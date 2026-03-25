மோனலிசாவிடம் மோசமாக நடந்து கொண்ட இயக்குநர்! பரபரப்பு குற்றச்சாட்டுகள்..

Monalisa Bhosle : மஹா கும்பமேளா திருவிழாவின் மூலம் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமான முகமாக வளர்ந்தவர், மோனலிசா. இவர் சமீபத்தில் வைத்திருக்கும் குற்றச்சாட்டுகள் மக்கள் மனங்களில் பகீர் கிளப்பியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 25, 2026, 11:31 AM IST
camera icon10
camera icon10
camera icon10
camera icon6
Monalisa Bhosle : உத்திரபிரதேசத்தில், கடந்த ஆண்டு மஹா கும்ப மேளா நடந்தது. இந்த கும்பமேளாவில் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நடந்தன. அதில் ஒன்று, மோனலிசாவிற்கு படங்களில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இப்போது அவர், அனைவருக்கும் தெரிந்த முகமாகவும், வளரும் நடிகையாகவும் இருக்கிறார். இவர் வைத்திருக்கும் சமீபத்திய குற்றச்சாட்டுகள் பலரையும் திடுக்கிட செய்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

தவறாக நடந்து கொண்ட இயக்குநர்!

மோனலிசா, சமீபத்தில் கொச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, பாலிவுட் திரைப்பட இயக்குநர் சனோஜ் மிஸ்ரா தன்னிடம் பலமுறை மோசமாக நடந்து கொண்டதாக தெரிவித்தார். நேபாளம், டேராடூன் போன்ற பகுதிகளில் திரைப்பட படப்பிடிப்பு நடந்த போது, தனது உடலை தொட்டு அவர் பெண்மையை அவமதித்ததாகவும், ஆனால், தனது குடும்பத்தினருக்கு பணம் மட்டுமே குறிக்கோளாக இருந்ததால் அதனை அவர்கள் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். தற்போது, அந்த உண்மையை மூடி மறைப்பதற்காக திரைப்பட இயக்குநரான அவர் தனக்கு எதிராக தேவையற்ற கருத்துகளை தெரிவித்து வருவதாக மோனலிசா கூறியிருக்கிறார்.

மோனலிசாவிற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குநர்!

பாலிவுட்டில், ஓரளவிற்கு பிரபலமான இயக்குநராக இருப்பவர்தான் இந்த சனோஜ் மிஸ்ரா. உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்த இவர் ராம் கி ஜன்மபூமி,  லஃபாங்கே நவாப், ஸ்ரீநகர் உள்ளிட்ட சில படங்களை எடுத்திருக்கிறார். உத்தர பிரதேசம், பிராக்யராஜில் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மிகப்பெரிய அளவில் கும்பமேளா நடந்தது. இதில் ஏராளமான வியாபாரிகள் கடைப்போட்டு, கல்லா கட்டினர். அப்படி, மோனலிசாவின் தந்தையும் கழுத்திலும் காதிலும் அணியும் நகைகள் விற்கும் கடையினை போட்டிருந்தார். அவரிடம் பொருள் வாங்க வந்த வாடிக்கையாளர் ஒருவர், மோனலிசா அழகாக இருப்பதை பார்த்து அவரை வீடியோ எடுத்து இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டார்.

Monalisa Bosle

அந்த வீடியோ, இணையத்தில் வைரலாக பரவியதை தொடர்ந்து பல ஆண்கள் அடுத்த நாளில் இருந்து மோனலிசாவை சூழ்ந்து கொண்டனர். இதையடுத்து, ‘இது சரிப்பட்டு வராது’ என்று கூறி அவரது தந்தை சொந்த ஊருக்கே தனது மகளை பஸ் ஏற்றி அனுப்பி வைத்தார். மோனலிசாவை வீட்டில் சந்தித்த இயக்குநர் மிஸ்ரா, அவரை தன் படத்தில் ஹீரோயினாக நடிக்க வைப்பதாக தெரிவித்தார்.

அதற்கு அட்வான்ஸ் ஆக சில பெரிய தொகையை காசாேலையாகவும் கொடுத்தார். பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளுக்காக கைது செய்யப்பட்டார். சினிமாவில் வாய்ப்பு தேடி வந்த 28 வயது நடிகையை, இவர் பட வாய்ப்புகள் கொடுப்பதாக கூறி 4 ஆண்டுகள் பாலியல் ரீதியாக உபயோகித்து கொண்டதாகவும், திருமண ஆசைக்காட்டி தன்னுடன் வாழ வர்ப்புறுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது. அந்த பெண், இவரால் பல கருக்கலைப்பில் ஈடுபட்டதாக கூறி புகார் அளித்ததன் பேரில் இவர் கைது செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து, கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் இவர் மீதுதான் மோனலிசா தற்போது பாலியல் குற்றசாட்டுகளை முன்வைத்திருக்கிறார்.

சமீபத்தில் நடந்த திருமணம்.

மோனலிசாவிற்கு இந்த ஆண்டின் மார்ச் மாதத்தில் திருமணம் நடந்தது. இவர், ஃபார்மான் கான் என்பவரை, கேரளாவின் திருவணந்தபுரத்தில் இருக்கும் அருமனூர் கோவிலில் திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த திருமணத்திற்கு முன்பு கேரள போலீசாரை அணுகிய மோனலிசா, தனது காதலனை திருமணம் செய்யவும், அவருடன் வாழவும் பாதுகாப்பு வழங்குமாறு கோரினார். தனது தந்தை வலுக்கட்டாயமாக தன்னை சொந்த ஊருக்கு அழைத்து செல்ல முயற்சிப்பதாகவும், வேறு ஒருவருக்கு தன்னை திருமணம் செய்து கொடுக்க கட்டாயப்படுத்துவதாகவும் போலீசாரிடம் தெரிவித்திருந்தார். 

ஒன்றரை வருடம் முன்பு ஆன்லைன் மூலம் ஃபரானுடன் பழகிய போது அவருடன் நட்பு ஏற்பட்டு, மோனலிசாவிற்கு காதல் மலர்ந்துள்ளது. ஆறு மாதங்கள் ஆன்லைனில் டேட்டிங் செய்த பிறகு இவர்களின் திருமணம் நடந்துள்ளது. மலையாளத்தில் நாகம்மா எனும் படத்தில் மோனலிசா ஹீரோயினாக நடித்து வந்துள்ளார். அந்த படத்தில் ஃபரானும் வில்லனாக நடித்துள்ளார். அப்போதுதான் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக்கொண்டுள்ளனர். பின்னர் திருமணம் செய்து கொண்டு  கேரளாவிலேயே செட்டில் ஆக திட்டமிட்டு வருவதாக தெரிவித்து இருக்கின்றனர்.

மோனலிசாவிற்கு இப்போது இன்ஸ்டாகிராமில் 1 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கின்றனர். இவருக்கு, இப்போது 18 வயதுதான் ஆகும் நிலையில் திருமணம் செய்து கொண்டது சட்டரீதியாக செல்லும் என்றாலும், வட இந்தியர்கள் பலர் இவரது கமெண்ட் செக்ஷனில் தங்களது தேவையற்ற கருத்துகளை கூறி வருகின்றனர். மோனலிசா, அதைப்பற்றியெல்லாம் கவலையில்லாமல் ஜாலியாக போஸ்ட் போட்டு வருகிறார்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : யார் இந்த மோனலிசா?

பதில் : சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி, தற்போது வளரும் நடிகையாக அறியப்படுகிறார்.

கேள்வி : மோனலிசா எப்படி பிரபலமானார்?

பதில் : மஹா கும்ப மேளா நிகழ்ச்சியில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ வைரலானதால் அவர் பிரபலமானார்.

கேள்வி : மோனலிசா யார்மீது குற்றச்சாட்டு முன்வைத்துள்ளார்?

பதில் : சனோஜ் மிஸ்ரா மீது தவறான நடத்தை குறித்த குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.

கேள்வி : மோனலிசா எப்போது திருமணம் செய்துக்கொண்டார்?

பதில் : 2026 மார்ச் மாதத்தில் திருமணம் செய்துக்கொண்டார்.

