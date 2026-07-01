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‘யூத்’ நடிகையின் அடுத்த படம்-மொத ராத்திரி ஷூட்டிங் நிறைவு! புது அப்டேட்..

யூத் படத்தில் நடித்து பிரபலமானவர், அனிஷ்மா. இவர், சிறை படத்திலும் கதாநாயகியாக நடித்திருக்கிறார். இவர் நடித்த அடுத்த திரைப்படம், மொத ராத்திரி. இந்த திரைப்படத்தின் முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியிருக்கிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jul 01, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:04 PM IST
‘யூத்’ நடிகையின் அடுத்த படம்-மொத ராத்திரி ஷூட்டிங் நிறைவு! புது அப்டேட்..
Image Credit: Modha Rathiri | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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