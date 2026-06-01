/இளையராஜா-மாரி செல்வராஜ் கூட்டணியில் உருவாகும் ‘மஞ்சணத்தி’! வீடியோ வெளியீடு..

கடைசியாக பைசன் திரைப்படம் தான், மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியானது. இதன் பிறகு அவர் தனுஷை வைத்து ஒரு வரலாற்று கதையை இயக்குவதாக சொல்லப்பட்டது. ஆனால் அந்த படம் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும் என்பதால் அடுத்தடுத்த கதைகளின் பணிகளில் அவர் இறங்கி விட்டார். இதையடுத்து அவரது புது படத்தின் அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகியிருக்கிறது.
மாரி செல்வராஜ், இசைஞானி இளையராஜா காம்போவில் புதிதாக மஞ்சணத்தி என்னும் திரைப்படம் உருவாக இருக்கிறது. இது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்று வெளியானது.
"THE TRANSCENDENT MOMENT HAS FINALLY HAPPENED"— Mari Selvaraj (@mari_selvaraj) June 1, 2026
FROM
ILAIYARAAJA X MARI SELVARAJ #M6 #MANJANATHI
மாரி செல்வராஜ் இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிடுகையில் “உன்னதமான தருணம் இறுதியாக நிகழ்ந்துவிட்டது” என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். இது மாரி செல்வராஜின் ஆறாவது திரைப்படம் ஆகும். இந்த பதிவில் அவர் இளையராஜாவுடன் இணைந்து பணியாற்றுவது குறித்த ஒரு சிறப்பு காணொளியும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதை தயாரிப்பதும் மாரி செல்வராஜன் நவ்வி ஸ்டுடியோ தான். மாரி செல்வராஜ் சார்பாக அவரது மனைவி திவ்யா இதனை தயாரிக்கிறார். ‘மஞ்சணத்தி’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த படத்தில் யாரெல்லாம் நடிக்க இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இளையராஜா குறித்து, இதற்கு முன்னர் மாரி செல்வராஜ் ஒரு நேர்காவில் பேசியிருக்கிறார். அப்போது, “இளையராஜா உடன் எப்போது சேர்ந்து படம் பண்ண போறீங்க?” என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்ட போது, “இளையராஜா சின்ன வயதிலிருந்து என்னுள் ஊறிப்போனவர், அவருடன் சேர்ந்து படம் எடுக்கும் அளவிற்கு நான் இன்னும் வளர வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். இது குறித்த ஏக்கம் இருக்கா ஆசை இருக்கா என்று கேட்டால் அதெல்லாம் இருக்கு” என்று குறிப்பிட்டு இருந்தார். அதற்கு ஏற்றார் போல இப்போது அவருக்கு இளையராஜா உடன் சேர்ந்து படம் எடுக்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
மாரி செல்வராஜும், தனுஷும் ஏற்கனவே ‘கர்ணன்’ திரைப்படத்தில் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளனர். இந்த படம் மெகா ஹிட் வெற்றியை பெற்றதை தொடர்ந்து, இன்னொரு படத்திலும் இணைய வேண்டும் என்று முடிவு செய்து, அது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளும் வெளியானது. ஆனால், அந்த சமயத்தில் தனுஷ் ‘கேப்டன் மில்லர்’ படப்பிடிப்பில் பிசியாக இருந்தார். தொடர்ந்து, கர, தமிழரசன் பச்சமுத்து உள்ளிட்ட பல இயக்குநர்களுடன் படங்களில் கமிட் ஆனார். மாரி செல்வராஜ் தனுஷுக்காக எழுதியது ஒரு வரலாற்று பின்னணி கொண்ட கதை என்று ஒரு நேர்காணலில் மாரி செல்வராஜே தெரிவித்திருந்தார். இதனால்தான் இந்த படத்தின் வேலைகள் தொடங்க நேரம் எடுப்பதாக கூறப்படுகிறது.
