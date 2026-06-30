/பாரதிராஜாவுக்கு மணிமண்டம்..CM விஜய்யை சந்திக்க தயார்! வைரமுத்துவின் வைரல் பதிவு..

‘இயக்குநர் இமயம்’பாரதிராஜா, சில தினங்களுக்கு முன்பு வயது முதிர்வு மற்றும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார். இதையடுத்து இவரது உடல் அரசு மரியாதையுடன் தேனியில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. சமீபத்தில் பாரதிராஜாவின் சமாதிக்கு சென்ற வைரமுத்து, அவர் குறித்து வெளியிட்டிருக்கும் கவிதையில் அவருக்கு மணிமண்டபம் கட்ட வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார். இதோ விவரம்!
தமிழ் திரையுலகில், முக்கியமாக கலைத்துறையில் மிகவும் போற்றப்படும் நட்பாக இருக்கிறது வைரமுத்து - பாரதிராஜாவின் நட்பு. பாரதிராஜாவின் ‘நிழல்கள்’ திரைப்படத்தில்தான் ‘இது ஒரு பொன்மாலைப்பொழுது’ பாடலை எழுதித்தான் தன்னுடைய திரைப்பயணத்தை தொடங்கினார், வைரமுத்து.
இருவரும் ஒரு சேர, தேனியில் இருந்து வந்தவர்கள். இருவருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான பின்புலம் என சொல்லப்படுகிறது. இருவரும் சினிமாவில் நுழைந்த பிறகு முதல் மரியாதை, மண் வாசணை, தாஜ் மகால், கருத்தம்மா, கிழக்கு சீமையிலே என எக்கச்சக்க திரைப்படங்களில் ஒன்றாக சேர்ந்து வேலை பார்த்துள்ளனர்.
பாரதிராஜாவின் இறப்பு குறித்த செய்தி கேட்டதும் துடித்துப்போன வைரமுத்து, “83 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே தமிழர்கள் பெற்ற ஒரு புதையலைக் குழிதோண்டி மீண்டும் புதைத்துவிட்டோம் பூமிக்குள்..” என்று கவிதை எழுதியிருந்தார். இது மட்டும் கிடையாது, இவருக்கென்று தனியாக ஒரு வீடியோவையும் பதிவேற்றியிருந்தார். இதையடுத்து, தற்போது பாரதிராஜாவின் சமாதிக்கு சென்று அங்கிருந்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் கவிதைதான் தற்போது பெரும் பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.
“இமயத்தைப் புதைத்த இடம் இதுதான் தூங்கு ராஜா தூங்கு ஓடி ஓடிக் களைத்தவனே கலையாத உறக்கத்தில் கனவுகளற்ற உறக்கத்தில் ஓய்வுகொள்
இமயத்தைப்— வைரமுத்து (@Vairamuthu) June 30, 2026
புதைத்த இடம் இதுதான்
தூங்கு ராஜா தூங்கு
ஓடி ஓடிக் களைத்தவனே
கலையாத உறக்கத்தில்
கனவுகளற்ற உறக்கத்தில்
ஓய்வுகொள்
மண்ணை இழுத்துப் போர்த்துப்
படுத்திருக்கும் உன்னை
குளிரோ மழையோ
வெயிலோ புயலோ
ஒன்றும் செய்யாது
நலம் கேட்க வந்த நான்
நல்லசெய்தி
கொண்டுவரவில்லை
இதே இடத்தில்… pic.twitter.com/9mzjinnbxL
மண்ணை இழுத்துப் போர்த்துப்படுத்திருக்கும் உன்னை குளிரோ மழையோ வெயிலோ புயலோ ஒன்றும் செய்யாது
நலம் கேட்க வந்த நான் நல்லசெய்தி கொண்டுவரவில்லை இதே இடத்தில்
என்னோடு நின்று இறுதி மரியாதை செலுத்திய உன் சீடன் உனைத்தேடி வந்துவிட்டான் ஜோடிக் குதிரைகளை இழந்து கவிழ்ந்து கிடக்கிறது கலைத்தேர்
கடமை இருக்கிறது இந்த மண்ணகத்தில் உனக்கொரு மணிமண்டபம்; அரசுக்குக் கோரிக்கை வைக்கிறேன் முதலமைச்சர் விஜயைச்
சந்திக்கவும் தயங்கமாட்டேன்
இந்த இடம் கலைக்கோயிலாக என்று கட்டப்படுமோ அன்று தேனி மாவட்டம் முழுக்க தேவர்கள் பூச்சொரிவர்” என்றவாறு அந்த கவிதை முடிகிறது.
பாரதிராஜாவின் சமாதிக்கு சென்று, அவர் குறித்து கவிதையை வெளியிட்ட வைரமுத்து, அவருக்காக அவர் பெயரில் மணிமண்டபம் கட்ட வேண்டும் என்றும், இதற்காக முதல்வர் விஜய்யை சந்திக்கவும் தயங்க மாட்டேன் என்று அந்த கவிதையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
சர்ச்சை:
ஏற்கனவே வைரமுத்துவின் தலை மீது, “MeToo” என்கிற பெரும் சர்ச்சை தீர்க்க முடியாத அளவிற்கு பெரிய சர்ச்சையாகியிருக்கிறது. இவர் தன்னுடைய அன்புத்தோழன் பாரதிராஜாவின் சமாதிக்கு சென்று, அவர் குறித்து கவிதை எழுதி வெளியிட்டிருப்பது நல்ல விஷயம் என்றாலும், கடைசி வரியில் அவர் சொருகியிருக்கும் வார்த்தைதான் பலருக்கும் எரிச்சலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அந்த வரியில் அவர் குறிப்பிட்ட சாதியை மறைமுகமாக தெரிவித்திருப்பதாக கூறி, பலரும் அது குறித்து விவாதித்து வருகின்றனர்.
பாரதிராஜா, பலதரப்பட்ட மக்களால் கொண்டாடப்பட்ட இயக்குநராக இருக்கும் நிலையில், அவரை அந்த குறிப்பிட்ட சாதிக்கும் அடக்க முயற்சிப்பது பெரும் வேதனைக்குரிய விஷயம் என்பது ரசிகர்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது.
நடிகரும் இயக்குநருமான பாக்யராஜ், சில தினங்களுக்கு முன்பு தன்னுடைய 73வது வயதில் மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார். இவரும், பாரதிராஜாவின் சீடர்களுள் ஒருவர். பாரதிராஜாவின் பல படங்களில் துணை இயக்குநராக வேலை பார்த்துள்ளார். ஆனால், கடைசிகாலத்தில் இருவருக்குள்ளும் ஏற்பட்ட ஒரு மனக்கசப்பு காரணமாக இருவரும் பேசிக்கொள்ளவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இவருடைய மறைவு குறித்தும், வைரமுத்து தன்னுடைய கவிதையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.