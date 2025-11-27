English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மைம் கோபி நடித்துள்ள FRIDAY படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம் இதோ!

மைம் கோபி நடித்துள்ள FRIDAY படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம் இதோ!

ஹரிவெங்கடேஷ் எழுதி இயக்கி உள்ள FRIDAY படம் இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. படத்தின் திரைவிமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 27, 2025, 02:11 PM IST
  • இந்த வாரம் வெளியாகும் Friday.
  • மைம் கோபி, KPY தீனா நடித்துள்ளனர்.
  • படத்தின் திரைவிமர்சனத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மைம் கோபி நடித்துள்ள FRIDAY படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம் இதோ!

Dakdam Motion Pictures சார்பில் அனிஷ் மசிலாமணி தயாரிப்பில் ஹரிவெங்கடேஷ் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள படம் FRIDAY. இந்த படத்தில் மைம் கோபி, KPY தீனா, அனிஷ் மாசிலாமணி, ராமச்சந்திர துரைராஜ், கலையரசன் (Driver Jamuna), சித்ராசேனன் (Manjumal Boys), சித்து குமரேசன் (Thangalaan, Yaathisai) ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். ஜானி நாஷ் ஒளிப்பதிவு செய்ய, டுமே இசையமைத்துள்ளார். பிரவீன் M படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொன்டுள்ளார். ஷிவானி ஸ்டூடியோஸ் சார்பில் செந்தில் இந்த படத்தை வெளியிடுகின்றனர். 

பிரைடே விமர்சனம்

புதிய முகங்கள் மற்றும் குறைந்த பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ள கிரைம் த்ரில்லர் படமான ஃபிரைடே, ஒரு இரவு நடக்கும் மர்மமான கொலைகளை மையப்படுத்தி உருவாகியுள்ளது. பெரிய நட்சத்திரங்கள் இல்லாவிட்டாலும், ஒரு முழு நீள படத்தைக் கொண்டு செல்லும் இயக்குநரின் முயற்சி பாராட்டுக்குரியது. ஆனால், திரைக்கதை ரசிகர்களைக் கவர்ந்ததா என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

கதைக்களம்

படத்தின் தலைப்பிற்கேற்ப, கதை முழுவதும் ஒரே ஒரு வெள்ளிக்கிழமை இரவில் நடக்கிறது. அந்த இரவில், நகரில் உள்ள ரவுடிகள் அடுத்தடுத்து மர்மமான முறையில் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள். இந்த கொலைகளுக்கு பின்னால் இருக்கும் மூளை யார், அதற்கான காரணம் என்ன என்பதை விறுவிறுப்பாக சொல்ல முயற்சிப்பதே 'ஃபிரைடே' படத்தின் கதை. ஹரி வெங்கடேஷ் இயக்கத்தில் மைம் கோபி, கேபிஒய் தீனா, அனீஷ் மாசிலாமணி, ராமச்சந்திர துரைராஜ் மற்றும் கலையரசன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

படத்தின் பாசிட்டிவ்

பெரிய ஹீரோக்கள் இல்லை என்றாலும், படத்தில் நடித்துள்ள கலைஞர்கள் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரங்களைச் சரியாக செய்துள்ளனர். குறிப்பாக, மைம் கோபி மற்றும் கேபிஒய் தீனா ஆகியோரின் நடிப்பு படத்திற்கு பலம் சேர்க்கிறது. வன்முறை காட்சிகள் அதிகம் இருந்தாலும்கூட, அது பார்வையாளர்களை முகம் சுளிக்க வைக்காத வகையில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது இயக்குநரின் சாமர்த்தியத்தை காட்டுகிறது. டுமே இசையமைத்துள்ள பின்னணி இசை சில இடங்களில் நிசப்தமாகவும், சில இடங்களில் பதற்றத்தை அதிகரிக்கும் வகையிலும் அமைந்து கதைக்கு வலுசேர்க்கிறது.

படத்தின் மிகப்பெரிய பலவீனமே அதன் திரைக்கதை தான். ஒரே இரவில் நடக்கும் கதை என்றாலும், அடிக்கடி நான்-லீனியர் பாணியில் வரும் ஃப்ளாஷ்பேக் காட்சிகள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. காட்சிகள் திடீரென மாறுவதால், படத்தோடு ஒன்றிப்போக முடியாமல் பார்வையாளர்கள் திணறுகிறார்கள். இது படத்தின் விறுவிறுப்பைக் கணிசமாகக் குறைக்கிறது. மேலும், படத்தின் மையக்கருவான "வாளை எடுத்தவன் வாளால் சாவான்" என்பது தமிழ் சினிமாவிற்கு புதிதல்ல. பல தசாப்தங்களாக நாம் பார்த்து பழகிய அதே பழிவாங்கும் கதைதான் என்பதால், படத்தில் எந்தவொரு பெரிய திருப்பமோ அல்லது புதுமையோ இல்லாதது ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது.

மொத்தத்தில் குறைந்த பட்ஜெட் மற்றும் புதியவர்களை வைத்து ஒரு முழு நீளதிரைப்படத்தை உருவாக்கியதற்காக படக்குழுவை பாராட்டலாம். ஆனால், திரைக்கதையில் இன்னும் கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு, புதுமையான காட்சிகளை சேர்த்திருந்தால் 'ஃபிரைடே' இன்னும் சிறப்பாக வந்திருக்கும். பழைய கதையை நம்பாமல், புதுமையான திரைக்கதையை நம்பியிருந்தால் இந்த வெள்ளிக்கிழமை இன்னும் சுவாரஸ்யமாக இருந்திருக்கும்.

