா என்கிற பெண் அவருக்கு ஒத்தாசையாக வேலை பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். அந்த மஹா கும்பமேளாவிற்கு வந்த ஒருவர், இந்த பெண் அழகாக இருப்பதை பார்த்து அவரை வீடியோ எடுத்து இணையத்தில் பதிவிட்டார். அந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக, தொடர்ந்து பல ஆண்கள் அவரை ரவுண்டு கட்டினர். இதனால் பயந்து பாேன அந்த பெண்ணின் தந்தை, அவரை சொந்த ஊருக்கே பேக் செய்து அனுப்பினார். ஆனால், அங்கு சென்ற பிறகும் அவருக்கு சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. சனோஜ் மிஸ்ரா, தனது படத்தில் நடிக்குமாறு அந்த பெண்ணிடம் அட்வான்ஸ் செக் கொடுத்து வீடியோ வெளியிட்டார்.
அதன் பிறகு அந்த இயக்குநர் மீது பல பாலியல் வழக்குகள் பாய்ந்தன. அதோடு, அவர் எடுத்து வந்த படமும் நின்று போனது. இந்த சமயத்தில்தான், மோனலிசா தனது காதலரை கரம் பிடித்தார்.
திருமணம் ஆனது..
மோனலிசா, கேரளாவில் உள்ள கோயிலில் வைத்து தனது காதலன் பர்கான் கானை திருமணம் செய்தார்.இந்தூரைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தனது குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து கும்பமேளாவில் ருத்ராட்ச மாலை வியாபாரம் செய்துவந்தார். ஒரு இந்தி மற்றும் 2 தெலுங்கு படங்களில் நடித்து வரும் மோனலிசா, தனது காதலர் ஃபர்மான் கானுடன் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள தம்பனூர் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று, தனது குடும்பத்தினர் , குறிப்பாக தனது தந்தை ஜெய் சிங் போஸ்லே, தங்களது காதலை எதிர்ப்பதாகவும், தன்னை மிரட்டுவதாகவும் போலீசாரிடம் தெரிவித்தார். இதனையடுத்து, இருவரின் பாதுகாப்புக்கு அரசு உறுதி ஏற்றது.
இயக்குநர் மீது குற்றச்சாட்டு..
மோனலிசா, இந்தி திரைப்பட இயக்குநர் சனோஜ் மிஸ்ரா இயக்கிய திரைப்படத்தில் நடித்து இருந்தார். நடிகை மோனலிசா சமீபத்தில் கொச்சியில் நிருபர்களிடம் பேசுகையில், இந்தி திரைப்பட இயக்குநர் சனோஜ் மிஸ்ரா தன்னிடம் பல முறை மோசமாக நடந்து கொண்டார். டேராடூன், நேபாளம் போன்ற பகுதிகளில் நடந்த திரைப்பட படப்பிடிப்பின்போது, எனது உடலை தொட்டு பெண்மையை அவமதித்தார். ஆனால், எனது குடும்பத்தினருக்கு பணம் மட்டுமே குறிக்கோளாக இருந்ததால், அதனை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. தற்போது உண்மையை மூடி மறைக்க, திரைப்பட இயக்குநர் எனக்கு எதிராக தேவையற்ற கருத்துகளை தெரிவித்து வருகிறார் என மோனாலிசா தெரிவித்தார். இவரது இந்த பேச்சு இணையத்தில் வைரலானது.
கணவர் மீது பாய்ந்த போக்ஸோ வழக்கு!
மோனாலிசா கணவர் மீது போக்சோ வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கும்பமேளா அழகி மோனலிசாவின் கணவர் ஒரு இஸ்லாமியர் என்பதால், இது லவ் ஜிகாத் என்ற விமர்சனமும் எழுந்தது. அதற்கு மோனாலிசா மறுப்பு தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், மோனாலிசா கணவர் பர்மான் கான் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.தேசிய பழங்குடியின ஆணையம் நடத்திய விசாரணையில் திருமணம் நடந்த போது மோனாலிசாவுக்கு 16 வயது தான் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இதனைத்தொடர்ந்து பர்மான் கான் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மோனாலிசா 2009-ம் ஆண்டு பிறந்தவராம். கடந்த மார்ச் மாதம் கேரளாவில் இவர்கள் திருமணம் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு மைனரை (18 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்) திருமணம் செய்து கொாண்ட குற்றத்திற்காக அவர் மீது இந்த போக்ஸோ வழக்கு பாய்ந்துள்ளது.
