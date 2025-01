குடும்பங்கள் கொண்டாடும் ‘குடும்பஸ்தன்’? படம் எப்படி? X தள விமர்சனம்..

Kudumbasthan Movie Review : கோலிவுட்டில், வளர்ந்து வரும் கதாநாயகனாகவும் முக்கிய கதாநாயகனாகவும் இருக்கிறார், மணிகண்டன். இவர் இதுவரை நடித்திருக்கும் சில்லுக்கருப்பட்டி, குட் நைட், லவ்வர் உள்ளிட்ட படங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. யதார்த்தமான கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்து, ரசிகர்களுடன் கனெக்ட் ஆகும் இவர், சமீபத்தில் நடித்திருக்கும் படம், குடும்பஸ்தன். இந்த படம், ஜனவரி 24ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இப்படம் குறித்தும், இது குறித்து ரசிகர்கள் பேசிக்கொள்வது குறித்தும் இங்கு பார்ப்போம்.

குடும்பஸ்தன் திரைப்படம்:

குடும்பஸ்தன் படத்தை ராஜேஷ்வர் காளிசாமி இயக்கியிருக்கிறார். இதில் மணிகண்டன் ஹீரோவாக நடிக்க அவருக்கு ஜோடியாக சான்வே மேக்னா நடித்திருக்கிறார். காமெடி-டிராமாவாக உருவாகியிருக்கும் குடும்பஸ்தன் படம், அனைத்து குடும்பஸ்தர்களாலும் கனெக்ட் செய்து கொள்ளக்கூடிய கதையாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தின் பத்திரிக்கையாளர்களுக்கான தனியான ஸ்கிரீனிங், நேற்று நடந்தது. பிற ஊடகங்களிடம் இருந்து பாசிடிவான விமர்சனங்களும் எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில், இப்படம் குறித்து நெட்டிசன்கள் என்ன பேசிக்கொள்கின்றனர் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

குடும்பமாக குலுங்கி குலுங்கி சிரிக்கலாம்..

A tale of beautiful, long forgotten Pure Family Entertainment Movie with all sorts of emotion and lots of laughter! A Laughter Riot First Half with an Entertaining and… pic.twitter.com/uNnIJcPCIv

— Manoj Maddy (@edits_manoj) January 23, 2025

படம் பார்த்த ஒருவர் குடும்பஸ்தன் படம் அனைவரையும் குடும்பமாக குலுங்கி குலுங்கி சிரிக்க வைப்பதாக தெரிவிட்திருக்கிறார். மேலும், முதல் பாதி நகைச்சுவையாக இருப்பதாகவும், இரண்டாம் பாதி உணர்ச்சிப்பூர்வமாக இருப்பதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.

மணிகண்டனின் நடிப்பிற்கும் நல்ல பாராட்டு கிடைத்துள்ளது. கூடவே குரு சோம சுந்தரத்தின் நகைச்சுவைக்கும் பாராட்டு கொடுத்திருக்கிறார், அந்த நெட்டிசன்.

எல்லாமே பிடிச்சிது..

— Karthikeyan S (@SKarthikeyan77) January 23, 2025

படம் பார்த்த இன்னொருவர், தனக்கு படத்தில் இருந்த அனைத்துமே பிடித்திருந்ததாகவும், இது தனிப்பட்ட வெற்றி போல உணர செய்ததாகவும் பதிவிட்டிருக்கிறார்.

ஹாட்ரிக் வெற்றி:

படம் பார்த்த இன்னொருவர், இது மணிகண்டனுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றி என குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

#Kudumbasthan has a terrific first half, that’s so much loaded with one liners that land so well, and @Manikabali87 is fantastic in what is his hattrick success after Lover and Good Night

The world of Kudumbasthan and the writing feel like a strong of perfectly narrated sketch… pic.twitter.com/D3UOo5RIWf