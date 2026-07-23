/‘ஜனநாயகன்’ டைட்டில் கார்டை பார்த்து..தேம்பி அழுத தவெக அமைச்சர்! வைரல் வீடியோ..

“தளபதி விஜய்” என்கிற டைட்டில் கார்ட், இன்றைய ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இன்ட்ராேவில் “மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய்” என்று மாறியிருக்கிறது. 30 வருடங்களாக தமிழ் திரையுலகில் ஹீரோவாக ஜொலித்து வந்த இவர், தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக அரியணையில் அமர்ந்திருக்கிறார். இவருடைய ரசிர்களாக இருந்த பலர், இவர் தவெக கட்சியை தொடங்கிய உடனே, தொண்டர்களாக மாறி விட்டனர். இந்த நிலையில், ஒரு காலத்தில் விஜய்யின் பரம ரசிகராக இருந்தவர்கள் தற்போது அமைச்சர்களாகவும் மாறி இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டின் அமைச்சர் ஒருவர் ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்து தேம்பி தேம்பி அழுத வீடியாே தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
முதல்வர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாவதை ஒட்டி, தங்களுக்கு 3 மணி நேரம் பர்மிஷன் வேண்டும் என்று, அமைச்சர்கள் பலர் கோரியிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அவர்களில் பலர், ஜனநாயகன் படத்தை முதல் நாள் முதல் காட்சி பார்க்க, சென்னையில் உள்ள திரையரங்குகளுக்கு குழுமியிருக்கின்றனர். அமைச்சர்கள் என்.ஆனந்த், அருண் ராஜ் உள்ளிட்டோர் ரோகிணி திரையரங்கில் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை முதல் நாள் முதல் காட்சி பார்த்து, எடுத்துக்கொண்ட செல்ஃபி வைரலானது.
//கதறி அழுத அமைச்சர் பர்வேஸ்..//— James Stanly (@JamesStanly) July 23, 2026
எதுக்கு, காவேரில தண்ணி வந்துருச்சா..
இல்ல.. ஸ்கிரீன்ல அண்ணா வந்ததுக்கு.. pic.twitter.com/7AkIMjtpDA
ஜனநாயகன் திரைப்படம் விஜய்க்கு கடைசி படம் என்பது, நொடிக்கு ஒரு முறை அவருடைய ரசிகர்கள் நினைவு கூர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றனர். இதனாலேயே அவர்களுக்கு படத்தை தியேட்டரில் பார்ப்பது மிகவும் எமோஷனலான விஷயமாக இருக்கிறது. அப்படித்தான், நம் தமிழ்நாட்டின் மாநில தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஜா.முகம்மது பர்வேஸும் ஜனநாயகன் படத்தை முதல் நாள் முதல் காட்சியை புதுக்கோட்டையில் பார்த்திருக்கிறார்.
படத்தை பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் போதே, அமைச்சர் பர்வேஸிற்கு விஜய்யின் பழைய படங்களின் ஃப்ளேஷ் பேக் வந்து போயிருக்கும் போலும். ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அவர் கண்ணீர்விட்டு அழ ஆரம்பித்தார். இது, விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால், ஜென்ரல் ஆடியன்ஸை போல, நீண்ட கால விஜய் ரசிகரான பர்வேஸ் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அழுத்தாக அவருடன் படத்தை பார்த்த தவெகவினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும், ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை ரசிகர்கள் திருவிழா போல காெண்டாடி வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் ரிலீஸ் ஆவதற்கு முன்னரே, ஜனநாயகன் திரைப்படம், அண்டை மாநிலங்களான கேரளா மற்றும் கர்நாடகாவில் வெளியாகி விட்டது. படத்தின் டைட்டில் கார்டில் “முதலமைச்சர் விஜய்” என்பதை பார்த்தவுடன் ரசிகர்கள் பரவசப்பட்டு இருக்கின்றனர். இதையடுத்து, அந்த டைட்டில் கார்ட் காட்சி சட்டசபையில் விஜய் செய்த செய்கைதான் முக்கியமாக இடம் பெற்றுள்ளது. இது கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில், விஜய்க்கு கட்-அவுட் வைக்கப்பட்டு, பாலாபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.