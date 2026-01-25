English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மங்காத்தா Vs கில்லி: ரீ-ரிலீஸில் கிங் யார்? பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்ஷனில் டாப்பில் இருக்கும் படம்..

Mankatha Vs Ghilli Re-Release Box Office Collection : மங்காத்தா திரைப்படம், 15 வருடங்கள் கழித்து, தற்பாேது மீண்டும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, இப்படத்தின் வசூல் குறித்த விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 25, 2026, 10:38 AM IST
  • மங்காத்தா Vs கில்லி திரைப்படம்
  • யார் வசூலில் அதிகம்?
  • முழு விவரம் இதோ!

Mankatha Vs Ghilli Re-Release Box Office Collection : அஜித்தின் திரையுலக வரலாற்றில் பெரிய ஹிட் கொடுத்த படங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது, மங்காத்தா. இந்த படத்தை வெங்கட் பிரபு இயக்கியிருந்தார். கடந்த ஜனவரி 23ஆம் தேதியன்று மங்காத்தா திரைப்படத்தை ரீ-ரிலீஸ் செய்தனர்.

மங்காத்தா ரீ-ரிலீஸ்:

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், வெங்கட் பிரபுவின் சம்பவமாக உருவான படம்தான் மங்காத்தா. இந்த படத்தில் அஜித் நெகடிவ் ஷேட் பொருந்திய வில்லனாக நடித்திருப்பார். அவர் நடித்ததிலேயே மிகவும் வித்தியாசமான கதாப்பாத்திரத்தையும், கதையையும் இந்த படம் கொண்டிருந்தது. இதையடுத்து, இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜாேடியாக த்ரிஷா நடித்திருந்தார். யுவன் சங்கர் ராஜா இசையில் உருவான இப்படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை என அனைத்தும் பெருவெற்றி பெற்றது. இதுவே இப்படத்தின் வெற்றிக்கும் காரணமாக இருந்தது.

கில்லி சாதனையை முறியடித்தது!

ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு, முதன் முதலில் நல்ல வசூல் பார்த்த தமிழ் படம் எது என்று கேட்டால், பலரும் ‘கில்லி’ என கண்களை மூடிக்கொண்டு கூறுவர். காரணம், ரீ-ரிலீஸ் ட்ரெண்டில் அதிக வசூலை பெறலாம் என்கிற நம்பிக்கையை கொடுத்ததே, கில்லி படம்தான். இதையடுத்து, 2024ஆம் ஆண்டில் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட கில்லி திரைப்படம், சுமார் 32 கோடி வரை வசூலித்தது. இதைத்தொடர்ந்து பெரிய படமாக ரீ-ரிலீஸ் ஆன படையப்பா படத்தாலும், சச்சின் படத்தாலும் இதனை முறியடிக்க முடியவில்லை.

அஜித்தின் 50வது படமான மங்காத்தா, வெளியான முதல் நாளிலேயே சுமார் ரூ.5 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 4.50 கோடியை இப்படம் வசூலித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. அதுவே கில்லி திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட போது முதல் நாளில் ரூ.4.23 கோடி மட்டுமே வசூலித்திருந்தது. இதனை தற்போது மங்காத்தா முறியடித்துள்ளது.

மங்காத்தா திரைப்படம் பற்றி..

மங்காத்தா திரைப்படம், மங்காத்தா திரைப்படம், 2011ஆம் ஆண்டில் ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி வெளியானது. இது, அஜித்தின் 50வது படமாகும். ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டில் நிகழும் சூதாட்டத்தை வைத்து எடுக்கப்பட்ட இந்த படத்தில் ஹீரோ-வில்லன் இரண்டுமே அஜித்தான். அஜித் படம், பெரும்பாலும் கமர்ஷியல் அம்சங்களை கொண்டு, ஹீரோக்களுக்காக உருவான படமாக இருக்கும். ஆனால், இம்முறை வித்தியாசமாக அவர் நடித்திருந்தார். அது மட்டுமன்றி, இது அவரது 50வது படமாகும். அனைத்து படங்களிலும் Uptight-ஆக நடித்திருந்த அஜித், இதில் வாலி படத்திற்கு பின் ஜாலியான நெகடிவ் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருப்பார்.

மங்காத்தா 2 வருமா?

மங்காத்தா படத்தில் அர்ஜுனும் அஜித்தும் சேர்ந்துதான் பணத்தை கொள்ளையடித்தனர் என்பது தெரியும். இதையடுத்து, கதை தொடரலாம் என்கிற சில அனுமானங்கள் ரசிகர்களிடையே இருந்தது. இதையடுத்து, மங்காத்தா ரீ-ரிலீஸிற்கு வந்திருந்த வெங்கட் பிரபுவிடம் மங்காத்தா 2 படம் வருமா என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த அவர், தல தலையாட்டிவிட்டால் கண்டிப்பா படம் வரும் என்று கூறியிருந்தார். இதனால், மங்காத்தா 2 படம் வருமா என்கிற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | விஜய்க்கு தம்பியாக நடிக்க மறுத்த தனுஷ்! என்ன காரணம்? பகிர்ந்த பிரபலம்..

மேலும் படிக்க | ரிலீஸ் ஆகாத ரஜினி படம்! 37 வருடங்களுக்கு பின் திரைக்கு வருகிறது..எது தெரியுமா?

