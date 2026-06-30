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பாரதிராஜாவுக்கு மணிமண்டம்..CM விஜய்யை சந்திக்க தயார்! வைரமுத்துவின் வைரல் பதிவு..

மறைந்த இயக்குநர், நடிகர் பாரதிராஜாவின் சமாதிக்கு சென்று, கவிஞர் வைரமுத்து அஞ்சலி செலுத்தியிருக்கிறார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் எக்ஸ் தள பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 30, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:43 AM IST
பாரதிராஜாவுக்கு மணிமண்டம்..CM விஜய்யை சந்திக்க தயார்! வைரமுத்துவின் வைரல் பதிவு..
Image Credit: Vairamuthu Bharahiraja | X Vairamuthu pageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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