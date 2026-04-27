மே மாதம் ஓடிடியில் வெளியாகும் ஹிட் திரைப்படங்கள்! லிஸ்டில் எத்தனை இருக்கு பாருங்க..

May Month OTT : சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஓடிடி தளங்களின் வருகை பெருகியதை அடுத்து, பல புது திரைப்படங்கள் உடனுக்குடனாக பல படங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ஹாட்ஸ்டார் உள்ளிட்ட தளங்களில் வெளியாகி விடுகின்றன. இதையடுத்து, இந்த மாதம் சில முக்கிய திரைப்படங்கள் வெளியாக இருக்கின்றன.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 27, 2026, 05:56 PM IST
May Month OTT : 2026ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்ததில் இருந்து, பெரிதாக எந்த திரைப்படமும் வெளியாகவில்லை. இதுவரை வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றதெல்லாம் சின்ன பட்ஜெட் திரைப்படங்கள்தான். இந்த நிலையில், இந்த மாத ஓடிடி ரிலீஸில் எந்தெந்த படங்கள் வெளியாகலாம் என்பது குறித்த லிஸ்டை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

ஆடு 3:

விநாயகன், கோட்டயம் பிரதீப், ஜெயசூர்யா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த படம், ஆடு 3. இது, காமெடி ஃபேண்டசி கலந்த திரைப்படமாகும். இந்த மலையாள படத்தை மிதுன் மேனுவேல் தாமஸ் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தை மே 1ஆம் தேதி முதல் ஜீ 5 தளத்தில் காணலாம்.

லீடர்:

ஆர்.எஸ்.துரை செந்தில்குமார் இயக்கியிருக்கும் படம், லீடர். இந்த படத்தில் லெஜண்ட் சரவணன் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். 2024ஆம் ஆண்டு முதல் எடுக்கப்பட்டு வந்த இந்த திரைப்படம், சில மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியானது. இந்த படத்தில் சந்தோஷ் பிரதாப், லால், பிரபாகர் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படத்தை, மே 1ஆம் தேதி முதல் அமேசான் ப்ரைம் தளத்தில் காணலாம்.

பைக்கர்:

’எங்கேயும் எப்போதும்’ புகழ் சர்வானந்த் நடித்திருக்கும் படம், பைக்கர். இந்த படத்தை தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் இயக்கியிருக்கின்றனர். இதில் மாளவிகா நாயர், அதுல் குல்கர்னி, ராஜசேகர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். ரொமான்ஸ் மற்றும் அட்வெஞ்சர் பாணியில் உருவான இந்த படத்தை அபிலாஷ் ரெட்டி கன்காரா இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தை, மே 1ஆம் தேதி முதல் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் காணலாம்.

LIK லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி:

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில், உருவாகியிருக்கும் படம், LIK. இந்த படத்தின் முழு பெயர், லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. இந்த படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இதில் எஸ்.ஜே.சூர்யா வில்லனாகவும், சீமான் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்திலும் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படம், சில நாட்களுக்கு முன்புதான் தியேட்டரில் வெளியானது. ஆனால், அதன் மொக்கையான விமர்சனங்கள் காரணமாக பெரிய வசூலை படம் பெறவில்லை. அதே சமயத்தில், படத்தின் மீதிருந்த எதிர்பார்ப்பும் வீணாய் போனது. இந்த படத்தை விரைவில் ஓடிடியில் வெளியிட திட்டமிட்டு வருகின்றனராம். இதனை, வரும் மே 15ஆம் தேதி முதல் அமேசான் ப்ரைம் தளத்தில் பார்க்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.

வாழ 2:

சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகி, பெரும் வரவேற்பை பெற்ற்ற மலையாள படம்தான், வாழ 2. இந்த படத்தில் ஆலன் பின் சிராஜ், அல்ஃபோன்ஸ் புத்திரன், விஜய் பாபு, விநாயக் மாலிக், அஜின் ஜாய் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படம், தமிழ்நாட்டிலும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த படத்தின் முந்தைய பாகமும் நல்ல வசூலை பெற்றதை அடுத்து, இதுவும் அதே உயரத்தை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த படம், வரும் மே 15ஆம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

