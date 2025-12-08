English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • 99/66 படத்திற்காக புத்த மடாலயங்களில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற படப்பிடிப்பு

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 8, 2025, 08:21 PM IST

99/66 படத்திற்காக புத்த மடாலயங்களில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற படப்பிடிப்பு

மித்ரா பிக்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் சார்பில் உருவாகியுள்ள திகில் படம் "99/66 தொன்னூற்று ஒன்பது அறுபத்தியாறு". இந்தப் படத்திற்கு எம்.எஸ்.மூர்த்தி அவர்கள் கதை, திரைக்கதை, வசனம், பாடல்கள் எழுதி, இசையமைத்து, தயாரித்து, இயக்கியுள்ளார்.

இந்தப் படத்தில் சபரி மற்றும் ரோகித் இருவரும் கதாநாயகர்களாக நடித்துள்ளனர். கதாநாயகிகளாக ரக்சிதா மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்வேதா நடித்துள்ளனர்.

மேலும், பவன்கிருஷ்ணா, கே.ஆர்.விஜயா, கே.எஸ்.வெங்கடேஷ், எஸ்.சினேகா, குமாரி கனிஷ்கா, ஸ்ரீலேகா, சிங்கம் புலி, புஜ்ஜிபாபு, சாம்ஸ், அம்பானி சங்கர், முல்லை, கோதண்டம், பி.எல்.தேனப்பன் ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர். முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் தயாரிப்பாளரும் இயக்குநருமான எம்.எஸ்.மூர்த்தியும் நடித்துள்ளார்.

தொழில்நுட்பக் குழு

ஒளிப்பதிவு: சேவிலோ ராஜா

படத்தொகுப்பு: மீனாட்சி சுந்தரம்

கலை இயக்கம்: ஜெயமுருகன்

நடன இயக்குநர்கள்: ஸ்ரீதர் - ஆனந்த்

சண்டைப் பயிற்சி: பயர் கார்த்திக்

மக்கள் தொடர்பு: புவன் செல்வராஜ்

தயாரிப்பு நிறுவனம்: மித்ரா பிக்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்

படத்தின் கதைக்கரு

படம் குறித்துப் பேசிய இயக்குநரும், தயாரிப்பாளருமான எம்.எஸ்.மூர்த்தி, "இந்தப் படத்தின் கதை சென்னையில் உள்ள 99 வீடுகளைக் கொண்ட ஓர் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் நடக்கிறது. அதனால்தான் இந்தப் படத்திற்கு '99/66 தொன்னூற்று ஒன்பது அறுபத்தியாறு' என்று பெயரிட்டுள்ளோம்," என்றார்.

அந்தக் குடியிருப்பில் அவ்வப்போது நடக்கும் அமானுஷ்ய சம்பவங்கள் அங்கிருக்கும் மக்களைப் பயமுறுத்துகின்றன. அதன் பின்னணியில் என்ன இருக்கிறது, ஏன் அப்படி நடக்கிறது என்பதைக் கண்டுபிடிக்க சபரி, ரக்சிதா, ஸ்வேதா ஆகியோர் எம்.எஸ்.மூர்த்தியுடன் இணைந்து முயற்சி செய்கிறார்கள். இறுதியில் அவர்கள் மர்மத்தைக் கண்டுபிடித்து, குடியிருப்பு வாசிகளைக் காப்பாற்றினார்களா? என்பதே படத்தின் பரபரப்பான திரைக்கதை.

பிரம்மாண்ட படப்பிடிப்பு மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள்

"99/66" திரைப்படத்தில் இதுவரையிலும் தமிழ் சினிமாவில் காட்டப்படாத புத்த பிக்குகளின் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டுள்ளன. அரசு அனுமதி பெற்று, தாய்லாந்து, பர்மா, இலங்கை போன்ற நாடுகளில் உள்ள புத்த மடலாயத்தின் உள்ளேயே சென்று, ஐநூறு புத்த பிக்குகளின் மத்தியில் பாடல்கள் மற்றும் சில காட்சிகளைப் பிரம்மாண்டமான முறையில் படமாக்கியுள்ளதாக எம்.எஸ்.மூர்த்தி தெரிவித்தார்.

மேலும், படத்தில் AI-CG (Artificial Intelligence - Computer Graphics) காட்சிகள் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. விரைவில் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா பிரம்மாண்டமாக நடைபெறும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | 2025ன் டாப் 5 சர்ச்சை படங்கள்! தக் லைஃப் to ஆண் பாவம் பொல்லாதது..முழு லிஸ்ட் இதோ

மேலும் படிக்க | 2025ல் செம மொக்கை வாங்கிய டாப் ஹீரோ படங்கள்! லிஸ்டில் இத்தனையா..

99/6699/66 Thonnootru Onbadhu ArupathaarruTamil HorrorThriller Film

