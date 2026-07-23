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‘ஜனநாயகன்’ டைட்டில் கார்டை பார்த்து..தேம்பி அழுத தவெக அமைச்சர்! வைரல் வீடியோ..

முதலமைச்சர் விஜய் கடைசியாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படம், பல்வேறு போராட்டங்களை கடந்த ஜூலை 23ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த படத்தை தியேட்டரில் பார்த்த அமைச்சர் தேம்பி தேம்பி அழுத வீடியாே இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jul 23, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:51 AM IST
‘ஜனநாயகன்’ டைட்டில் கார்டை பார்த்து..தேம்பி அழுத தவெக அமைச்சர்! வைரல் வீடியோ..

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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