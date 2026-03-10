English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • மண்வெட்டி திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங் நிறைவு! ‘வெள்ள குதிர’ இயக்குநரின் கதை..

மண்வெட்டி திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங் நிறைவு! ‘வெள்ள குதிர’ இயக்குநரின் கதை..

'வெள்ள குதிர’ படப்புகழ் இயக்குநர் சரண்ராஜின் ‘மண்டவெட்டி’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்தது!

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 10, 2026, 06:31 PM IST

Trending Photos

நயன்தாரா to த்ரிஷா..திருமணமான ஆண்களுடன் காதல் சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகைகள்..
camera icon7
South actress
நயன்தாரா to த்ரிஷா..திருமணமான ஆண்களுடன் காதல் சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகைகள்..
எச்சரிக்கை! மார்ச் 15 முதல் அலர்ட்டாக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள்!
camera icon6
Astro
எச்சரிக்கை! மார்ச் 15 முதல் அலர்ட்டாக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள்!
நியூசிலாந்து அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... கோப்பையை கோட்டைவிட இதுதான் காரணம்!
camera icon8
Team New Zealand
நியூசிலாந்து அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... கோப்பையை கோட்டைவிட இதுதான் காரணம்!
எந்த வங்கியில் குறைவான வட்டியில் நகைக்கடன் வாங்கலாம்? முழு விவரம்
camera icon10
Gold Loan
எந்த வங்கியில் குறைவான வட்டியில் நகைக்கடன் வாங்கலாம்? முழு விவரம்
மண்வெட்டி திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங் நிறைவு! ‘வெள்ள குதிர’ இயக்குநரின் கதை..

டஸ்கர்ஸ் டென் பிக்சர்ஸ் பேனரின் கீழ், இயக்குநர் சரண்ராஜ் செந்தில்குமார் இயக்கி தயாரித்துள்ள ’மண்டவெட்டி’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது. நடிகை கோமலி பிரசாத் கதாநாயகியாக நடித்துள்ள இந்த படம் தீவிரமான கதைக்களத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டதால் படப்பிடிப்பு நீண்ட நாட்கள் நடைபெற்றது. படத்தின் நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களின் அர்ப்பணிப்பு காரணமாக படப்பிடிப்பு தற்போது நிறைவடைந்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

’மண்டவெட்டி’ திரைப்படம் டார்க், சூப்பர்நேச்சுரல் கிரைம் திரில்லர் படமாக உருவாகியுள்ளது. இழப்பு, அடையாளம் மற்றும் சர்வைவல் ஆகியவற்றைப் பற்றி ஒரு பெண்ணின் உளவியல் மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான பயணத்தையும் மனித உணர்வுகளின் ஆழத்தையும் அதற்கு பின்னால் உள்ள மர்மத்தையும் பரபரப்பான களத்தில் இந்தப் படம் பேசும்.

கதையின் தேவையை பொருட்டு படத்தின் சுமார் 80 சதவீத காட்சிகள் வெளிப்புற இடங்களில் படமாக்கப்பட்டன. கதையின் தன்மை மாறாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக, முழு படப்பிடிப்பும் ஒரே கட்டமாக நடைபெற்றது. கடும் வெப்பம் மற்றும் குளிர் என பல சவால்களையும் கடந்து தினமும் சுமார் 100 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து படக்குழு படப்பிடிப்பு தளத்தை சென்றடைந்தது. முள் நிறைந்த கடினமான நிலப்பரப்பும், கடும் வெயிலும் சவாலாக இருந்தாலும் அவை கதைக்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. 

மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற கிராமங்களைச் சேர்ந்த கிராம மக்கள் பலரும் இந்தத் திரைப்படத்தில் முதன்முறையாக நடித்திருப்பது கதையின் உண்மைத்தன்மையை இன்னும் அதிகமாக்கியுள்ளது. அவர்களின் முழு ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் படக்குழுவுக்கு இருந்தது. குறிப்பாக, கிராம மயானத்தில் முக்கியமான காட்சி ஒன்றை படமாக்கியது படக்குழுவிற்கு சவாலான அனுபவமாக இருந்தது. படப்பிடிப்பு முழுவதும் அன்பும் ஒத்துழைப்பும் வழங்கிய கிராம மக்களுக்கு படக்குழு நன்றி தெரிவித்துள்ளது.

கதையில் முக்கிய அங்கம் வகிக்கும் கற்பனையான உள்ளூர் தெய்வ கதாபாத்திரமான ’செஞ்சி’ தனித்துவம்மிக்க ஆன்மிக அம்சத்தையும் கொண்டுள்ளது. படப்பிடிப்பு முழுவதும் அந்த தெய்வம் அருள் வழங்கி தங்களை பாதுகாப்பாக வழிநடத்தியதாக படக்குழுவினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

'மண்டவெட்டி’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு பெற்றுள்ள நிலையில் அதன் போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகள் தற்போது தொடங்கியுள்ளது. வலுவான கதை, அர்ப்பணிப்புள்ள படக்குழு என ‘மண்டவெட்டி’ திரைப்படம் பார்வையாளர்களுக்கு வித்தியாசமான மற்றும் ஈர்க்கக்கூடிய திரை அனுபவத்தை வழங்க இருக்கிறது. 

தொழில்நுட்பக் குழு விவரம்:

பேனர்: டஸ்கர்ஸ் டென் பிக்சர்ஸ்,
தயாரிப்பு & இயக்கம்: சரண்ராஜ் செந்தில்குமார்,
ஒளிப்பதிவு: பிரகாஷ் மனிதன்,
படத்தொகுப்பு: குணா பழனிசாமி,
இசை: தீபக் வேணுகோபால்,
சண்டை பயிற்சி: கெளதம்,
ஆடை வடிவமைப்பு: சங்கீதா சென்,
ஒலிக்கலவை: டோனி ஜே ஆண்டனி,
டிஐ கிரேடிங்: பாலகங்காதரன்,
சிஜிஐ: விஜயன்,
புரொடக்ஷன் மேனேஜர்: மகேந்திரன் கந்தசாமி,
ஒப்பனை: நர்மதா,
மக்கள் தொடர்பு: சுரேஷ் சந்திரா, அப்துல் நாசர்.

About the Author
ManvettiMovieTamil FilmVella Kudhira

Trending News