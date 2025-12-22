English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ஜனநாயகன் vs மங்காத்தா: விஜய் ரசிகர்களுக்கு தலையில் விழுந்த இடி.. ரீ ரிலீஸாகும் அஜித் படம்!

ஜனநாயகன் vs மங்காத்தா: விஜய் ரசிகர்களுக்கு தலையில் விழுந்த இடி.. ரீ ரிலீஸாகும் அஜித் படம்!

Mankatha Re -Release: நடிகர் அஜித் குமாரின் மங்காத்தா படத்தை ரீ ரிலீஸ் செய்ய உள்ளதாக அப்படத்தின் இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 22, 2025, 06:18 AM IST
  • ஜனநாயகன் பொங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகிறது
  • மங்காத்தா படம் ரீ ரிலீஸ் அறிவிப்பு
  • விஜய் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

Trending Photos

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்! பாடத்திட்டத்தில் மாற்றமா? வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்! பாடத்திட்டத்தில் மாற்றமா? வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு
EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
EPFO
EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? முக்கிய அப்டேட்
தமிழ்நாடு நம்பர் 1! அறிவுசார் மாநிலம் என்ற அந்தஸ்து - வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon10
Tamil nadu
தமிழ்நாடு நம்பர் 1! அறிவுசார் மாநிலம் என்ற அந்தஸ்து - வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
ஜனநாயகன் vs மங்காத்தா: விஜய் ரசிகர்களுக்கு தலையில் விழுந்த இடி.. ரீ ரிலீஸாகும் அஜித் படம்!

Mankatha Re -Release Date: அஜித் ரசிகர்களுக்கு ஒரு முத்தான அறிவிப்பை இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு அறிவித்திருக்கிறார். ஆம், அதாவது வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் நடிகர் அஜித் குமார் நடிப்பி உருவாகி கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு வெளியான மங்காத்தா படத்தை ரீ ரிலீஸ் செய்ய உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த செய்தி இணையத்தை ஆக்கிரமித்து வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

DMK: மங்காத்தா ரீ ரிலீஸில் அரசியல் தலையீடு? 

2026 பொங்களுக்கு நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாக இருக்கிறது. இப்படம் ஜனவரி 09ஆம் தேதி உலமெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. விஜய்யின் கடைசி படம் என சொல்லப்படுவதால, இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் இடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. அதேசமயம் இப்படம் அரசியல் சார்ந்து இருக்கும் என்பதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு விஜய் ரசிகர்கள் இடையே இருக்கிறது. இப்படத்தில் இருந்து வெளியான இரண்டு பாடல்களுமே ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ள நிலையில், படத்தின் டெயிலருக்காக காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில்தான், இயக்குநர் வெங்கட் பிரபுவின் அறிவிப்பு விஜய் ரசிகர்களுக்கு இடியாய் விழுந்துள்ளது. மங்காத்தா படம் ரீ ரிலீஸ் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ள அவர் தேதியை குறிப்பிடவில்லை. ஆனால் ஜனவரியில் வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

Jana Nayagan vs Mankatha: ஜனநாயகன் vs மங்காத்தா 

இது விஜய்யின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு எதிராக இறக்கப்படுவதாகவும் அப்படத்தின் வசூலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த திட்டமிட்டு வெளியிடப்படுவதாக விஜய்யின் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அதேபோல் சிலர் மங்காத்தா ரீ ரிலீஸுக்கு பின்னால் அரசியல் இருப்பதாகவும் திமுகவின் தலையீடு இருப்பதாக கூறி வருகின்றனர். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக அஜித் ரசிகர்கள், குட் பேட் அக்லி படம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்போது சச்சின் படத்தின் ரீ ரிலீஸ் செய்தது உங்களுக்கு நன்றாக இருந்ததோ? என பதிலுக்கு பேசி வருகின்றனர். 

Vidaamuyarchi & Good Bad Ugly: ஒரே ஆண்டில் இரண்டு படம் 

நடிகர் அஜித் குமாருக்கு இந்த ஆண்டு இரண்டு படங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. முதலில் பிப்ரவரி மாதம் 6ஆம் தேதி விடாமுயற்சி வெளியானது. இப்படத்தில் த்ரிஷா, அர்ஜுன் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்ததாலும், அஜித்தின் கார் ஸ்டண்ட் இடம் பெற்றிருந்ததாலும் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பில் வெளியானது. ஆனால் படம் அந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யவில்லை. அதன் பின்னர் ஏப்ரல் மாதம் 10ஆம் தேதி ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித்குமார், த்ரிஷா, பிரபு, பிரசன்னா உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் வெளியானது. இப்படம் அஜித்தின் ரசிகர்களுக்கே எடுத்தப்படம் என்பதால் இப்படத்தை அவர்கள் கொண்டாடினர். நல்ல வசூலையும் படம் ஈட்டியது.

Mankatha Re-release Date: 2026 ஜனவரி 23 மங்காத்தா? 

தற்போது நடிகர் அஜித்குமார் கார் ரேஸில் பிசியாக இருப்பதால், இன்னும் அடுத்த படத்தில் கமிட்டாகவில்லை. இந்த நிலையில், அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்திலேயே மங்காத்தா ரீ ரிலீஸ் ஆகிறது என்ற செய்தி அஜித் ரசிகர்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்துள்ளது. தற்போது அவர்கள் மங்காத்தா படத்திற்காக காத்திருக்க தொடங்கி உள்ளனர். மேலும், இப்படம் ஜனவரி 23ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது.

மேலும் படிக்க: ஜனநாயகன் படத்தில் இணைந்த சூர்யா! விரைவில் வெளியாகும் அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க: பரிதாபங்கள் முதல் சித்து வரை! ஒரு மாதம் யூட்யூப் வருமானம் எவ்வளவு?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Mankatha Re releaseJana NayaganvijayAjith Kumar

Trending News