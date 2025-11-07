ஓடிடியில் இறங்கும் பைசன் .. எப்போது? எந்த தளத்தில் தெரியுமா?

Bison Kaalamaadan Ott Release Date: இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில், நடிகர் துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் உருவான பையன் காளமாடன் திரைப்படம் தீபாவளிக்கு வெளியானது. இப்படம் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வசூலையும் அள்ளி வருகிறது. நடிகர் துரூவ் விக்ரமின் சினிமா கரியரில் இப்படம் ஒரு திருப்பு முனையாக அமையும் என்று பலரும் அவரது நடிப்பை பாராட்டி வருகின்றனர். பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன் உள்ளிட்ட படங்களின் மூலம் தனக்கென ஒரு தனி பாணியை தமிழ் திரைத்துறையில் பதிவு செய்த மாரி செல்வராஜ், இப்படத்திலும் ஆழமான கதைக்களத்தை கையாண்டுள்ளார்.
பிரபல கபடி வீரர் மணத்தி கணேஷன் இந்திய அணியில் எப்படி இடம் பெற்றார். கபடி விளையாடுக்காக அவர் சந்தித்த சவால்கள், இன்னல்கள் மற்றும் வெற்றி பயணங்களை தனது திரை மொழியில் இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் காட்டி இருக்கிறார். இப்படத்தில் கிடான் என்ற கதாபாத்திரத்தில் துருவ் விக்ரம் வாழ்ந்து இருக்கிறார் என்ற கூறலாம். மறுபுறம் பசுபதி, அமீர், லால் போன்றோர் தங்களது நடிப்பால் படத்தை தூக்கி பிடித்திருக்கின்றனர். மேலும், படத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் பாடல்களும் மிகவும் உணர்ச்சிப்பூர்வமாக இடம் பெற்றிருக்கும்.
ஓடிடியில் எப்போது?
இந்த நிலையில், தியேட்டரில் பார்க்க முடியாதவர்களுக்கு தற்போது ஒரு இன்பச் செய்தி வந்திருக்கிறது. பைசன் காளமாடன் திரைப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இப்படத்தின் ஓடிடி உரிமையை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனம் வாங்கி உள்ள நிலையில், இம்மாதம் நடுப்பகுதியில் (Mid - November 2025) வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது. அதாவது நம்பர் 14ஆம் தேதி வெளியாவதற்கு அதிக வாய்ப்பிருக்கிறது என தகவகள் தெரிவிக்கின்றன. தமிழ், தெலுங்கு ஹிந்தும் லையாளம் மற்றும் கன்னடம் என பல மொழிகளில் வெளியாக இருக்கிறது.
பைசன் தியேட்டர் வசூல்
தீபாவளி விடுமுறையை டார்கெட் செய்து செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி வெளியானது பைசன் காளமாடன் திரைப்படம். இப்படத்திற்கு தொடக்கத்தில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லை என்றாலும், படத்தின் விமர்சனங்கள் இப்படத்தை வசூல் ரீதியாக வெற்றியடைய செய்தது. இன்றுடன் படம் வெளியாகி 21 நாட்கள் ஆன நிலையில், இதுவரை சுமார் ரூ. 74 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 51 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளதாம். இந்த நிலையில், தற்போது ஓடிடியில் இப்படம் இம்மாதம் வெளியாகிறது என செய்தி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
