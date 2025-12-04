லோகேஷின் அடுத்த டார்கெட்! 'இரும்புக்கை மாயாவி' மூலம் பான் இந்தியா ஸ்டாரை குறிவைக்கும் இயக்குநர்

Allu Arjun - Lokesh Kanagaraj Movie Update: பிரபல திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் லோகேஷ் கனகராஜின் கனவுத் திட்டமான 'இரும்பு கை மாயாவி' படத்திற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த அறிவியல் புனைகதை படத்திற்குத் தலைமை தாங்க, அல்லு அர்ஜுனிடம் அணுகியுள்ளனர். புஷ்பா நட்சத்திரமான அல்லு அர்ஜுன் கதையைக் கேட்டதாகவும், ஆனால் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் எதையும் வழங்கவில்லை என்றும் ஊகங்கள் பரவி வருகின்றன.
லோகேஷ் எழுதிய ஒரிஜினல் பதிப்பில், நடிகர் சூர்யா நடிக்கவிருந்தார். எனினும், அறியப்படாத காரணங்களால் அந்தத் திட்டம் பின்னர் கைவிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
அல்லு அர்ஜுன்: அடுத்தடுத்த பெரிய பட்ஜெட் படங்கள்
தற்போது, அல்லு அர்ஜுன் இயக்குனர் அட்லீயின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெயரிடப்படாத பெரிய பட்ஜெட் பொழுதுபோக்கு படத்தில் மிகவும் பிஸியாக இருக்கிறார். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்தப் படம், AA22xA6 என்று தற்காலிகமாக அழைக்கப்படுகிறது. இது இயக்குனர் மற்றும் நடிகரின் முதல் கூட்டணியைக் குறிக்கிறது. இந்தப் படத்தில், அல்லு அர்ஜுன் நான்கு வெவ்வேறு வேடங்களில் நடிக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது. நடிகை தீபிகா படுகோனும் இந்தப் படத்தில் நடிக்கிறார்.
லோகேஷின் பார்வை: இரும்பு கை மாயாவி குறித்து
லோகேஷ் கனகராஜ் கடைசியாக ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் 'கூலி' படத்தை இயக்கியிருந்தார். இந்த ஆண்டு இதன் வெளியீட்டிற்கு முன்னதாக, லோகேஷ் அடுத்து அமீர் கானுடன் இணைந்து பணியாற்றுவார் என்று பல ஊகங்கள் எழுந்தன. இருப்பினும், லோகேஷ் இந்த வதந்திகளை மறுத்ததுடன், 'இரும்பு கை மாயாவி' ஏன் பல ஆண்டுகளாகத் தொடங்கப்படவில்லை என்பதற்கான காரணங்களையும் தெரிவித்து இருந்தார்.
"நான் அந்தக் கதையை 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதினேன். அந்த ஸ்கிரிப்ட்டில் இருந்து பல முக்கியமான விஷயங்களை எனது சமீபத்திய படங்களில் பயன்படுத்தியுள்ளேன். நான் அவற்றையெல்லாம் தவிர்த்துவிட்டு மீண்டும் எழுதினால், அது நான் முன்பு எழுதியதிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும். இது ஒரு சிறந்த ஆக்ஷன் படம். 'இரும்பு கை மாயாவி' கேங்ஸ்டர் வகையிலிருந்து மாறுபட்ட ஒன்றாக இருக்கும்," என்று அவர் கூறியிருந்தார்.
லோகேஷின் அடுத்தடுத்த பட திட்டங்கள்
இதற்கிடையில், லோகேஷ் தனது ஏழாவது படத்திற்கான முன் தயாரிப்புப் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளார். படம் குறித்த விவரங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், இது இயக்குநரின் முதல் தெலுங்குப் படமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் காத்திருக்கிறது.
மேலும், அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கவிருக்கும் அதிரடிப் படமான 'டிசி' (DC)-யிலும் அவர் முதல் முறையாக கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். இதில் வாமிகா கப்பி கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். ரஜினிகாந்த் நடித்த 'கூலி' படத்திற்குப் பிறகு, லோகேஷ் உடனான இரண்டாவது கூட்டணியில் சன் பிக்சர்ஸ் இந்தப் படத்தைத் தயாரிக்கிறது.
