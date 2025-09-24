ரஜினி சாரை சந்தித்தது ஒரு அற்புதமான அனுபவம் - நடிகர் பிரசாத் லோகேஸ்வரன்!

ஜெர்மனியில் நடிப்பு, சண்டை மற்றும் டப்பிங் உள்ளிட்டவைகளில் தொழில்முறை பயிற்சி பெற்ற பிரசாத், ஏராளமான நாடகங்களிலும் நடித்துள்ளார். இருப்பினும், அவரது கனவு எப்போதும் தமிழ் படங்களில் நடிப்பதுதான். “என் தந்தை எம்.ஜி. ராமச்சந்திரனின் தீவிர ரசிகர். அவர் என்னை எம்.ஜி.ஆரின் படங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார், இது தமிழ் சினிமா மீதான எனது அன்பை தூண்டியது,” என்று சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் தீவிர ரசிகரான பிரசாத் தெரிவித்தார்.
ரத்தமாரே
"ரத்தமாரே" படத்தில் கதாநாயகர்களில் ஒருவராக பிரசாத் அறிமுகமாகிறார். ரத்தமாரே குழுவினரை ரஜினிகாந்த் ஆசீர்வதித்தார். “ரஜினி சாரை சந்தித்தது மிகவும் அற்புதமான அனுபவமாக இருந்தது. அவரது ஆசீர்வாதங்கள் எனக்கு உலகத்திற்கு நிகரானது,” என்று நடிகர் பிரசாத் கூறினார். பிரசாத் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் ரத்தமாரே படத்தின் தலைப்பை "மக்கள் செல்வன்" விஜய் சேதுபதி வெளியிட்டார்.
ஜெர்மன் மொழி ஆசிரியர்
தற்போது பிராட் பிட்டின் நடிப்பு பயிற்சியாளரிடம் பயிற்சி பெற்று வரும் பிரசாத், ஜெர்மன் மொழி ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். பல வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்களை போல் இல்லாமல், தனது பாரம்பரியத்துடன் மீண்டும் இணைய இந்தியாவில் குடியேற விரும்புகிறார்.
ரத்தமாரே படப்பிடிப்பை முடித்து வெளியீட்டிற்கு தயாராகி வரும் நிலையில், பிரசாத் ஏற்கனவே பிற நம்பிக்கைக்குரிய திட்டங்களுக்கான பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டுள்ளார், இது திரைப்படத் துறையில் அவருக்கு பிரகாசமான எதிர்காலத்தைக் குறிக்கிறது.
Launching the title look of TSS Germany Films & V2 Creation Production No1 #Rathamaarey #ரத்தமாரே, Best wishes to the team!@DirDinesha @sandycam37 @vibinrv007new @VsrinathVijay @Ammu_Abhirami @Vaiyapuri_Offcl @KaviKabilan2 @AdithyarkM @VaikomViji @PREMCHANDE @ShankarBros… pic.twitter.com/YI3zce1hlg
— VijaySethupathi (@VijaySethuOffl) September 14, 2024
