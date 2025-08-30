English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரசிகை ராஜேஸ்வரியின் கனவை நனவாக்கிய மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவி

Megastar Chiranjeevi Heartfelt Gesture Towards Fan: ரசிகைக்காக, மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவி செய்த மனதை உருக்கிய மனிதாபிமான செயல்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 30, 2025, 03:47 PM IST
  • தனது வாழ்நாள் கனவான சிரஞ்சீவியைச் சந்திக்க வேண்டும்.
  • சிரஞ்சீவி ராஜேஸ்வரியை இதயம் நெகிழ்ந்த அன்புடன் வரவேற்றார்.
  • தனது மரியாதை, ஆசீர்வாதம் மற்றும் பாசத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

ரசிகை ராஜேஸ்வரியின் கனவை நனவாக்கிய மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவி

பிரபலங்களுக்கும், ரசிகர்களுக்கும் இடையேயான தொடர்புகள் பல நேரங்களில் தாற்காலிகமாகவே இருக்கும் இந்த உலகத்தில், மெகாஸ்டார் சிரஞ்சீவி மீண்டும் ஒருமுறை ஏன் கோடிக்கணக்கான மக்களின் இதயத்தில் தனிச் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் என்பதை தனது கருணை மற்றும் அன்பால் நிரூபித்துள்ளார்.

சமீபத்தில், ஆந்திரப்பிரதேசம், ஆடோனி என்ற ஊரைச் சேர்ந்த அவரின் தீவிர ரசிகை ராஜேஸ்வரிக்காக சிரஞ்சீவி செய்த இதயப்பூர்வமான செயல், பலரையும் உருகச் செய்துள்ளது.

தனது வாழ்நாள் கனவான சிரஞ்சீவியைச் சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்துடன், ராஜேஸ்வரி சைக்கிளில் ஏறி தொலைதூரப் பயணம் செய்து ஹைதராபாத்தை அடைந்தார்.

அத்தனை கஷ்டங்களையும், உடல் சோர்வையும் பொருட்படுத்தாமல் தனது அன்பும், உறுதியும் அவரை அந்தப் பயணத்தில் முன்னோக்கி நகர்த்தியது. இந்த செய்தி சிரஞ்சீவியின் காதுகளில் விழுந்தபோது, அவர் அதனை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை, முழுமனதுடன் தன் ரசிகையின் அன்பை ஆரத்தழுவி ஏற்றுக்கொண்டார்.

சிரஞ்சீவி ராஜேஸ்வரியை இதயம் நெகிழ்ந்த அன்புடன் வரவேற்றார். அவர் காட்டிய உண்மையான அன்பையும், தனது கனவை அடைவதற்காக எடுத்த கஷ்டத்தையும் கண்டு உருகிய சிரஞ்சீவி, அந்த சந்திப்பை ரசிகையின் வாழ்நாள் நினைவாக மாற்றினார். அந்த நேரத்தில் ராஜேஸ்வரி சிரஞ்சீவிக்கு ராக்கி கட்ட, அவர் ரசிகைக்கு பாரம்பரிய புடவையை பரிசளித்து, தனது மரியாதை, ஆசீர்வாதம் மற்றும் பாசத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

இந்தச் சந்திப்பில் அனைவர் நெஞ்சங்களையும் நெகிழ வைக்கும் ஒரு அற்புதமான தருணமும் அரங்கேறியது. சிரஞ்சீவி ராஜேஸ்வரியின் குழந்தைகளின் கல்வி பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டு, அவர்களின் கல்வி பயணத்துக்கு துணையாக இருப்பதாக உறுதி அளித்து, அவர்களின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்கும் உறுதியையும் வழங்கினார்.

இந்த அன்பான செயல் சிரஞ்சீவியின் மனிதாபிமானக் குணத்தை மறுபடியும் வெளிப்படுத்தியது. அளவிட முடியாத புகழையும், உயர்ந்த நிலையையும் அடைந்திருந்தும், எப்போதும் தாழ்மையுடனும், ரசிகர்களை குடும்பத்தினராகவே கருதுவதும் அவரின் அன்பு தனிச்சிறப்பாகும்.

ராஜேஸ்வரியின் அன்புக்கு, சிரஞ்சீவி அளித்த இதயத்தை உருக்கும் பதில், ஒரு பிரபலத்தின் நற்கருணைச் செயலைவிடவும் பெரிதாகும். உண்மையான மகத்துவம் என்பது பரிவு, நன்றியுணர்வு, பிறரை உயர்த்தும் மனப்பான்மை என்பதற்கான வாழும் சான்றாக அவர் திகழ்கிறார்.

திரையில் அவர் மெகா ஸ்டார், ஆனால் திரைக்குப் பின்னால் அவர் உண்மையிலேயே தான் ஒரு ஹீரோ என்பதை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளார்.

About the Author
Megastar ChiranjeeviFan Rajeshwaricelebrity-fanTollywood

Trending News