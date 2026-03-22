Milky Beauty Tamannah Bhatia Glamour Look In Saree : ஃபேஷன் உலகில், தற்போது ரெட்ரோ காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட லுக் மீண்டும் டிரெண்ட்டாகி வருகிறது. தற்போது இங்கு தமன்னா அணிந்திருக்கும் சேலையானது, 1970-களின் திரையுலகப் பொலிவை அப்படியே பிரதிபலிக்கிறது. வண்ணங்களின் தேர்வு முதல் சேலை உடுத்தும் பாணி வரை, ஒவ்வொரு நுணுக்கமும் உண்மையிலேயே தனித்துவமாக அமைந்துள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 22, 2026, 02:05 PM IST
  பாலிவுட் ரெட்ரோ காலத்தை நினைவூட்டுகின்றன.
  தமன்னா ஸ்லீவ்லெஸ் ரவிக்கையை அணிந்திருக்கிறார்.

ரெட்ரோ லுக்கில் மின்னும் தமன்னா! புடவையில் அசத்தும் மில்கி பியூட்டி!

Milky Beauty Tamannah Bhatia Glamour Look In Saree : புகழ்பெற்ற ‘தோரானி’ பிராண்ட் வடிவமைத்த புள்ளிகள் கொண்ட புடவையில், தமன்னா 1970-களின் பாலிவுட்டின் சாரத்தை வெளிப்படுத்தியதோடு, அதில் ஒரு தனித்துவமான நவீனத் தன்மையையும் கொண்டு வந்துள்ளார். இந்த ரெட்ரோ தோற்றத்தை அழகாக வெளிப்படுத்திய இவர், ஃபேஷன் ஆர்வலர்களைக் கவர்ந்துள்ளார். பொதுவாக தனக்கே உரிய பாணியில் தமன்னா அசத்தும் தனித்திறமை கொண்ட நபராவார். பாரம்பரிய புடவையில் ரெட்ரோ கவர்ச்சியை வெளிப்படுத்தினாலும் சரி, அல்லது நவீன, ஸ்போர்ட்டி உடையில் ஜொலித்தாலும் சரி, அவரது ஸ்டைல் ​​எப்போதும் ஒரு புதிய போக்கையே உருவாக்குகிறது.

ரெட்ரோ ஆடையில் கலக்கும் தமன்னா

தமன்னா அணிந்திருக்கும் புடவை, கடுகு மஞ்சள் மற்றும் அடர் இளஞ்சிவப்பு நிறங்களின் கண்கவர் கலவையைக் கொண்டுள்ளது. அதில் உள்ள பெரிய கருப்புப் புள்ளிகள், பாலிவுட் ரெட்ரோ காலத்தை நினைவூட்டுகின்றன. இதில் உள்ள புடவைகள் உயர்தர ஜார்ஜெட் துணியால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் இதில் டிஜிட்டல் பூப்பிரிண்ட்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. சுமார் ரூ.19,500 விலையுள்ள இந்தப் புடவைகள், மிகவும் வசதியாகவும் எடை குறைவாகவும், மெல்லியதாகவும் உள்ளன—கோடை காலத்திற்கு மிகவும் பொருத்த சேலை இதுவாகும். இந்த சேலையுடன், தமன்னா ஸ்லீவ்லெஸ் ரவிக்கையை அணிந்திருக்கிறார். 

அவரது ஆடை மிகவும் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் அமைந்திருந்ததால், தமன்னா தனது ஒப்பனையையும் அணிகலன்களையும் மிகக் குறைவாகவே போட்டுக் கொண்டார். கனமான நகைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்குப் பதிலாக, அவர் மெல்லிய வளையல்கள், தனித்துவமான மோதிரங்கள் மற்றும் சிறிய காதணிகளையே அணிந்துகொண்டார். தனது கூந்தலை ஒருபுறமாக ஒதுக்கி, போட்டோவிற்கு போஸ் கொடுத்திருந்தார்.

முன்னதாக தமன்னா ‘Nike x Jacquemus’ நிறுவனத்தின் ஓய்வுநேர ஆடை செட்டை (lounge set) அணிந்திருந்த ஆடை இணையத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் வைரலானது.

இதனிடையே கடந்த நாட்களுக்கு முன்பு நடிகை தமன்னா தனக்கு சொந்தமாக நகை கடை ஒன்றை திறந்திருக்கிறார். தமன்னா ஃபைன் ஜூவல்லரி என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கிய அவர், இதன் ப்ரோமோ வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டு இருந்தார். 

 

பான் இந்தியா நடிகையான தமன்னா, தற்போது படு பிஸியாக நடித்து வருகிறார். அண்மையில் சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் விஷால் ஜோடியாக ‘புருஷன்’ என்ற படத்தில் கமிட்டாகி உள்ளார். இது தவிர இவர், ஓ ரோமியோ, ரேஞ்சர், விவான், வி சாந்தாராம் மற்றும் பல இந்தியில் படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

