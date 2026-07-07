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மலையாளத்திலிருந்து தமிழுக்கு வரும் ஆண்டனி வர்கீஸ்! 7 ஸ்டார் பாய்ஸ்க்கு ரசிகர்கள் வெயிட்டிங்..

கால்பந்து விளையாட்டின் பின்னணியில் உருவாகும் '7 ஸ்டார் பாய்ஸ்', விரைவில் தமிழில் வெளியாகும் மலையாள நடிகர் ஆண்டனி வர்கீஸ் நடிக்கும் படம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 07, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:45 PM IST
மலையாளத்திலிருந்து தமிழுக்கு வரும் ஆண்டனி வர்கீஸ்! 7 ஸ்டார் பாய்ஸ்க்கு ரசிகர்கள் வெயிட்டிங்..
Image Credit: 7 Star Boys | Zee SourceSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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